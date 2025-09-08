Ultron Conflux

5

Ultron Conflux – Descripción General
Ultron Conflux es un Asesor Experto diseñado para operar exclusivamente en el marco temporal de 1 minuto (M1).
Aplica la confluencia de dos indicadores técnicos — Bandas de Bollinger y Oscilador Estocástico — para identificar oportunidades precisas basadas en reglas claras y objetivas.

El sistema es totalmente automático y no utiliza martingala, grid ni hedging, garantizando una exposición al riesgo disciplinada y controlada.
Todos los parámetros de riesgo pueden personalizarse según el perfil del trader.

Información Técnica
Símbolos recomendados: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — para configuraciones optimizadas, contáctame en privado para recibir los archivos set.
Timeframe de trabajo: M1 (obligatorio)
Modo de backtest: OHLC de 1 minuto (recomendado)
Depósito mínimo: desde 100 USD (200+ recomendado)
Apalancamiento mínimo: 1:50
Tipo de cuenta recomendado: Standard
Brokers recomendados: cuentas Standard con spreads bajos (ICMarkets, ICTrading)

Características Principales

  • Sin Martingala

  • Sin Grid

  • Sin Hedging

  • Trading completamente automatizado

  • Confluencia de señales Bollinger Bands + Estocástico

  • Gestión de riesgo con SL, TP y Trailing Stop

  • Cálculo automático de lotes (fijo, escalado por balance o porcentaje)

  • Filtro por horarios de sesión

  • Filtro por días de la semana

  • Instalación simple y configuración intuitiva

  • Compatible con cuentas de evaluación de prop firms

Parámetros de Entrada
LotSizeMethod: fijo / escalado por balance / % de riesgo
FixedLot: tamaño de lote fijo
RiskPerTradePercent: porcentaje de riesgo por operación
StopLossPoints: Stop Loss en puntos
TakeProfitPoints: Take Profit en puntos
TrailingStopPoints: Trailing Stop en puntos
TradingWindow: hora de inicio y fin
DayFilters: habilitar/deshabilitar lunes a viernes
MagicNumber: identificador de operaciones

Recomendación de Backtest
Ultron Conflux ha sido optimizado para ejecutarse en modo OHLC de 1 minuto.
Este método permite resultados más rápidos y consistentes sin requerir ticks reales.
Para máxima reproducibilidad, realice siempre los backtests en modo OHLC de 1 minuto.

Advertencia de Riesgo
El trading con Forex y CFDs implica un riesgo financiero significativo.
Los resultados del backtest no garantizan rendimiento futuro.
Se recomienda probar el EA en el Strategy Tester y en una cuenta demo antes de usarlo en real.


Comentarios 2
Thiago Motta
29
Thiago Motta 2025.09.24 18:37 
 

Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!

Productos recomendados
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El EA trabaja en el canal de regresión lineal. El EA opera desde los límites del canal, tiene la función de reducir la reducción en la cuenta superponiendo órdenes no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias y dibuja el propio canal de regresión. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPCIONES: PERIODO - el número de barras a calcular; COEFICIENTE - coeficiente para calcular los límites del canal; GRADO - tipo de construcción del canal; MIN_CHANNEL_WI
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Asesores Expertos
Es un Asesor Experto que utiliza la famosa estrategia de Dave Landry, muy utilizada para operar swing trades en varios tipos de mercados, Forex, B3, índices, acciones y criptodivisas. La configuración de Dave Landry es una de las configuraciones más conocidas que operan a favor de la tendencia, hay una preferencia por los marcos de tiempo más grandes H4, Diario, Semanal y Mensual, debido a su alta tasa de aciertos, pero el robot TsuTrader Dave Landry permite la personalización completa de la e
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Asesores Expertos
Nombre del producto: Golden Scalper M15 Descripción: El Golden Scalper M15 es un robot de comercio automatizado desarrollado para operar en el par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Aplica una combinación de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada y salida, ofreciendo un enfoque equilibrado entre riesgo y retorno, centrado en la eficiencia de las operaciones. Características de funcionamiento: - Por Moedas: XAU/USD - Período: M15 - Indicadores Utilizados:
Leopard BB
Jean Correa Do Nascimento
Asesores Expertos
Leopard BB es un asesor experto basado en las Bandas de Bollinger que utiliza tres marcos temporales para tomar decisiones, aumentando así la fiabilidad de la operación. Si la primera entrada no tiene éxito, realizará más entradas para conseguir un beneficio basado en el precio medio. Descargue la versión demo y compruebe los excelentes resultados de este asesor experto multimercado. Pares de divisas probados: EURUSD, GBPUSD, GBPAUD, AUDUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCHF, USDCAD, XAUUSD y BTCUSD. Activ
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Asesores Expertos
Asesor experto que busca inversiones de tendencias altamente rentables. Se recomienda su uso para periodos de hasta 30 minutos. Puede utilizarse para índices, futuros y acciones. Su configuración es muy intuitiva. Se obtienen resultados superiores en operaciones swing-trade. Pero también se obtienen excelentes resultados en operaciones de day-trading. Las pruebas se realizaron para plazos de 5, 10, 15, 20 y 30 minutos. En las operaciones day-trade, diariamente, en la última hora, se cierran toda
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
Estrategia de negociación diaria externa que busca un patrón específico en el gráfico de precios de un valor. El patrón se caracteriza por un rango mayor que el del día anterior, con el máximo del día más alto que el máximo del día anterior y el mínimo del día más bajo que el mínimo del día anterior. Funciona con muchos símbolos, como BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, petróleo, gas y otros. ¡POR FAVOR VALORAR! ¡ Muchas Gracias! CARACTERÍSTICAS: - Estrategia Real - Estrategia de barra diaria - Salir del co
FREE
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Asesores Expertos
x4o B1 Dollar Trader Estrategia Heiken Ashi Trend Retest Sistema de trading automatizado que combina el análisis Heiken Ashi con la metodología Moving Average Retest para entradas de seguimiento de tendencia en el marco temporal H1. Metodología de negociación El EA monitoriza dos Medias Móviles de 25 periodos calculadas sobre precios máximos y mínimos para identificar la dirección de la tendencia. Cuando el precio cierra por encima de la MA Alta con la vela alta excediendo la media móvil, se de
FREE
Golden Talos Edge
Marcelo Henrique Alexandre De Campos Arce
Asesores Expertos
Golden Talos Edge - XAUUSD H1 (Sólo largo plazo, tendencia de retroceso, Prop-Safe) Golden Talos Edge es un Asesor Experto conservador que sigue la tendencia para XAUUSD (Oro) en H1. Busca retrocesos limpios dentro de tendencias alcistas establecidas, con stop-loss fijo siempre colocado en el lado del broker y sin martingala, sin rejilla, sin arbitraje . Esta es la versión Market-Friendly (Talos_V2.55) , bloqueada para XAUUSD H1, LONG-only , usando una robusta combinación de: Filtro de tendencia
NeonRectangle
Ivan Zhigalov
Asesores Expertos
NeonRectangle EA – Algoritmo de Acción de Precio de Última Generación para Máximos Beneficios NeonRectangle es un Asesor Experto (EA) único y totalmente automatizado, diseñado para ofrecer consistentemente altos rendimientos mediante el uso de un análisis avanzado de la acción del precio. Desarrollado a partir de más de 10 años de experiencia real en el mercado, este EA es el resultado de mi profundo conocimiento del comportamiento del mercado y de las dinámicas de trading. Monitoreo en tiempo
Mavro Extra
Nikita Solostejs
Asesores Expertos
Mavro Extra es una herramienta fiable diseñada para ayudarle a operar más eficazmente en los mercados financieros. Este asesor implementa automáticamente estrategias de swing trading basadas en indicadores probados como la Media Móvil (MA) y el Average True Range (ATR). Basándose en estos indicadores, identifica los puntos óptimos de entrada y salida, permitiéndole seguir la dinámica actual del mercado y operar en la dirección de la tendencia. El asesor utiliza un volumen de operaciones fijo, pe
Forex Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Asesores Expertos
FOREX MARKET SCALPER es un robot híbrido de scalping en cuentas de cobertura. ¡Si le gusta cuando su robot está en constante comercio y al mismo tiempo usted siente que tiene el control total, entonces este robot es perfecto para usted! No más agotamiento psicológico cuando en el comercio manual después de la apertura de la operación el precio de mercado va en sentido contrario y se siente cansado de constantes detracciones. Este robot opera en ambas direcciones al mismo tiempo y ya no le moles
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El SemiScalpel Expert Advisor es un sistema de semi-escalping que analiza el mercado utilizando un oscilador. Durante las pruebas utiliza el modo "Cada tick". El experto funciona sólo con cuentas como "Netting". Ajuste StopLoss , TakeProfit , TrailingStart , TrailingBreakeven y TrailingStop para establecer el modo de funcionamiento del sistema: scalping o estándar. Se utilizan niveles simples de sobrecompra/sobreventa. Puede utilizar uno de los indicadores (seleccione el valor del parámetro Seña
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Traidos
Tsuchitani Kazuhiroshi
Asesores Expertos
Por cada décima compra, el precio aumentará en $200. Se requiere cuenta ECN Traidos es un asesor experto (EA) especializado en el par de divisas GBPUSD y opera basándose en datos de gráficos de 5 minutos (5M). Adopta una estrategia comercial de alta frecuencia destinada a capitalizar fluctuaciones menores de precios en el mercado de divisas. Las características clave de Traidos incluyen análisis técnico sofisticado, estrategias precisas de entrada y salida y una función automática de gestión
TrendGap Hunter
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
Cazatendencias TrendGap Hunter es un asesor automatizado para MetaTrader 5 que combina una estrategia de tendencia probada basada en SuperTrend y el análisis Fair Value Gap (FVG) para entradas y salidas precisas. Características principales Combinación de los indicadores SuperTrend y FVG Breakout para filtrar las señales falsas Métodos flexibles de cálculo del volumen : Lote fijo % de saldo o margen libre Varias formas de establecer stop loss : Por nivel de SuperTrend A lo largo del Fair Value
Gbpjpy Macd Trader
Tomas Vanek
Asesores Expertos
El GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 es una estrategia de negociación algorítmica para MetaTrader, probado en GBPJPY utilizando el marco de tiempo H1 a partir de abril 1, 2004, a abril 24, 2024 . No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Los detal
FREE
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Asesores Expertos
Elija el tamaño de lote y el objetivo de beneficios que desee, ¡y observe cómo se produce la magia! Presentamos el EA Seguidor de Tendencias , su asistente definitivo para las operaciones de seguimiento de tendencias. Este algoritmo inteligente sigue incansablemente las tendencias del mercado y opera en la dirección elegida hasta alcanzar su objetivo de beneficios en dólares. Además, ofrecemos una opción única de "Ciclo Único". Cuando se activa (muy recomendable ), el EA se retira automáticam
FREE
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Asesores Expertos
Robô Davi I de Êxodo Capital es un sistema profesional para traders creado para la plataforma MT5 y optimizado para trabajar con MINI FUTURE INDEX (WIN) en B3 en BRASIL. El sistema utiliza algoritmos de sesgo. Después de identificar la tendencia, se abre la posición y el robot realiza la operación a través de un trailing stop que será impulsado por la media de 13 periodos. GANANCIA máxima de 2200 pts. Características principales Nuestra configuración tiene la opción de utilizar martingala,
Rola Scalper
Luciano Cabral Rola Neto
Asesores Expertos
¡Scalper EA Rentable - Rôla Scalper! Probado en EURUSDm Symbol en Micro Cuenta creada en XM Broker, pero puedes probarlo en cualquier mercado o broker, de todas formas te recomiendo que lo uses en mercados con volatilidad similar al EURUSD. Este EA puede abrir muchas posiciones, por lo que te recomiendo que utilices un broker que no tenga comisión y proporcione un spread bajo. Puedes utilizar la configuración en 5 minutos, desde que empecé a utilizarlo, y en las pruebas, el máximo drawdown co
Libert Xauusd M15 MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
4.67 (6)
Asesores Expertos
Descripción del producto Este Asesor Experto (EA) ha sido desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, específicamente para operar en el par de divisas XAU/USD (Oro) en el marco temporal M15. Utiliza una combinación de 15 indicadores técnicos para tomar decisiones automáticas de entrada y salida de las operaciones, proporcionando una solución robusta y configurable. Características principales: - Lotes de Entrada: 0,01 - Número Mágico Base: 100 - Máximo de Posiciones Abertas: 100 - Spread Pe
FREE
Gold Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Asesores Expertos
GOLD MARKET SCALPER es un robot híbrido de scalping en cuentas de cobertura. ¡Si le gusta cuando su robot está en constante comercio y al mismo tiempo usted siente que tiene el control total, entonces este robot es perfecto para usted! No más agotamiento psicológico cuando en el comercio manual después de la apertura de la operación el precio de mercado va en sentido contrario y se siente cansado de constantes detracciones. Este robot opera en ambas direcciones al mismo tiempo y ya no le molest
Range bkt EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
Range-Bkt utiliza La estrategia Range Breakout para generar retornos potenciales a través del análisis de rupturas basadas en niveles de soporte y resistencia basados en gráficos y patrones de velas . Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, Range-Bkt es para ti. Range-Bkt no utiliza IA, martingala ni Grid, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra), por lo tanto mucho
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Asesores Expertos
Experto capaz de generar beneficios abriendo posiciones aleatoriamente. Muestra buenos resultados en operaciones a largo plazo - en marcos temporales desde H12. Características Modo totalmente automático disponible. Las posiciones se abren aleatoriamente. Se aplica Martingala - si la posición anterior cerró con pérdida, la actual se abre con un volumen que compensa esa pérdida. Parámetros Modo - Modo de operación del Experto: Automático - automatizado (recomendado); Manual - manual. En el modo
FREE
Gap Rider
Ofer Dvir
Asesores Expertos
GapRider EA - Asesor Experto de Trading de Gaps Dinámico en el Lado de Compra Resumen GapRider EA es un asesor experto (EA) sofisticado y adaptable diseñado para MetaTrader 5, especializado en el trading de gaps en el lado de compra. Este EA identifica gaps significativos en el mercado y coloca órdenes de compra estratégicas, utilizando un dimensionamiento dinámico basado en la volatilidad del mercado para optimizar las entradas y salidas de las operaciones. Con un conjunto robusto de caracterís
Betovem B3 Robo Trader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Betovem B3 Robo Trader es un robot especializado en la negociación en la bolsa de valores brasileña Bovespa B3, en contratos de minicréditos WIN y minicréditos WDO . El robot utiliza medias móviles para activar señales de entrada y una media móvil como filtro de tendencia . También puede configurar un filtro de entrada de órdenes basado en el análisis de velas . Los stops (takeprofit y stoploss ) son fijos . También puede configurar lotes, en minicontratos, así como una función de daytrade , hor
PrevBreak Trader
Fabio Conrado Ortolan
Asesores Expertos
PrevBreak Trader EA – Estrategia inteligente de rupturas PrevBreak Trader EA es un Asesor Experto (EA) desarrollado para traders que quieren automatizar entradas estratégicas en rupturas de la vela anterior con alta precisión y filtros de confirmación inteligentes. El robot combina la lectura del precio con un conjunto de indicadores de soporte, ofreciendo operaciones consistentes y una gestión de riesgo robusta. El EA también puede configurarse para funcionar solo como generador de señales, sin
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Asesores Expertos
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
Asesores Expertos
Dominion Gold EA Dominion Gold EA es un Expert Advisor desarrollado para el símbolo XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5 , diseñado para operar durante la sesión de Nueva York , utilizando análisis del comportamiento del precio y rupturas de niveles previamente definidos . El EA ejecuta operaciones basadas en condiciones específicas del mercado identificadas antes de la apertura de la sesión de Nueva York, cuando pueden detectarse condiciones de mayor volatilidad. La estrategia está estructurada para op
SInalTradeEA Telegam To MT5
Angelo Marcelo Serafin
Utilidades
SinalTradeEA Telegram To MT5 SinalTradeEA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para integrar señales de trading directamente en MetaTrader 5. Ejecuta operaciones con precisión y ofrece control total sobre entradas, salidas y gestión del riesgo. Tanto principiantes como traders avanzados pueden beneficiarse de su precisión, flexibilidad y seguridad. Características Principales Integración directa con señales de Telegram o fuentes externas. Ejecución totalmente automatizada. Gesti
Phalanx Neural AI
Angelo Marcelo Serafin
Asesores Expertos
PHALANX NEURAL AI — Asesor Experto Neural para XAUUSD Phalanx Neural AI es un Experto Asesor para MT5 desarrollado para traders que buscan un sistema neural inteligente para XAUUSD, con enfoque en análisis de flujo, microestructura del mercado e identificación de contextos de alta calidad. El EA utiliza un modelo neuronal DNN63 optimizado para operar oro en el timeframe M30, sin grid, sin martingala y con ejecución estable en cuentas ECN y prop-firm. Este EA está diseñado para ofrecer un flujo
Filtro:
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
635
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS 2025.11.01 22:28 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Angelo Marcelo Serafin
544
Respuesta del desarrollador Angelo Marcelo Serafin 2025.11.01 22:38
Thank you so much, Joabe! 🙏
I’m really glad to know that the Ultron Conflux met your expectations as well. The goal has always been to keep the same level of quality and consistency across all my EAs — with solid systems and strong risk management.
I truly appreciate your continued support and trust in my work! 💪✨
Thiago Motta
29
Thiago Motta 2025.09.24 18:37 
 

Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!

Angelo Marcelo Serafin
544
Respuesta del desarrollador Angelo Marcelo Serafin 2025.11.01 22:39
Thank you so much, Thiago! 🙏
I’m really happy to know that you value the attention to detail and the real-market focus behind these tools — always aiming for long-term consistency and solid management.
Your feedback means a lot and inspires me to keep improving! 💪✨
Respuesta al comentario