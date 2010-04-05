Crystal Trade Manager Pro MT4

Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632

Descripción General

Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4.

Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria.

El sistema controla el riesgo, protege la equidad, aplica límites diarios, automatiza SL/TP y ofrece un panel de ejecución rápida con funciones de nivel profesional.

Ideal para desafíos de prop firms, traders intradía, scalpers y gestores de capital que necesitan precisión y estabilidad.

También está disponible una versión completa para MT5.

1. Protección Avanzada de Riesgo y Drawdown

Control de drawdown diario desde 1% hasta 70% .

Cierre inmediato de todas las posiciones cuando se excede el límite.

Opción para eliminar automáticamente todas las órdenes pendientes al activarse el límite.

Modo de bloqueo diario que impide abrir nuevas operaciones hasta el día siguiente.

Totalmente compatible con los requisitos de las prop firms.

2. Automatización de Objetivos Diarios de Ganancia y Pérdida

Configuración de objetivos diarios en moneda de la cuenta (USD) .

Cierre automático de todas las operaciones al alcanzar una meta de ganancia o un límite de pérdida.

Ayuda a mantener la disciplina y la consistencia en las estadísticas del trader.

3. Asignación Automática de SL/TP

SL y TP se aplican automáticamente a cada nueva operación.

Compatible con todos los formatos de precios (4/5 dígitos, 2/3 dígitos).

Evita errores por falta de SL/TP en operaciones rápidas.

4. Break-Even Automático

Mueve el SL al punto de entrada + buffer tras alcanzar un nivel de beneficio predefinido.

Protege las operaciones ganadoras contra retrocesos inesperados.

Útil para scalping, day trading y swing trading.

5. Motor Inteligente de Trailing Stop

Solo se activa una vez que el beneficio supera el umbral configurado.

El stop sigue el precio manteniendo una distancia dinámica establecida.

También puede activarse de forma manual desde el panel.

6. Control del Tamaño Máximo de Lotes

Limita la exposición total por símbolo.

Reduce o cierra automáticamente las operaciones si se excede el límite permitido.

Previene errores de sobreapalancamiento.

Crucial para superar desafíos de prop firms y operar con reglas estrictas.

7. Panel de Control Estilo Magic Keys

Seis acciones rápidas disponibles desde el panel o con el teclado:

Cerrar el 50% de todas las posiciones Mover SL a Break-Even Cerrar todas las operaciones Eliminar todas las órdenes pendientes Duplicar el tamaño de la posición actual Activar modo Trailing

Extras incluidos:

Trading con teclado: B para Buy, S para Sell

Panel compacto y arrastrable

Confirmaciones visuales y sonoras

Ejecución extremadamente rápida

8. Panel de Información en Tiempo Real

Muestra:

Balance, equity, beneficio flotante

Resultado diario (cerrado + flotante)

Exposición Buy/Sell por símbolo

Porcentaje de drawdown diario

Estado de bloqueo diario

Colores codificados para identificar riesgo y situación de mercado

Ajuste automático según el tamaño del gráfico

9. Alertas y Notificaciones

Mensajes en pantalla

Alertas de sonido

Notificaciones push al móvil

Confirmaciones de ejecución

10. Lógica de Seguridad y Estabilidad

Bloqueo automático de nuevas operaciones durante el modo de restricción diaria

Recuperación automática tras reiniciar MT4

Detección automática de pip value y formato de precios

Rendimiento estable incluso en mercados volátiles

Capacidad de funcionamiento continuo 24/7

Control de Riesgo y Límites Diarios

Límite de drawdown diario (%)

Objetivo diario de ganancia (USD)

Límite diario de pérdidas (USD)

Bloqueo de operaciones por día

Gestión Automática

Stop Loss automático (pips)

Take Profit automático (pips)

Activación de Break-Even (pips)

Buffer de Break-Even (pips)

Activación de Trailing Stop (pips)

Distancia del Trailing (pips)

Control de Exposición

Límite máximo de lotes por símbolo

Reducción automática de exceso

Interfaz y Visualización

Activar/Desactivar Magic Keys

Atajos del teclado

Panel de información

Temporizador de velas

Auto-Shift del gráfico

Notificaciones

Plataforma: MetaTrader 4

Tipos de cuentas: ECN, Raw, Estándar

Instrumentos: Forex, Oro, Índices, Criptomonedas, Materias primas, Acciones

Modos de trading: Compatible con hedging

Traders de prop firms (FTMO, MFF, TFF, etc.)

Gestores de capital profesionales

Scalpers y traders de alta velocidad

Swing traders y day traders orientados al riesgo

Traders manuales y semiautomáticos

Traders algorítmicos que requieren protección de equidad

Crystal Trade Manager PRO es una herramienta de gestión.

No genera señales de trading.

Se recomienda probar todos los parámetros en una cuenta demo antes de usarlo en real.

