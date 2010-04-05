Crystal Trade Manager Pro MT4

Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4

Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632

Descripción General

Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4.
Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria.

El sistema controla el riesgo, protege la equidad, aplica límites diarios, automatiza SL/TP y ofrece un panel de ejecución rápida con funciones de nivel profesional.
Ideal para desafíos de prop firms, traders intradía, scalpers y gestores de capital que necesitan precisión y estabilidad.

También está disponible una versión completa para MT5.

Características Principales

1. Protección Avanzada de Riesgo y Drawdown

  • Control de drawdown diario desde 1% hasta 70%.

  • Cierre inmediato de todas las posiciones cuando se excede el límite.

  • Opción para eliminar automáticamente todas las órdenes pendientes al activarse el límite.

  • Modo de bloqueo diario que impide abrir nuevas operaciones hasta el día siguiente.

  • Totalmente compatible con los requisitos de las prop firms.

2. Automatización de Objetivos Diarios de Ganancia y Pérdida

  • Configuración de objetivos diarios en moneda de la cuenta (USD).

  • Cierre automático de todas las operaciones al alcanzar una meta de ganancia o un límite de pérdida.

  • Ayuda a mantener la disciplina y la consistencia en las estadísticas del trader.

3. Asignación Automática de SL/TP

  • SL y TP se aplican automáticamente a cada nueva operación.

  • Compatible con todos los formatos de precios (4/5 dígitos, 2/3 dígitos).

  • Evita errores por falta de SL/TP en operaciones rápidas.

4. Break-Even Automático

  • Mueve el SL al punto de entrada + buffer tras alcanzar un nivel de beneficio predefinido.

  • Protege las operaciones ganadoras contra retrocesos inesperados.

  • Útil para scalping, day trading y swing trading.

5. Motor Inteligente de Trailing Stop

  • Solo se activa una vez que el beneficio supera el umbral configurado.

  • El stop sigue el precio manteniendo una distancia dinámica establecida.

  • También puede activarse de forma manual desde el panel.

6. Control del Tamaño Máximo de Lotes

  • Limita la exposición total por símbolo.

  • Reduce o cierra automáticamente las operaciones si se excede el límite permitido.

  • Previene errores de sobreapalancamiento.

  • Crucial para superar desafíos de prop firms y operar con reglas estrictas.

7. Panel de Control Estilo Magic Keys

Seis acciones rápidas disponibles desde el panel o con el teclado:

  1. Cerrar el 50% de todas las posiciones

  2. Mover SL a Break-Even

  3. Cerrar todas las operaciones

  4. Eliminar todas las órdenes pendientes

  5. Duplicar el tamaño de la posición actual

  6. Activar modo Trailing

Extras incluidos:

  • Trading con teclado: B para Buy, S para Sell

  • Panel compacto y arrastrable

  • Confirmaciones visuales y sonoras

  • Ejecución extremadamente rápida

8. Panel de Información en Tiempo Real

Muestra:

  • Balance, equity, beneficio flotante

  • Resultado diario (cerrado + flotante)

  • Exposición Buy/Sell por símbolo

  • Porcentaje de drawdown diario

  • Estado de bloqueo diario

  • Colores codificados para identificar riesgo y situación de mercado

  • Ajuste automático según el tamaño del gráfico

9. Alertas y Notificaciones

  • Mensajes en pantalla

  • Alertas de sonido

  • Notificaciones push al móvil

  • Confirmaciones de ejecución

10. Lógica de Seguridad y Estabilidad

  • Bloqueo automático de nuevas operaciones durante el modo de restricción diaria

  • Recuperación automática tras reiniciar MT4

  • Detección automática de pip value y formato de precios

  • Rendimiento estable incluso en mercados volátiles

  • Capacidad de funcionamiento continuo 24/7

Parámetros de Entrada

Control de Riesgo y Límites Diarios

  • Límite de drawdown diario (%)

  • Objetivo diario de ganancia (USD)

  • Límite diario de pérdidas (USD)

  • Bloqueo de operaciones por día

Gestión Automática

  • Stop Loss automático (pips)

  • Take Profit automático (pips)

  • Activación de Break-Even (pips)

  • Buffer de Break-Even (pips)

  • Activación de Trailing Stop (pips)

  • Distancia del Trailing (pips)

Control de Exposición

  • Límite máximo de lotes por símbolo

  • Reducción automática de exceso

Interfaz y Visualización

  • Activar/Desactivar Magic Keys

  • Atajos del teclado

  • Panel de información

  • Temporizador de velas

  • Auto-Shift del gráfico

  • Notificaciones

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Tipos de cuentas: ECN, Raw, Estándar

  • Instrumentos: Forex, Oro, Índices, Criptomonedas, Materias primas, Acciones

  • Modos de trading: Compatible con hedging

Usuarios Ideales

  • Traders de prop firms (FTMO, MFF, TFF, etc.)

  • Gestores de capital profesionales

  • Scalpers y traders de alta velocidad

  • Swing traders y day traders orientados al riesgo

  • Traders manuales y semiautomáticos

  • Traders algorítmicos que requieren protección de equidad

Nota Importante

Crystal Trade Manager PRO es una herramienta de gestión.
No genera señales de trading.
Se recomienda probar todos los parámetros en una cuenta demo antes de usarlo en real.


trade manager mt4, gestor de riesgo mt4, asistente de trading mt4, herramienta prop firm, protección de drawdown, break-even ea, trailing stop ea, auto sl tp, equity protector, ftmo ea, mff ea, panel de gestión mt4, límite de lotes mt4, herramienta profesional de trading.


