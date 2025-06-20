Crystal Heikin Ashi

4.71

CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5

Descripción general
Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex. Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo.

Requisitos

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Cuenta: ECN/RAW recomendada

  • Conexión: 24/7 (VPS sugerido)

  • Marcos temporales: M1–H4

Configuración inicial

  1. Active Algo Trading.

  2. Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico).

  3. En Inputs ponga AI_Access_Mode = ON y recargue.

  4. Ajuste el riesgo a su capital y apalancamiento.

Condiciones recomendadas

  • Margen suficiente y ejecución estable (bajo spread/latencia).

  • Para oro, capital inicial típico $5.000+ con 1:500; reduzca riesgo si usa varios símbolos.

  • Valide en demo antes de real.

Funciones clave

  • Entradas/salidas con SL/TP, break-even y trailing.

  • Control de drawdown: reduce actividad en fases desfavorables.

  • Soporte multi-símbolo (un gráfico por símbolo).

  • Parámetros adaptativos por volatilidad y sesiones.

Inputs (clave)

  • AI_Access_Mode — habilita funciones completas.

  • Riesgo — tamaño de lote, máximo de operaciones, límites diarios/semanales.

  • Filtros — spread, horario/sesiones, pausa por noticias (opcional).

  • Seguridad — protección de capital, desaceleración bajo estrés.

Buenas prácticas

  • VPS cercano al servidor del broker.

  • Empiece conservador y escale tras resultados forward.

  • Backtest ≠ condiciones reales.

Soporte
Use la pestaña Comments o los mensajes privados de MQL5.

Aviso de riesgo
El trading con apalancamiento conlleva alto riesgo. El EA no garantiza beneficios. Rendimientos pasados/backtests no aseguran resultados futuros.

Palabras clave
Asesor Experto MT5, EA oro, XAUUSD EA, trading automático, gestión de riesgo, trailing stop, break-even, ECN, robot de Forex, control de drawdown, protección de capital, filtro de spread, filtro de sesión, XAUUSD, EURUSD.

Comentarios 16
Emanuel533
214
Emanuel533 2025.11.30 17:15 
 

EXELENTE MUCHAS GRACIAS 10/10 2025 practico y facil en real probado en BTCUSD

eli7373
64
eli7373 2025.10.31 18:39 
 

Hallo , wie kann ich den Indikator auf Handy oder Tablet nutzen . Danke im Voraus

keeproll
74
keeproll 2025.10.21 11:14 
 

This is a truly excellent indicator tool. It's been incredibly helpful to me in my trading! I highly recommend it to everyone.

