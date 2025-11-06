Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura

Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado.

Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala.

Visión general de la estrategia

Lógica de negociación de cuadrícula

El AE abre operaciones secuenciales en intervalos de precios definidos para capturar los retrocesos del mercado tanto en condiciones de oscilación como de tendencia.

Gestión progresiva de lotes

El escalado adaptativo de lotes se utiliza para gestionar los ciclos de recuperación. La exposición aumenta con cada ciclo y requiere un capital de negociación suficiente.

Módulo de cobertura

Se pueden abrir contraposiciones opcionales para ayudar a gestionar la exposición durante un aumento de la volatilidad del mercado.

Negociación totalmente automatizada

El EA gestiona la entrada de operaciones, el escalado de operaciones, el objetivo de beneficios y la gestión de posiciones automáticamente una vez conectado al gráfico.

Sistema de Gestión de Riesgo

Admite el cálculo automático de lotes basado en el saldo de la cuenta o el uso de un tamaño de lote fijo. Se requiere una configuración adecuada.

Compatibilidad de instrumentos

Optimizado principalmente para XAUUSD (Oro). Otros instrumentos pueden ser negociados sólo después de las pruebas adecuadas y la optimización.

Requisitos para operar

Directrices de capital

Las estrategias de rejilla y lote progresivo requieren un capital de cuenta suficiente para gestionar con seguridad las detracciones y las secuencias de operaciones abiertas. Estas son sólo directrices generales de referencia y pueden variar en función de las condiciones del broker y de la tolerancia al riesgo del usuario.

Plazo y capital mínimo recomendado:

M30 - 3000 USD o superior

M15 - 10000 USD o superior

M5 - 20000 USD o superior

M1 - 50000 USD o superior

Los plazos más cortos aumentan la frecuencia de las operaciones y la exposición global al riesgo. Los plazos más largos producen una actividad comercial más lenta con una exposición reducida. La selección del plazo debe coincidir con su nivel de capital y tolerancia al riesgo.

Compatibilidad de plazos

M1 a M30.

Condiciones de negociación recomendadas

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Broker: ECN o broker de bajo spread

Apalancamiento: 1 a 500 o superior

Ejecución: Se recomienda VPS de baja latencia

Parámetros de entrada

UseMoneyManagement - Habilita el cálculo automático del lote basado en el saldo

LotSize - Tamaño de lote fijo si la gestión monetaria está deshabilitada

TakeProfit - Objetivo de beneficio por ciclo de operación

StopLoss - Valor de protección contra pérdidas de emergencia

MagicNumber - Identificador de operación

MaxSpread - Diferencial máximo permitido para la entrada de operaciones

TradePairs - Instrumentos de negociación (por defecto XAUUSD)

Divulgación de riesgos

Este EA utiliza métodos de negociación de rejilla y escalado progresivo de lotes que exponen las cuentas a mayores niveles de riesgo. Unas condiciones de mercado con tendencia prolongada o un capital inadecuado pueden provocar graves caídas o la pérdida total de los fondos.

Todos los usuarios deben:

Probar este EA en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Ajustar el tamaño del lote y la selección del marco temporal de acuerdo con el capital de la cuenta.

Evitar operar con más de un EA de cuadrícula o martingala en la misma cuenta de trading.

Opere sólo con capital de riesgo.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Como Usar

Conecte el EA Trillion Pips GridX al gráfico de su elección (recomendado XAUUSD).

Configure los ajustes de entrada de acuerdo con el tamaño de su cuenta y la selección de marco de tiempo.

Activar AutoTrading en MetaTrader 4.

Supervise el rendimiento y ajuste los parámetros según sea necesario.