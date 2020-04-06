Golden Mean MT4

Golden Mean MT4 : Su entrenador personal en Forex

Golden Mean MT4 es más que una plataforma automatizada; es su transmutador personal en el volátil mundo de Forex. No está diseñada para hacer predicciones, sino para transformar la imprevisibilidad de los movimientos de divisas en operaciones rentables. Basada en la armonía de algoritmos avanzados y un profundo conocimiento de las realidades del mercado, esta herramienta se convertirá en su guía de confianza en las turbulentas aguas del trading, abriendo nuevos horizontes tanto para principiantes como para experimentados participantes en los mercados financieros.

La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.

Características que transforman el trading en arte:

Trading Automatizado: Golden Mean MT4 es su asistente indispensable, convirtiendo su valioso tiempo en beneficios reales. Se encarga del análisis rutinario y de la toma de decisiones, liberándole para centrarse en otras tareas mientras el EA hace crecer su capital. Los gráficos de precios cobran vida como pinturas bajo su atento control, las operaciones prometedoras se resaltan y las transacciones se ejecutan de forma eficiente y precisa, en línea con sus objetivos.

Inteligencia Algorítmica Avanzada: Golden Mean MT4 está impulsado por un sofisticado sistema algorítmico que captura cada matiz de las condiciones del mercado. Es como un analista experto que anticipa la dirección de una tendencia y se adapta a cualquier cambio.

Personalización para obtener el máximo beneficio: Golden Mean MT4 le permite crear una estrategia de trading personalizada. Determine el tamaño de operación deseado, establezca los niveles de stop-loss y take-profit, y cree su propio perfil de riesgo para que el asesor se convierta en una extensión de su visión.

Accesibilidad y eficacia: A pesar de su aparente complejidad, Golden Mean MT4 es tan fácil de usar como cualquier otra herramienta. Se integra perfectamente con MetaTrader 4, convirtiéndose en un valioso activo en su cartera de trading.

Gestión del Riesgo: Su garantía de protección

Golden Mean MT4 es su escudo virtual, protegiendo sus activos de las fluctuaciones del mercado. Los mecanismos integrados de gestión de riesgos establecen continuamente stop-losses y limitan el riesgo excesivo, ayudándole a evitar decisiones emocionales.

Características principales de Golden Mean MT4: Automatización de operaciones:

El sistema le permite delegar las decisiones de trading en algoritmos avanzados para un análisis exhaustivo del mercado. Esto significa que incluso los operadores novatos pueden utilizar herramientas profesionales sin perder tiempo estudiando gráficos y realizando análisis independientes. Ajustes personalizados:

Los usuarios pueden adaptar el sistema a sus preferencias, desde el tamaño de las posiciones hasta los niveles de stop-loss y take-profit, así como los niveles generales de riesgo. Esto garantiza la flexibilidad y adaptabilidad de la estrategia, ajustándose a los objetivos personales y a la tolerancia al riesgo de cada operador. Gestión del riesgo:

El mecanismo integrado de gestión del riesgo le permite controlar las pérdidas potenciales estableciendo automáticamente límites de pérdidas y limitando el riesgo diario. Esto le ayuda a evitar decisiones impulsivas y a proteger su capital de pérdidas significativas. Aspectos importantes a tener en cuenta:

Aunque Golden Mean MT4 ofrece un trading automatizado y optimizado, es importante recordar las reglas clave:

Volatilidad del mercado: El mercado de divisas es un entorno dinámico en el que los precios cambian rápidamente debido a factores económicos, acontecimientos políticos y la situación general del mercado. Incluso los algoritmos más sofisticados no pueden garantizar el éxito en todas las operaciones. Psicología de las operaciones: Aunque el sistema reduce la influencia de las emociones en las operaciones, sigue siendo importante comprender la psicología del mercado. Es importante mantener la calma y no interferir innecesariamente en el funcionamiento del asesor. Actualizaciones y supervisión periódicas: Para lograr los mejores resultados, es necesario actualizar y ajustar regularmente la configuración del sistema. Las condiciones volátiles del mercado requieren una estrategia adaptable y flexible. Implicaciones fiscales: Cuando se opera en mercados internacionales, es importante comprender las obligaciones fiscales asociadas a los ingresos procedentes de los mercados financieros.

Conclusiones:

Golden Mean MT4 es una herramienta moderna para aquellos que buscan simplificar el trading en Forex a través de la automatización y la personalización. Sin embargo, el éxito no sólo depende del software, sino también de la gestión del riesgo, el análisis del mercado y el perfeccionamiento continuo de la estrategia. Recuerde que cualquier estrategia de trading requiere un análisis cuidadoso y un desarrollo continuo.


Productos recomendados
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Asesores Expertos
BreakBot :Este asesor experto está diseñado específicamente para operadores que buscan soluciones inteligentes y seguras para transformar un pequeño capital en beneficios sustanciales, alcanzando los 100.000 dólares o más. Emplea estrategias profesionales y una gestión precisa del riesgo para lograr un crecimiento constante y seguro. Características principales del Asesor Experto ️ Gestión inteligente del capital: Utiliza porcentajes de riesgo cuidadosamente calculados para maximizar los benefi
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Asesores Expertos
Aureus Quantum surge - h1: liberar el potencial del comercio automático de oro Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Señal de cuenta real: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + Perfil + vendedor Resumen Aureus Quantum surge - H1 es un consultor experto de última generación diseñado para comerciar xausd (oro) durante el período h1. Combina múltiples indicadores técnicos con técnicas sólidas de gestión de riesgos para proporcion
Currency Curator Ex4
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Curador de divisas: Un moderno robot de comercio de divisas multidivisa Introducción Currency Curator es un innovador robot de trading multidivisa diseñado específicamente para automatizar y mejorar su experiencia de trading en Forex. Aprovechando algoritmos de vanguardia, este asesor experto realiza un análisis en profundidad de las condiciones del mercado y ejecuta operaciones con alta eficiencia. Su principal objetivo es dotar a los usuarios de herramientas fiables para operar con éxito, mini
Perfection
Mikhail Senchakov
Asesores Expertos
Perfection es un robot de trading multidivisa, totalmente automatizado y seguro. El robot está diseñado tanto para el comercio de cartera y el comercio de un solo instrumento. El EA no utiliza métodos de promediación, el volumen de posiciones está estrictamente regulado. Las órdenes se abren sólo en la dirección del movimiento del mercado en una cuadrícula. Debido a esto, el robot opera eficientemente en cualquier movimiento fuerte. El algoritmo de toma de decisiones no utiliza indicadores. En s
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Asesores Expertos
Reversal Overlap Bot es una estrategia de trading automatizada. No se utilizan indicadores técnicos en el trabajo. Al comienzo de la negociación, la primera orden se coloca en una dirección determinada (a su elección). Cuando se abre una nueva vela, esta orden se cierra si está en beneficios. En caso contrario, se abre la siguiente orden en la dirección opuesta. Las órdenes se cierran cuando se alcanza el beneficio. Si hay órdenes no rentables en el gráfico, el robot cerrará una de ellas. Al cer
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
Asesores Expertos
Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado.   Synapse Trader   es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona. ¡Oferta p
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Asesores Expertos
Podría escribir una descripción fantástica con un montón de parámetros de prueba cuantitativos, pero tenemos un dicho que "el sabor de un pudín está en el comer", así que simplemente voy a poner un RETO: Pruebe este EA en cualquiera de los pares mayores y menores (AUD, USD, EUR, CHF, NZD) y le garantizo un 50% de descuento si usted puede demostrar en una prueba en cualquiera de los principales pares de arriba que ha incurrido en más de 3 ejecuciones de error. *AHORA FELIZ PRUEBA* ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
Asesores Expertos
Evoque Global - Cobertura automatizada fiable El precio seguirá aumentando en 100 $ con cada compra, así que no se retrase. Evoque Global ofrece una solución de negociación adaptable y manos libres diseñada para proporcionar beneficios constantes con un riesgo controlado. Utilizando un enfoque de cobertura inteligente, equilibra las operaciones para reducir las caídas y maximizar el crecimiento suave de la equidad. Este asesor experto funciona a la perfección en todas las condiciones del mercad
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Asesores Expertos
Este EA se puede ejecutar en todos los pares de divisas recomendamos EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Plazo 30 minutos (M30) La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con $1000 de Depósito inicial mínimo. Y el robot puede apoyar sus transacciones manuales en EURUSD. APALANCAMIENTO DE LA CUENTA: 1:100 CUENTA (Stop Out): 50% o menos TIPO DE CUENTA: Cuenta real MODO DE CUENTA: Cuenta de cobertura Take Profit: Automáticamente Stop Loss: Automático Tamaño del LOTE: Manual pr
Panther
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto busca patrones de análisis técnico formados en el marco temporal superior (horario) para empezar a trabajar en el gráfico de 5 minutos. Patrones de análisis técnico utilizados: doble techo/doble suelo, cabeza/hombros, bandera, triángulos expansivos/estrechos. El indicador técnico Relative Vigor Index se utiliza como filtro para la apertura de operaciones. Se basa en la idea de que en los mercados alcistas el precio de cierre es, por regla general, superior al de apertura. En el
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Asesores Expertos
Hola a todos los inversores. La mayoría de ustedes no saben cómo operar en este mercado financiero. Por lo que yo sé el 95% de los participantes del mercado perderá. Hoy quiero presentarles un EA, que opera en los principios de la gestión del capital y el equilibrio de precios. EA negocia varios pares de divisas al mismo tiempo para aumentar los beneficios al tiempo que reduce el riesgo de la cuenta. El EA trabaja y da ordenes 24/5 para que no pierda la oportunidad. Si es posible, uselo para una
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Skillfully run away
Haimin Li
Asesores Expertos
Hábilmente ejecutar awayEA es una similar a la EA de Martin, de la teoría de Martin, pero el riesgo es mucho menor que Martin, construido en el control de riesgos, de modo que usted no está tan abierto como pura Martin EA, después de diez años de datos históricos retest, la modificación repetida de la estrategia, hasta ahora, acabo de lanzar, en consonancia con la responsabilidad de los inversores y los usuarios La prudencia es prudente. Sobre los parámetros Si desea colgar este EA en diferente
MTrendingEAv2
CHU HAI HA Chu Hai
Asesores Expertos
Especificación: - Tendencia de comercio sólo en GBPCAD . - EA se ejecuta utilizando H1 (1 hora) y D1 (diario) marcos de tiempo solamente (así que no te preocupes por la calidad de modelado probador de estrategia, debido a la utilización de H1/D1 es suficiente) . - Cada operación abierta con Stop loss y Take profit predeterminados. - Con trailing stop. - Basado en el riesgo fijo por operación/posición (por defecto es el 5% del margen libre de la cuenta), entonces: El beneficio neto esperado es
TradeButterfly
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El asesor de operaciones MT4 calcula las formas de Mariposa Gartley formadas y toma una decisión al inicio de la negociación. "Butterfly Gartley" - una de las figuras de análisis gráfico, popularizada por el analista técnico Larry Pesavento, tomada de la publicación del autor "Profit in the stock market", publicada a mediados de los años treinta. Hasta la fecha, hay 12 básicos "patrones de Gartley" - figuras gráficas con la construcción, basada en la aplicación de los niveles de Fibonacci y ra
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Voy a apoyar sólo a mi cliente. สำหรับลูกค้าGold M15 timeframe, Movimiento de Precios , Fondo Min 500$. Lote0.01 con 30 Segundos de apertura de la próxima operación, XAUUSD y los principales pares de divisas. Parámetros Parámetros generales de comercio Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias de marco de tiempo actuales fijas con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas. Cerrar Funciones - Estrategias actuales MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo
Swing Strawberry
Muhammad Radzhi Bin Abdul Rahman
Asesores Expertos
Swing Strawberry Gold - Asesor Experto (EA) avanzado para swing trading en oro Swing Strawberry es un sofisticado Asesor Experto diseñado específicamente para operadores que utilizan estrategias de swing trading en ORO (XAUUSD) . Este potente EA identifica y capitaliza las oscilaciones del mercado, con el objetivo de maximizar los beneficios de los movimientos de precios a corto y medio plazo , a la vez que gestiona el riesgo de forma inteligente. Características principales: Optimizado para op
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Asesores Expertos
GOL DE ORO ( SISTEMA GGG ) ¡¡¡NUEVOS LANZAMIENTOS!!! Actualizado Junio 2020 Puro Indicador Técnico No Martingala No Hedging No Grid Menos riesgo / Más recompensa Tamaño de los lotes : 200 $ / 0.01 lotes estándar Divisa : mejor en ORO (XAUUSD) & PLATA (XAGUSD) ********** : ( no recomendado ) NZD , JPY , CHF Marco de tiempo : H1 ( recomendado ) o superior Sobrevivir en Lateral / Fuerte ganancia en Tendencia / Menor Drawdown ( menos del 30% )
Potencialmente Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Un asesor experto de MetaTrader 4 (MT4) que utiliza órdenes pendientes para las rupturas de precios es una herramienta automatizada diseñada para obtener beneficios durante los movimientos bruscos del mercado. Su función principal es colocar órdenes pendientes (Buy Stop y Sell Stop) en niveles predeterminados, que luego se activan cuando el precio rompe a través de estos niveles, lo que indica una tendencia potencial. Puede consultar la lista completa en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/s
Phoenix AI Scalper
Petar Krastev
Asesores Expertos
Este experto se basa en un indicador hecho a medida combinado con señales de acción del precio. La combinación de nuestro indicador mezclado con PA da resultados maravillosos. El asesor experto está optimizado para GBPUSD y EURUSD. Funciona independientemente del marco temporal. Características: Drawdown bajo Pequeño stop-loss Sin estrategia Martingale Sin estrategia Grid Scalping Pequeñas operaciones seguras Detección de volatilidad*. Funciona con todos los corredores que se aplican a: Eje
Morning Fenix
Serhii Omelchuk
Asesores Expertos
Cada mañana, el asesor experto Morning Fenix analiza el instrumento seleccionado de acuerdo con el patrón de movimiento previo a la negociación y determina la conveniencia de entrar en la operación, filtrando los días malos mediante un complejo algoritmo basado en canales de precios y zonas de acumulación-distribución de volúmenes de negociación de días anteriores. El asesor cierra el 60-70% de las operaciones mediante la orden Take Profit. Para mejorar los resultados, se utiliza el método de ge
Higher Profits
Christopher Michael Perry
Asesores Expertos
Funciona mejor en el marco de tiempo diario con cualquier par, pero sugerimos los siguientes: EUR/USD GBP/JPY CAD/JPY NZD/JPY Requiere broker con apalancamiento de al menos 1:100 Este es un EA basado en cobertura multinivel. Este EA fue desarrollado utilizando un punto de vista basado en un análisis técnico multinivel único y años de experiencia. Al priorizar la necesidad de precisión y consistencia hemos sido capaces de desarrollar un EA que no sólo produce beneficios, sino que los produce con
Golden Symphony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Scalper MT4: Una Sinfonía Dorada En un mundo de rápidos flujos financieros, donde los segundos deciden el destino del capital, el scalper MT4 no es sólo una herramienta de trading, sino un director de orquesta, que dirige una compleja orquesta de fluctuaciones del mercado. No es sólo un programa; es una sinfonía dorada, en la que cada nota representa una operación independiente, y la armonía representa un beneficio estable. Una sinfonía dorada: una metáfora que encarna la elegancia y la eficac
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise RSI Inspirado y optimizado indicador RSI es el foco de este Asesor Experto (EA). Diseñado con el uso de RSI para realizar operaciones óptimas. Lectura de las tendencias y las inversiones de precios se realiza por el RSI cuyas funciones se han ordenado. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la ordenación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert A
Neuralwork
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neuralwork es un asesor de negociación totalmente automatizado. La metodología del asesor se basa en la puesta en marcha de una serie de procesos secuenciales: agregación de un número diversificado de operaciones potenciales en un canal especial con su posterior transformación en un flujo de información especial, calibración interna de las operaciones por el indicador de eventualidad y validez mediante un verificador de tendencias y filtrado de los puntos de entrada y salida gracias a una insta
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto funciona sobre la base de cambios ondulatorios en los movimientos de los precios. El canal de regresión dinámico le permite predecir con exactitud el movimiento del precio a corto plazo. El Asesor Experto utiliza el indicador en sus operaciones: https: // www.mql5.com/en/market/product/64252 Instrumentos de negociación (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. El Asesor Experto ha sido probado con éxito con cotizaciones de calidad del 99%, spread flotante y ping aleatorio desde 2003
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Meat es un sistema de negociación totalmente automático que funciona las 24 horas del día. Opera basado en el análisis del movimiento del mercado sobre la base de un indicador incorporado y el indicador de tendencia Media Móvil. El sistema está optimizado para trabajar con el par de divisas EURUSD en el marco temporal M30. Se recomienda utilizar un broker ECN/STP con bajo spread, baja comisión y rápida ejecución. Monitorización de señales Par de divisas/marco temporal de trabajo: EURUSD M3
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
PointerX
Vasja Vrunc
Asesores Expertos
PointerX se basa en su propio oscilador e indicadores incorporados (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) y opera de forma independiente. Con PointerX puede crear sus propias estrategias . Teóricamente todas las estrategias basadas en indicadores son posibles, pero no martingala, arbitraje, rejilla, redes neuronales o noticias. PointerX incluye 2 Conjuntos de Indicadores Todos los controles de indicadores Oscilador ajustable Controles Take Profit Controles de Stop Loss Controles de operaciones Contro
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
MILCH COW HEDGE V1.12 EA es principalmente una estrategia de cobertura. El apoyo de expertos es aprovechar todas las oportunidades en cualquier dirección. No sólo abre las operaciones, pero elige el momento adecuado para cerrar las posiciones abiertas para comenzar a operar de nuevo. Recomendamos el uso de un experto con un par de alta volatilidad de la moneda, como GBPAUD, AUDCAD Experto de prueba durante el período comprendido entre 01.01.2016 hasta 09.12.2016 beneficio se duplicó cuatro veces
Forebot
Marek Kvarda
Asesores Expertos
Este robot utiliza un indicador oscilante oculto personalizado y también analiza la respuesta del mercado. Opera sobre todo en los momentos de mayor volatilidad. Trabaja con varias órdenes pendientes con diferente tamaño de volumen y su posición se modifica activamente. Utiliza una gestión monetaria avanzada. La configuración de TradingMode también puede cumplir las condiciones FIFO. Tiene éxito en diferentes mercados y diferentes marcos de tiempo. Los mejores resultados se consiguen con un bro
Avato
Nikolaos Bekos
Asesores Expertos
El Avato es una de nuestras herramientas independientes. (Una señal basada en ella también se proporcionará en Mt4 Market en el futuro). Está diseñado en torno a una forma combinada de técnicas de cobertura y martingala y utiliza sofisticados algoritmos y filtros para colocar las operaciones. Utiliza niveles de Stop loss y Take profit, mientras que el tamaño del lote se calcula automáticamente siguiendo la configuración del multiplicador correspondiente. Lo consideramos una caja de herramientas
Otros productos de este autor
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Impulse - Un Robot de Trading Eficaz para XAU/USD Características de Gold Impulse Versatilidad y Adaptabilidad Versatilidad : Gold Impulse soporta una gran variedad de enfoques y conceptos de trading. Automatización : Libera a los usuarios de la supervisión constante del mercado. Personalización : Puede adaptarse a tareas específicas y a las condiciones del mercado. Análisis de mercado Indicadores técnicos : Utiliza medias móviles, bandas de Bollinger y canales de precios para el análisis.
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Amulet es un Asesor Experto de trading diseñado específicamente para trabajar con el instrumento XAU/USD (oro frente al dólar estadounidense). El Asesor Experto se caracteriza por su estructura compleja y el uso de tecnologías modernas de aprendizaje automático y procesamiento de big data. Aquí están las principales características y principios de funcionamiento de este robot de comercio: Principales características: Uso de redes neuronales profundas : Esto le permite analizar simultánea
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"Aurus Gold" es un programa que puede analizar y operar automáticamente en el mercado de divisas (Forex) sin intervención humana. Esta innovadora herramienta para tomar decisiones sobre la compra o venta de pares de divisas. La principal tarea de Aurus Gold es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los inversores. Es capaz de trabajar las 24 horas del día, basándose en parámetros y reglas comerciales predeterminados. Los principales beneficios de utilizar un robot monetario incl
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
GOLDEN FAIRY - Plataforma de trading de oro en MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) ¡Sumérjase en el apasionante mundo del trading, donde la tecnología se convierte en su fiel aliada! GOLDEN FAIRY es un innovador asesor de trading creado para una interacción fiable y eficaz con el mercado del oro. Se basa en potentes algoritmos de inteligencia artificial que, combinados con un profundo análisis de las tendencias del mercado y estrictos principios de gestión del riesgo, le permiten extraer el máximo be
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Fish Scalper Advisor para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado creado específicamente para el comercio de activos de oro (XAU/USD). Por lo general, estos robots utilizan métodos algorítmicos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Este programa utiliza fórmulas incorporadas para procesar dat
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El EA de oro para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Tales asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Su capacidad para interactuar de forma contagiosa con la volatilidad del mercado da confianza i
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor de Forex MT4 llamado Black Gold EA es una solución avanzada para el trading automatizado en el par de divisas XAUUSD (oro a dólar estadounidense). la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Las ventajas de la MT4 Black Gold EA incluyen el comercio 24/7 sin factores emocionales, la toma de decisiones rápida y la capacidad de probar en los datos históricos. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 de Alive Gold es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, que optimiza los beneficios a la vez que minimiza el riesgo. Trabajando 24/7, analiza datos, ejecuta operaciones basadas en estrategias programadas y gestiona múltiples cuentas. Entre sus principales características se incluyen la negociación automatizada, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requieren conocimientos del mercado para un uso óptimo.
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Raider MT4 Gold Trading Advisor es un robot de trading automatizado diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro (XAU/USD). Utiliza complejos algoritmos e indicadores técnicos para analizar los gráficos de precios e identificar posibles oportunidades de entrada y salida. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider analiza la volatilidad, las tendencias y los niveles de soporte/resistencia, adaptándose a las co
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Trabaja 24/7, analiza datos, ejecuta operaciones basadas en estrategias programadas y gestiona múltiples cuentas. Entre sus principales características se incluyen la negociación automatizada, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requieren conocimientos del mercado para un uso óptimo. la lista com
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto de Forex MT4 llamado Gold X5 EA es una solución avanzada de trading automatizado para el par de divisas XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Las ventajas del Gold X5 EA MT4 incluyen el trading 24/7 sin el factor emocional, la rápida toma de decisiones y la capacidad de realizar pruebas sobre datos históricos. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y requiere una cuidadosa configuración y monitorización para conseguir resultados óptimos. la list
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Smart Gold EA para MT4 es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Las características clave incluyen el comercio automatizado, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requiere conocimiento del mercado para un uso óptimo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Smart Gold EA Ventajas Smart Gold EA es una solución de
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold AI EA para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado especialmente diseñado para el comercio de oro (XAU/USD). Tales asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Su capacidad para interactuar de forma contagiosa con la volatilidad del mercado da confianza incluso
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Smart Gold MT4 Advisor es una herramienta de negociación automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD , optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Las características clave incluyen el comercio automatizado, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requiere conocimiento del mercado para un uso óptimo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ventajas de Smart Gold EA Advisor Smart Gold EA es
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El mercado de divisas (forex) es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con divisas que se negocian 24 horas al día, cinco días a la semana. El comercio de divisas ofrece tanto a los operadores experimentados como a los novatos la oportunidad de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, para navegar con éxito por el mercado de divisas se requiere un profundo conocimiento de los factores que influyen en los movimientos de las divisas, habilidades de aná
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro Ai Ea no es sólo un asesor, es un virtuoso de la negociación a corto plazo, nacido para conquistar mercados muy volátiles con diferenciales mínimos. En su núcleo late el corazón de un algoritmo multicomponente único que procesa los datos del mercado en tiempo real a la velocidad del rayo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Próximo precio 999 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas Este maestro del scalp
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Merlin Scalp EA - Asesor Experto MT4 Especializado en Oro Merlin Scalp EA es un robot de trading automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Su objetivo es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características principales: Especializado en XAU/USD: El EA está diseñado para tener en cuenta las características únicas del comportamiento del precio del oro, como su volatilidad y susceptibil
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Aurum Master Expert Advisor está diseñado para operar eficientemente con oro y cualquier activo en divisas, minimizando los riesgos y maximizando el potencial de beneficios. El asesor se adapta activamente a la dinámica cambiante del mercado, identificando patrones de precios estadísticamente significativos con un alto grado de precisión predictiva. Esto le permite determinar los puntos óptimos para la apertura y cierre de posiciones, buscando el máximo beneficio potencial. la lista completa p
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Pharaoh Gold está cuidadosamente diseñado para el comercio efectivo de oro y cualquier activo de divisas con un énfasis en la reducción de riesgos y el aumento de los beneficios potenciales. La negociación se realiza mediante órdenes pendientes en la dirección de la tendencia. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller El asesor es capaz de adaptarse a la dinámica del mercado en constante cambio, identificando patrones de precios estadíst
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Falcon Gold es un EA de alta frecuencia con un riesgo relativamente bajo. El algoritmo de scalping está diseñado para detectar puntos de entrada y salida de alta probabilidad, asegurando que cada operación se ejecute con la mayor probabilidad de éxito. El par de divisas óptimo para trabajar con este robot de scalping es XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Es ideal para los traders que prefieren un entorno de trading activo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Apex Gold Advisor: Precisión y Eficiencia para MT4 En el vertiginoso mundo de las operaciones de divisas, donde cada segundo y cada pip cuentan, Apex Gold Advisor destaca como una herramienta diseñada para proporcionar una gran precisión en las entradas al mercado. Diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), este asesor es una potente solución para los operadores que buscan maximizar su rentabilidad al tiempo que minimizan el riesgo. la lista completa para su comodidad está
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Advanced Gold Sniper es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Características principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las características específicas de los movimientos del precio
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Predictor es un experto de alta frecuencia con un nivel de riesgo moderado. Su algoritmo de scalping está diseñado para encontrar puntos de entrada y salida con una alta probabilidad de éxito, asegurando la máxima eficiencia de cada operación. El par de divisas más adecuado para trabajar con este robot es XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense). Es ideal para los operadores que prefieren un entorno de negociación dinámico. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Cheetah no es sólo un robot de trading, sino un experto en trading a corto plazo, creado para trabajar en mercados volátiles con spreads bajos. Se basa en un complejo algoritmo multicomponente que analiza instantáneamente la información del mercado en tiempo real. Próximo precio 1399 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Este scalper, como un cazador, abre operac
Golden Shield
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Escudo Dorado no es sólo un robot de trading, es una solución integral para aquellos que buscan unos ingresos estables en el mercado Forex minimizando los riesgos. Este robot, desarrollado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), combina avanzados algoritmos de análisis de mercado y estrictas reglas de gestión monetaria, proporcionando una operativa fiable y rentable en modo automático. La base de la seguridad: Gestión del riesgo El corazón del Escudo de Oro es su avanzada ges
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario