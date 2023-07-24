Perceptrader AI

EA tiene un historial en vivo con 48 meses de comercio estable con drawdown bajo:

Rendimiento en vivo

La versión MT5 se puede encontrar aquí

Perceptrader AI es un sistema de trading de rejilla de última generación que aprovecha el poder de la Inteligencia Artificial, utilizando algoritmos de Aprendizaje Profundo y Redes Neuronales Artificiales (RNA) para analizar grandes cantidades de datos de mercado a gran velocidad y detectar oportunidades de trading de alto potencial para explotar.

Pares de divisas soportados: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF

Plazos: M5

Características:

  • Filtros deTendencia, Momento y Volatilidad basados en algoritmos de Aprendizaje Profundo.
  • Filtrado de operaciones de bajo potencial mediante previsiones de Inteligencia Artificial (IA)
  • Filtro avanzado de noticias y caídas bursátiles
  • Soporte para múltiples pares de divisas
  • Configuración de un gráfico: sólo necesita un gráfico para operar con todos los símbolos
  • Personalización flexible con muchos filtros y opciones
  • Ajuste GMT automático
  • Sólido backtest y rendimiento en vivo
  • Panel estadístico con sistema de autodiagnóstico e indicador de previsión de red neuronal
  • Mucho más barato que las alternativas de alta calidad disponibles
  • Muy fácil de usar: sólo tiene que leer las instrucciones
Las pruebas retrospectivas deben realizarse con Tick Data Suite GMT+2 con horario de verano estadounidense. Este desfase GMT es utilizado por la mayoría de los brokers

    Como instalar

    • El EA debe adjuntarse SOLO a un gráfico M5, se recomienda AUDCAD.
    • Si su broker utiliza un sufijo (por ejemplo AUDCAD.a) debe actualizar los nombres en el parámetro Symbol
    • Debe dar acceso al EA al sitio web de la lista de noticias y al servidor de tiempo para que el filtro de noticias y la funcionalidad de detección de tiempo funcionen correctamente (¡borre los espacios!):

      1. https: //www. worldtimeserver.com
      2. http: //timesrv.online
      3. http: //valeryservice.com
      4. http: //valerytools.com

      Aquí tiene el enlace a la guía sobre cómo hacerlo (del 1:00 al 2:05)
    • Vídeo sobre la instalación de EA
    • Archivo con los archivos de instalación y la guía

    Requisitos

    • El EA no es sensible a la propagación y el deslizamiento. Pero aconsejo usar un buen broker ECN
    • El EA debe ejecutarse en un VPS de forma continua
    • Con un apalancamiento de sólo 1:30 aconsejo no utilizar configuraciones de riesgo más altas que bajas en una cuenta de menos de $6000, de lo contrario podría tener problemas con el margen libre. Con un apalancamiento de 1:100 debería estar bien con una configuración de riesgo significativa en una cuenta de $1000.
    Ajustes de MM y Riesgo
    • Check for Instances of the EA - comprueba que sólo una instancia del EA se está ejecutando a la vez. Si el EA detecta otras instancias con el mismo UID, las operaciones se desactivarán.
    • ¿Permitir la apertura de una nueva operación inicial? - activa/desactiva la apertura de nuevas parrillas. No afecta a las parrillas ya abiertas.
    • Permitir Botones de Comercio Manual - activar/desactivar los botones de comercio manual que le permiten abrir manualmente una operación inicial: el EA recogerá la operación abierta manualmente y la gestionará como de costumbre. Los botones se ven afectados por los siguientes parámetros: Símbolos, Spread máximo y Símbolos máximos a la vez.
    • Método de tamaño de lote: seleccione el método de tamaño de lote según el riesgo que desee asumir: Lotes fijos utilizará el tamaño de lote fijo del parámetro "Lote fijo", Lotes dinámicos utilizará el parámetro 'Lote dinámico', Carga de depósito calculará los lotes en función del % de carga de depósito, y 4 preajustes predefinidos calcularán el riesgo automáticamente por usted.
    • Lote fijo: lote de negociación fijo para la operación inicial.
    • Lote dinámico (basado en saldo/patrimonio neto) - saldo/patrimonio neto a utilizar por 0,01 lote.
    • Deposit Load % - % del depósito que se utilizará totalmente para abrir la operación inicial.
    • Depósito Inicial Fijo (Sólo Probador) - el tamaño del lote será calculado en base al depósito inicial; nuevas ganancias no serán consideradas.
    • Retirada de Probador (sólo Probador) - la retirada tendrá lugar si la equidad de la cuenta excede el valor especificado. Sólo para MT5.
    • Importe de Retirada (sólo Tester) - importe a retirar. Sólo para MT5.
    • Método de redondeo - le permite elegir el método de redondeo de lotes fraccionarios para calcular el tamaño de los lotes de negociación.
    • Lote Máximo por Orden - tamaño máximo de una sola orden.
    • Auto Split? - opción que permite al EA operar con cualquier tamaño de lote/volumen sin límites. La mayoría de los corredores tienen un límite de 100 lotes por orden, por lo que si la opción está activada, el EA dividirá automáticamente un gran volumen de operaciones (por ejemplo, 10000 lotes) en múltiples órdenes más pequeñas (no más de 100 lotes por orden secundaria). Está pensado para ser utilizado en tester para permitir probar el EA en todo el historial disponible.
    • Spread Máximo, en pips - spread máximo permitido.
    • Deslizamiento máximo para una cuenta no ECN, en pips - deslizamiento máximo permitido para una cuenta no ECN.
    • Símbolos máximos a la vez - número máximo permitido de símbolos que pueden abrirse al mismo tiempo.
    • Sólo un símbolo si la parrilla alcanza este nivel [0-desactivado] - esta opción le permite reducir temporalmente el "Máximo de símbolos a la vez" a uno si una parrilla abierta alcanza el nivel especificado.
    • Deshabilitar Operaciones en el Mismo Lado de una Divisa - esta opción deshabilita la apertura de nuevas operaciones iniciales en el mismo lado de una divisa. Por ejemplo, puede ayudar a prevenir tener 2 posiciones cortas para CAD al mismo tiempo para proteger las cuentas de una tendencia fuerte para la divisa CAD.
    • ¿Permitir cobertura? - Permite abrir operaciones multidireccionales sobre el mismo símbolo.
    • ¿Permitir operar en días festivos? - activar/desactivar el filtro de operaciones en Navidad/Año Nuevo.
    • Permitir comprar/vender: activar/desactivar operaciones de compra/venta.
    • Margen Libre Mínimo % [0-desactivado] - si el Margen Libre% cae por debajo del valor especificado, el EA no colocará nuevas órdenes pendientes y cancelará las ya colocadas.
    • Max Open Lots (Filtro) - el EA no enviará nuevas órdenes iniciales si el volumen de todas las posiciones abiertas por el EA supera el valor especificado.
    • Max Floating Drawdown % - si la reducción flotante actual supera el % especificado, el EA cerrará las posiciones abiertas.
    • Reducción Flotante Máxima en Dinero [0-desactivado] - si la reducción flotante actual excede el valor especificado en dinero, el EA cerrará las posiciones abiertas.
    • Límite Máximo de Reducción Diaria % Reglas FTMO - límite máximo de reducción diaria, calculado según las reglas FTMO. Las operaciones no comerciales (como las retiradas) durante el día no se tienen en cuenta.
    • Límite Máximo de Reducción Diaria en Dinero Reglas FTMO [0-desactivado] - límite máximo de reducción diaria en DINERO, calculado según las reglas FTMO. Las operaciones no comerciales (como las retiradas) durante el día no se tienen en cuenta.
    • Max Daily Drawdown Reset Hour FTMO Rules (Broker time) - hora para reajustar la reducción máxima con la firma prop.
    • Acción de Reducción Máxima - le permite especificar las acciones a tomar una vez alcanzada la reducción máxima (en dinero o %):
      • Cerrar operaciones y dejar de operar durante 24 horas": el EA cerrará todas las operaciones/cuadrículas abiertas y no abrirá otras nuevas durante 24 horas.
      • Cerrar operaciones y dejar de operar hasta el final del día" - el EA cerrará todas las operaciones/grillas abiertas y no abrirá nuevas hasta el final del día.
      • Cerrar operaciones y dejar de operar hasta que se reinicie" - el EA cerrará todas las operaciones/grillas abiertas y no abrirá nuevas hasta que el EA/MT se reinicie.
      • Cerrar operaciones y reanudar la operativa con normalidad" - el EA cerrará todas las operaciones/grillas abiertas y reanudará la operativa con normalidad.
      • Prohibir la apertura de nuevas operaciones" - se prohibirán nuevas cuadrículas mientras la reducción flotante esté por encima de un valor especificado;
      • Prohibir la apertura de nuevas operaciones hasta que se reinicie" - se prohibirán nuevas cuadrículas hasta que se reinicie el EA/MT.
    • Cálculo de Reducción Máxima - le permite especificar cómo se calcula la reducción máxima:
      • 'La cuenta' - tiene en cuenta todas las posiciones abiertas en la cuenta, incluidas las operaciones abiertas manualmente o por otros EAs;
      • Esta estrategia": sólo tiene en cuenta las posiciones abiertas por este EA.
    • Handle Max Drawdown Events on Every Tick - activa/desactiva el manejo de eventos de reducción en cada tick (en lugar de una vez por minuto que se utiliza por defecto, puede consumir más recursos de la CPU).
    • Check Margin for all Grid Levels - si es true, el EA comprobará si hay suficiente margen libre para abrir todos los niveles de la parrilla al mismo tiempo. Si no es suficiente, se reducirá el tamaño del lote inicial.
    • Comprobar barras en busca de errores - si es verdadero, el EA comprobará la relevancia de los datos históricos y la hora de apertura de la barra. Desactívelo si su broker utiliza una hora de apertura de barra no estándar (por ejemplo hh:02, hh:17, hh:32, hh:47).

    Configuración de la hora
    • Hora para comenzar a operar - hora para comenzar a operar (sólo para órdenes iniciales).
    • Minutos para empezar a operar - minutos para empezar a operar (sólo para órdenes iniciales).
    • Hora para detener la negociación - hora para detener la negociación (sólo para órdenes iniciales).
    • Minutos para dejar de negociar - minutos para dejar de negociar (sólo para órdenes iniciales).
    • Negociar el lunes - activar/desactivar la negociación el lunes.
    • Negociar el martes - activar/desactivar la negociación el martes.
    • Negociar el miércoles - activar/desactivar la negociación el miércoles.
    • Negociar el jueves - activar/desactivar la negociación el jueves.
    • Negociar el viernes - activar/desactivar la negociación el viernes.
    • Rollover Start Hour - hora de inicio del rollover.
    • Rollover Start Minutes - minutos de inicio de rollover.
    • Rollover End Hour - hora de fin de rollover.
    • Rollover End Minutes - minutos de fin de rollover.
    • Send Orders During Rollover - habilita/deshabilita el envío de órdenes (incluyendo operaciones de red) durante el tiempo de rollover.
    • Remove TakeProfit During Rollover - elimina el TP de todas las órdenes a la hora de rollover especificada. Esta opción ayuda a evitar el cierre de operaciones a través de TP durante malas condiciones de negociación, ya que el deslizamiento puede convertir una operación rentable en una perdedora.

    Configuración de la estrategia
    • Símbolos separados por coma (personalizado si está vacío) - símbolos de negociación separados por coma (personalizado si está vacío).
    • Sufijo de Símbolo - aquí puede especificar un sufijo de símbolo si su broker utiliza uno.
    • Multiplicadores de símbolos personalizados separados por coma (por ejemplo, 0,9,1,2,1) - aquí puede establecer multiplicadores para calcular lotes de negociación para cada par, por ejemplo, 1,0,0,7,0,9. Esto significa que el primer par (especificado en el parámetro "Símbolos separados por comas") estará abierto normalmente, pero el segundo y el tercero tendrán lotes más pequeños, multiplicadores 0,7x y 0,9x.
    • Modo de Pips Porcentuales - activa/desactiva el modo de pips porcentuales. 1 punto porcentual = 0,0001 * Precio actual.
    • Trading Setup - modo de negociación:
      • Operaciones estándar": operaciones normales basadas en un conjunto de reglas bien definidas.
      • Operaciones únicas" - las operaciones serán únicas para cada instancia del EA, incluyendo la hora y la dirección.
    • Frecuencia de operaciones [1..10max] (Sólo operaciones únicas) - frecuencia de operaciones en el modo "Operaciones únicas".
    • Periodo ATR diario - periodo del indicador ATR diario para el cálculo de la volatilidad.

    Forecasts settings (Sólo para operaciones en vivo)
    • Use Chat G P T Forecast - habilita/deshabilita el filtrado de operaciones usando pronósticos Chat G P T.
    • Use Bard Forecast - habilita/deshabilita el filtrado de operaciones usando Google Bard.

    Configuración de Aprendizaje Automático
    • Enable Neural Network Filter - activa/desactiva el filtrado de operaciones utilizando tecnología de aprendizaje automático basada en Perceptron.
    • Probabilidad Mínima de Beneficio % - probabilidad mínima predicha de que una operación resulte en beneficio. Si Perceptron predice un valor inferior, la señal de operación será ignorada, y la operación INICIAL será omitida.

    Ajustes deTakeProfit
    • TakeProfit para la operación inicial, en pips - TakeProfit para la operación inicial (si no se abren operaciones en la parrilla).
    • ¿TakeProfit Ponderado? - si es verdadero, entonces el TP de la Grilla es ponderado por el volumen así que el TP en pips disminuye en proporción al volumen abierto de los niveles de la grilla. Esto permite mantener el TP inicial en dinero sin cambios después de añadir nuevas operaciones de promedio.
    • TakeProfit for Grid, pips (también puede ser 0/negat. para emergencia) - take-profit para la grilla (si al menos una operación de promediación está abierta). Permite cualquier valor incluyendo cero y negativo.
    • Break Even (TP) after this Level [0-desactivado] - función de break even después de alcanzar el nivel especificado en la Grilla.
    • ¿Ocultar TakeProfit? - activa/desactiva la ocultación del take-profit.
    • No ajustar TP a menos que se abra un nuevo nivel de rejilla - si es verdadero, el EA ajustará el TP de las posiciones abiertas sólo cuando se abra un nuevo nivel de rejilla. El usuario puede establecer manualmente su propio TP, que permanecerá actualizado hasta que el EA abra un nuevo nivel de rejilla.

    Ajustes StopLoss
    • StopLoss para Grilla, en pips (500pips si es cero) - stop-loss para las operaciones iniciales/grilla.
    • ¿Ocultar StopLoss? - on/off ocultar stop-loss.
    • Trailing SL Size, en pips [0-desactivado] - trailing stop en pips basado en el punto de equilibrio de la red (= precio medio ponderado de entrada de todas las órdenes incluyendo SWAPs y comisiones).
    • Trailing SL Start, en pips - número de pips en beneficio en el que se activa el trailing SL.
    • Randomize Order/TP Levels - si se activa, el EA cambiará ligeramente los niveles TP/SL de forma aleatoria. Esta opción le permite tener un TP/SL único.
    • Max Random Delay before sending Orders, sec [0-desactivado] - retardo aleatorio máximo en segundos antes de enviar una orden. No se recomiendan valores superiores a 15 segundos.
    • Allow sending SL along with an order (for a non-ECN acc.) - si es true, entonces el EA enviará SL junto con las órdenes. Si es falso, entonces el SL se establecerá después de que la orden sea enviada y ejecutada.

    Configuración de la cuadrícula
    • Distancia entre operaciones - paso mínimo en pips entre las operaciones de la cuadrícula (promediando).
    • Pausa entre Operaciones de Cuadrícula, en min [0-desactivado] - pausa mínima entre operaciones de cuadrícula en minutos.
    • Distancia Inteligente - ajusta automáticamente la distancia entre operaciones en función de la volatilidad del mercado.
    • Número máximo de operaciones - número máximo de operaciones en la parrilla.
    • Custom Multipliers sep. by comma (e.g. 1,2,4,8,14,24,41,69) - multiplicadores personalizados para cada paso de GRID separados por una coma, por ejemplo - 1,2,4,8,14,24,41,69.
    • Grid Level to Start (1-initial trade) - le permite omitir un cierto número de niveles de la cuadrícula, la negociación se iniciará desde el nivel especificado. Para calcular las entradas correctamente, el EA abre órdenes de "marcador" en los niveles omitidos con un tamaño de lote mínimo.
    • Mantener Nivel de Beneficio y Tamaño de Lote Original - cuando se salta un nivel de rejilla, el EA mantendrá el objetivo de beneficio y el tamaño de lote de la estrategia original. Esto puede ayudar a mejorar el rendimiento.

    Ajustes del Filtro de Noticias
    • Filtro de Noticias Activado - activar/desactivar Filtro de Noticias.
    • Disable Trading on Bank Holidays - activar/desactivar la negociación en días festivos según el Calendario Económico en tiempo real. Este filtro es específico para cada divisa. Por ejemplo, con él, EA no tomará operaciones en pares USD durante los días festivos en los EE.UU.. También funciona en el Probador de Estrategias.
    • Disable Built-in News Filter Settings - deshabilita la configuración del filtro de noticias incorporado, lo que le permite ajustar con precisión el filtro de noticias.
    • Eventos personalizados (separados por comas, desactivados si están vacíos) - reglas personalizadas que le permiten ajustar el filtro de noticias.
    Formato: Clave[-Par de monedas],Clave[-Par de monedas],.........,Clave[-Par de monedas]
    Clave - la moneda del evento de noticias o palabra clave en la cabecera de la noticia. Puede utilizar varias divisas sin separador, por ejemplo, USDAUDGBP.
    Si especifica una palabra clave, no importa la mayúscula o minúscula. Por ejemplo, FOMC.
    [-Par de divisas] - parámetro opcional que especifica a qué par de divisas se aplica la regla. Por ejemplo, -EURUSD.
    Ejemplo: USD,AUDGBP-GBPUSD-NZDUSD,CHFEUR-EURUSD,FOMC,Rate-AUDCAD
    USD, - tiene en cuenta todas las noticias para el USD en todos los pares de divisas
    AUDGBP-GBPUSD-NZDUSD, - tiene en cuenta todas las noticias para AUD y GBP en los pares de divisas GBPUSD y NZDUSD
    CHFEUR-EURUSD, - tiene en cuenta todas las noticias para CHF y EUR en el par de divisas EURUSD
    FOMC, - tiene en cuenta los eventos de noticias con la palabra (o parte de la palabra) FOMC en la cabecera en todos los pares de divisas
    Rate-AUDCAD - tiene en cuenta los eventos de noticias con la palabra (o parte de la palabra) Rate en la cabecera en el par de divisas AUDCAD
    Cada regla debe estar separada por una coma. si 'Desactivar configuración del filtro de noticias incorporado'=false, las reglas personalizadas se suman a las incorporadas.
    • Noticias de Impacto Medio - activar/desactivar noticias de impacto medio (noticias de 2 estrellas).
    • Noticias de Bajo Impacto - activa/desactiva las noticias de bajo impacto (noticias de 1 estrella).
    • Speaks - si es falso, entonces el EA no considerará los eventos de noticias marcados como Speeches/Speaks.
    • Esperar Minutos Antes del Evento - suspender la negociación antes de la noticia.
    • Esperar Minutos Después del Evento - suspende la negociación después de la noticia.
    • Mostrar Lista de Noticias - muestra una lista de los próximos eventos de noticias a la derecha del panel de información.
    • Frecuencia de actualización de la lista de noticias - frecuencia de actualización de la lista de noticias (selección en la lista desplegable).

    Ajustes del Filtro de Caída de la Bolsa
    • Filtro de Caída de Bolsa Activado - activar/desactivar el filtro de caída de bolsa.
    • Símbolo Bursátil - nombre del símbolo del índice bursátil S&P500 de su broker. Suele llamarse US500 o SPX500 (pulse Ctrl+U para ver todos los símbolos).
    • Periodo del Filtro - periodo del filtro de crash bursátil.
    • Max Historical Volatility (HV), in % - desviación estándar máxima anualizada de los rendimientos H1 (HV en %).
    • Block Trading for the Entire Day - prohíbe la apertura de nuevas operaciones a lo largo del día si HV alcanza el nivel especificado una sola vez en cualquier momento del día.

    Ajustes adicionales
    • Comentario de la operación - comentario para las órdenes.
    • UID (0...9) - número único de instancia del EA. Normalmente, no es necesario cambiarlo.
    • Show Panel - activar/desactivar el panel de información.
    • Mostrar Estadísticas - muestra un panel con estadísticas.
    • Font Size (1...8) - reduzca este valor si tiene problemas con el panel de información.

    Configuración de Backtest
    • Desactivar Detección Automática GMT - ajústalo a 'true' para desactivar la detección automática GMT. Puede utilizar los parámetros "GMT Test/Manual" y "DST Test/Manual" para ajustar manualmente el desfase GMT en las operaciones en tiempo real.
    • GMT Test/Manual - Desplazamiento GMT en invierno en Tester.
    • DST Test/Manual - DST en el Probador.


