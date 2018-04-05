PA Master EA - Asistente Profesional de Operaciones Basado en el Análisis del Movimiento del Precio

PA Master EA es un Asesor Experto avanzado para MetaTrader 5 que utiliza el análisis de la acción del precio puro para las decisiones comerciales. El EA combina técnicas probadas de reconocimiento de patrones de mercado con un completo sistema de gestión de riesgos.

Características principales:

-Análisis de la acción delprecio - señales de trading basadas en el movimiento natural del precio sin sobrecarga de indicadores

- Conjunto completo de verificación - incluye todas las comprobaciones obligatorias: verificación de márgenes, validación de volúmenes, límites de órdenes

- Gestión profesional del riesgo - Stop Loss, Take Profit, trailing stop y limitación de posiciones por símbolo incorporados

- Filtro de tendencia - uso opcional de la media móvil para confirmar la dirección de la tendencia

- Versatilidad - funciona con cualquier instrumento financiero y marco temporal

- Código de calidad - estructura clara, registro detallado, gestión de errores

Especificaciones técnicas:

-Negociación con ticks reales y apertura de barras

- Soporte para cuentas de compensación y cobertura

- Comentarios y parámetros en inglés

- Optimizado para un funcionamiento estable 24/7

Público objetivo:

Price Action Master EA es perfecto para los traders que aprecian el análisis limpio del mercado, quieren automatizar sus operaciones y exigen la máxima fiabilidad de un robot de trading. El EA ha sido probado a fondo en diversas condiciones de mercado y contiene todos los mecanismos de protección necesarios.

Requisitos: MetaTrader 5, el depósito mínimo depende de la configuración de riesgo, se recomienda una prueba demo preliminar.