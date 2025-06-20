Crystal Heikin Ashi

CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5

Descripción general

Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex. Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo.

Requisitos

Plataforma: MetaTrader 5

Cuenta: ECN/RAW recomendada

Conexión: 24/7 (VPS sugerido)

Marcos temporales: M1–H4

Configuración inicial

Active Algo Trading. Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_Mode = ON y recargue. Ajuste el riesgo a su capital y apalancamiento.

Condiciones recomendadas

Margen suficiente y ejecución estable (bajo spread/latencia).

Para oro, capital inicial típico $5.000+ con 1:500; reduzca riesgo si usa varios símbolos.

Valide en demo antes de real.

Funciones clave

Entradas/salidas con SL/TP , break-even y trailing .

Control de drawdown : reduce actividad en fases desfavorables.

Soporte multi-símbolo (un gráfico por símbolo).

Parámetros adaptativos por volatilidad y sesiones.

Inputs (clave)

AI_Access_Mode — habilita funciones completas.

Riesgo — tamaño de lote, máximo de operaciones, límites diarios/semanales.

Filtros — spread, horario/sesiones, pausa por noticias (opcional).

Seguridad — protección de capital, desaceleración bajo estrés.

Buenas prácticas

VPS cercano al servidor del broker.

Empiece conservador y escale tras resultados forward.

Backtest ≠ condiciones reales.

Soporte

Use la pestaña Comments o los mensajes privados de MQL5.

Aviso de riesgo

El trading con apalancamiento conlleva alto riesgo. El EA no garantiza beneficios. Rendimientos pasados/backtests no aseguran resultados futuros.

Palabras clave

Asesor Experto MT5, EA oro, XAUUSD EA, trading automático, gestión de riesgo, trailing stop, break-even, ECN, robot de Forex, control de drawdown, protección de capital, filtro de spread, filtro de sesión, XAUUSD, EURUSD.