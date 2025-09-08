Ultron Conflux
- Asesores Expertos
- Angelo Marcelo Serafin
- Versión: 1.21
- Actualizado: 28 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Ultron Conflux – Descripción General
Ultron Conflux es un Asesor Experto diseñado para operar exclusivamente en el marco temporal de 1 minuto (M1).
Aplica la confluencia de dos indicadores técnicos — Bandas de Bollinger y Oscilador Estocástico — para identificar oportunidades precisas basadas en reglas claras y objetivas.
El sistema es totalmente automático y no utiliza martingala, grid ni hedging, garantizando una exposición al riesgo disciplinada y controlada.
Todos los parámetros de riesgo pueden personalizarse según el perfil del trader.
Información Técnica
Símbolos recomendados: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — para configuraciones optimizadas, contáctame en privado para recibir los archivos set.
Timeframe de trabajo: M1 (obligatorio)
Modo de backtest: OHLC de 1 minuto (recomendado)
Depósito mínimo: desde 100 USD (200+ recomendado)
Apalancamiento mínimo: 1:50
Tipo de cuenta recomendado: Standard
Brokers recomendados: cuentas Standard con spreads bajos (ICMarkets, ICTrading)
Características Principales
-
Sin Martingala
-
Sin Grid
-
Sin Hedging
-
Trading completamente automatizado
-
Confluencia de señales Bollinger Bands + Estocástico
-
Gestión de riesgo con SL, TP y Trailing Stop
-
Cálculo automático de lotes (fijo, escalado por balance o porcentaje)
-
Filtro por horarios de sesión
-
Filtro por días de la semana
-
Instalación simple y configuración intuitiva
-
Compatible con cuentas de evaluación de prop firms
Parámetros de Entrada
LotSizeMethod: fijo / escalado por balance / % de riesgo
FixedLot: tamaño de lote fijo
RiskPerTradePercent: porcentaje de riesgo por operación
StopLossPoints: Stop Loss en puntos
TakeProfitPoints: Take Profit en puntos
TrailingStopPoints: Trailing Stop en puntos
TradingWindow: hora de inicio y fin
DayFilters: habilitar/deshabilitar lunes a viernes
MagicNumber: identificador de operaciones
Recomendación de Backtest
Ultron Conflux ha sido optimizado para ejecutarse en modo OHLC de 1 minuto.
Este método permite resultados más rápidos y consistentes sin requerir ticks reales.
Para máxima reproducibilidad, realice siempre los backtests en modo OHLC de 1 minuto.
Advertencia de Riesgo
El trading con Forex y CFDs implica un riesgo financiero significativo.
Los resultados del backtest no garantizan rendimiento futuro.
Se recomienda probar el EA en el Strategy Tester y en una cuenta demo antes de usarlo en real.
Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!