Crystal Heikin Ashi

CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5
Descripción general
Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex. Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo.
Requisitos
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Cuenta: ECN/RAW recomendada
-
Conexión: 24/7 (VPS sugerido)
-
Marcos temporales: M1–H4
Configuración inicial
-
Active Algo Trading.
-
Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico).
-
En Inputs ponga AI_Access_Mode = ON y recargue.
-
Ajuste el riesgo a su capital y apalancamiento.
Condiciones recomendadas
-
Margen suficiente y ejecución estable (bajo spread/latencia).
-
Para oro, capital inicial típico $5.000+ con 1:500; reduzca riesgo si usa varios símbolos.
-
Valide en demo antes de real.
Funciones clave
-
Entradas/salidas con SL/TP, break-even y trailing.
-
Control de drawdown: reduce actividad en fases desfavorables.
-
Soporte multi-símbolo (un gráfico por símbolo).
-
Parámetros adaptativos por volatilidad y sesiones.
Inputs (clave)
-
AI_Access_Mode — habilita funciones completas.
-
Riesgo — tamaño de lote, máximo de operaciones, límites diarios/semanales.
-
Filtros — spread, horario/sesiones, pausa por noticias (opcional).
-
Seguridad — protección de capital, desaceleración bajo estrés.
Buenas prácticas
-
VPS cercano al servidor del broker.
-
Empiece conservador y escale tras resultados forward.
-
Backtest ≠ condiciones reales.
Soporte
Use la pestaña Comments o los mensajes privados de MQL5.
Aviso de riesgo
El trading con apalancamiento conlleva alto riesgo. El EA no garantiza beneficios. Rendimientos pasados/backtests no aseguran resultados futuros.
