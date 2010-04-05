Crystal Trade Manager Pro MT4
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4
Descripción General
Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4.
Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria.
El sistema controla el riesgo, protege la equidad, aplica límites diarios, automatiza SL/TP y ofrece un panel de ejecución rápida con funciones de nivel profesional.
Ideal para desafíos de prop firms, traders intradía, scalpers y gestores de capital que necesitan precisión y estabilidad.
También está disponible una versión completa para MT5.Características Principales
1. Protección Avanzada de Riesgo y Drawdown
Control de drawdown diario desde 1% hasta 70%.
Cierre inmediato de todas las posiciones cuando se excede el límite.
Opción para eliminar automáticamente todas las órdenes pendientes al activarse el límite.
Modo de bloqueo diario que impide abrir nuevas operaciones hasta el día siguiente.
Totalmente compatible con los requisitos de las prop firms.
2. Automatización de Objetivos Diarios de Ganancia y Pérdida
Configuración de objetivos diarios en moneda de la cuenta (USD).
Cierre automático de todas las operaciones al alcanzar una meta de ganancia o un límite de pérdida.
Ayuda a mantener la disciplina y la consistencia en las estadísticas del trader.
3. Asignación Automática de SL/TP
SL y TP se aplican automáticamente a cada nueva operación.
Compatible con todos los formatos de precios (4/5 dígitos, 2/3 dígitos).
Evita errores por falta de SL/TP en operaciones rápidas.
4. Break-Even Automático
Mueve el SL al punto de entrada + buffer tras alcanzar un nivel de beneficio predefinido.
Protege las operaciones ganadoras contra retrocesos inesperados.
Útil para scalping, day trading y swing trading.
5. Motor Inteligente de Trailing Stop
Solo se activa una vez que el beneficio supera el umbral configurado.
El stop sigue el precio manteniendo una distancia dinámica establecida.
También puede activarse de forma manual desde el panel.
6. Control del Tamaño Máximo de Lotes
Limita la exposición total por símbolo.
Reduce o cierra automáticamente las operaciones si se excede el límite permitido.
Previene errores de sobreapalancamiento.
Crucial para superar desafíos de prop firms y operar con reglas estrictas.
7. Panel de Control Estilo Magic Keys
Seis acciones rápidas disponibles desde el panel o con el teclado:
Cerrar el 50% de todas las posiciones
Mover SL a Break-Even
Cerrar todas las operaciones
Eliminar todas las órdenes pendientes
Duplicar el tamaño de la posición actual
Activar modo Trailing
Extras incluidos:
Trading con teclado: B para Buy, S para Sell
Panel compacto y arrastrable
Confirmaciones visuales y sonoras
Ejecución extremadamente rápida
8. Panel de Información en Tiempo Real
Muestra:
Balance, equity, beneficio flotante
Resultado diario (cerrado + flotante)
Exposición Buy/Sell por símbolo
Porcentaje de drawdown diario
Estado de bloqueo diario
Colores codificados para identificar riesgo y situación de mercado
Ajuste automático según el tamaño del gráfico
9. Alertas y Notificaciones
Mensajes en pantalla
Alertas de sonido
Notificaciones push al móvil
Confirmaciones de ejecución
10. Lógica de Seguridad y Estabilidad
Bloqueo automático de nuevas operaciones durante el modo de restricción diaria
Recuperación automática tras reiniciar MT4
Detección automática de pip value y formato de precios
Rendimiento estable incluso en mercados volátiles
Capacidad de funcionamiento continuo 24/7
Control de Riesgo y Límites Diarios
Límite de drawdown diario (%)
Objetivo diario de ganancia (USD)
Límite diario de pérdidas (USD)
Bloqueo de operaciones por día
Gestión Automática
Stop Loss automático (pips)
Take Profit automático (pips)
Activación de Break-Even (pips)
Buffer de Break-Even (pips)
Activación de Trailing Stop (pips)
Distancia del Trailing (pips)
Control de Exposición
Límite máximo de lotes por símbolo
Reducción automática de exceso
Interfaz y Visualización
-
-
-
-
-
-
Notificaciones
-
Plataforma: MetaTrader 4
Tipos de cuentas: ECN, Raw, Estándar
Instrumentos: Forex, Oro, Índices, Criptomonedas, Materias primas, Acciones
Modos de trading: Compatible con hedging
-
-
-
-
-
-
Crystal Trade Manager PRO es una herramienta de gestión.
No genera señales de trading.
Se recomienda probar todos los parámetros en una cuenta demo antes de usarlo en real.
