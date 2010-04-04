Export History Data to CSV
- Utilidades
- Muhammad Jawad Shabir
- Versión: 2.50
Este Asesor Experto está diseñado para traders, analistas de datos, desarrolladores cuánticos y constructores de modelos de IA que requieren datos históricos precisos, sin procesar y totalmente sincronizados directamente desde MetaTrader 5.
Proporciona datos de mercado OHLCV limpios en formato CSV con control preciso de rango de fechas, opciones de volumen, extracción de tick-volumen y sincronización de historial autogestionada.
Crystal AI Data Exporter elimina la necesidad de descargas manuales de F2, raspadores externos o fuentes de datos de terceros poco fiables.
Garantiza datos limpios, estructurados y alineados en el tiempo, adecuados para modelos de aprendizaje automático, backtesting de IA, investigación y sistemas cuantitativos personalizados.
Este EA está construido utilizando una arquitectura robusta y tolerante a fallos para evitar barras perdidas, lagunas en el historial y errores comunes de exportación de MT5.
Incluye registro automatizado, informes de progreso paso a paso, y una función segura de auto-eliminación una vez que la exportación se ha completado.
1. Extracción de datos históricos limpia y garantizada
El sistema copia las tasas OHLC con gran precisión utilizando el marco CopyRates nativo de MT5.
Valida automáticamente las fechas, cuenta las barras, filtra los valores no válidos y guarda sólo las filas limpias.
Usted recibe un archivo CSV con:
DateTime, Open, High, Low, Close, Real Volume, Tick Volume, Spread
(Las columnas de volumen son opcionales y se activan con inputs).
2. Control total del intervalo de fechas
El EA permite una extracción precisa utilizando los parámetros de fecha y hora de inicio y fin.
Por ejemplo
- Extraer sólo datos M1 de 2024.01.01 a 2024.12.31
- Exportar datos D1 de varios años
- Crear conjuntos de datos personalizados para el entrenamiento de la IA
- Recopilar sólo los periodos necesarios para backtesting
El motor comprueba la validez de las fechas antes de la ejecución para evitar errores accidentales.
3. Sincronización automática del historial
El EA incluye un sincronizador incorporado para asegurar que MT5 tiene suficientes barras históricas antes de exportar.
Realiza hasta 10 intentos mientras lee estados de error como 4401 (historial no disponible).
Si MT5 carece de datos, el EA imprime instrucciones sobre cómo descargar el historial desde el Centro de Historial F2.
Esto asegura que no faltan barras, que no hay huecos y que no hay conjuntos de datos corruptos.
4. Motor inteligente de guardado CSV
El exportador de archivos construye el CSV fila por fila, formateando los números según la precisión de los símbolos.
Soporta:
- Volumen real
- Volumen de ticks
- Spread
- Todos los plazos principales de MT5 (M1 a MN1)
Los nombres de archivo incluyen el símbolo, el marco temporal y la marca de tiempo para una organización perfecta:
Ejemplo:
EURUSD_M1_20250102_145522.csv
Los archivos se guardan directamente en:
MQL5\Ficheros\
5. Ligero, estable y seguro
Este EA no opera, no modifica los gráficos, y tiene cero impacto en el rendimiento.
Sólo utiliza lógica de inicialización y luego se elimina automáticamente (opcional).
Puede adjuntarlo a cualquier gráfico, ejecutar la exportación una vez, y el EA se apagará de forma segura.
6. Gestión avanzada de errores y registro
El sistema imprime estados detallados:
- Historial cargado o ausente
- Fichero creado o fallido
- Número de barras copiadas
- Porcentaje de progreso
- Intervalos de fechas ausentes
- Errores de sincronización
Todo se registra en tiempo real para que siempre sepa lo que está ocurriendo.
7. Perfecto para IA, ML y Desarrollo Algorítmico
Esta herramienta es ideal para:
- Entrenamiento de redes neuronales
- Modelos de aprendizaje por refuerzo
- Construcción de probadores de estrategias personalizadas
- Análisis cuantitativo de mercados
- Construcción de pipelines Python o de ciencia de datos
- Investigación académica
Todos los conjuntos de datos producidos están alineados y son coherentes.Controles de entrada
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Incluir volumen
- Incluir volumen de ticks
- Autoeliminar EA
Esto mantiene la interfaz limpia y evita parámetros innecesarios.Quién debería usar este EA
- Desarrolladores de Quant
- Científicos de datos de Python
- Creadores de modelos de aprendizaje automático
- Operadores de Prop firm que crean sistemas de IA
- Analistas que crean modelos estadísticos
- Investigadores que crean conjuntos de datos para entrenamiento neuronal
- Desarrolladores de Asesores Expertos que necesitan datos OHLC limpios
- Operadores profesionales que validan estrategias a largo plazo
- No es necesario recurrir a Terminal > Guardar como
- No hay que hacer clic con el ratón
- No hay formatos CSV corruptos
- No falta historial
- No hay retrasos en la exportación ni descargas lentas
- No hay que mezclar símbolos ni marcos temporales
Es rápido, fiable, profesional y totalmente determinista.Resumen técnico
El EA utiliza:
- CopyRates para OHLC
- Validación CopyTime
- Motor de matrices basado en series
- Escritura optimizada en búfer CSV
- Estrangulamiento automático del progreso
- Formato de hora con precisión de segundos
- Comprobaciones de seguridad para intervalos de fechas no válidos
- Recuento y filtrado interno de barras
Todo ello garantiza un conjunto de datos limpio y profesional en todo momento.Notas finales
Crystal AI Data Exporter ha sido creado por operadores algorítmicos profesionales y desarrolladores que utilizan IA, investigación cuántica, aprendizaje automático y procesamiento de datos a gran escala a diario.
El sistema está diseñado para entregar la producción de grado CSV de salida sin errores o lagunas.
Esta herramienta sólo exporta datos históricos y no proporciona señales de trading.
La calidad de los datos depende de la disponibilidad del histórico de su broker y de la alimentación del servidor MT5.
Verifique siempre los datos antes de utilizarlos en modelos financieros.