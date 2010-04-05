Crystal Quantum Flow

Crystal Quantum Flow
Indicador avanzado de inteligencia de mercado

Crystal Quantum Flow es un indicador profesional de trading de nueva generación diseñado para traders que exigen claridad, precisión y una visión del mercado de nivel institucional.
Este indicador está construido como un sistema completo de apoyo a la toma de decisiones, combinando análisis multidimensional del flujo del mercado, inteligencia sincronizada por marcos temporales y una interpretación visual avanzada en un único entorno gráfico potente.

La arquitectura interna de Crystal Quantum Flow es totalmente propietaria y está protegida.
Todos los modelos analíticos operan como un sistema cerrado y no se basan en indicadores minoristas comunes ni en fórmulas públicas.

Concepto principal

Crystal Quantum Flow está diseñado para interpretar el comportamiento del mercado como un flujo continuo de presión, impulso y dominio direccional, en lugar de movimientos de precio aislados.
En lugar de reaccionar al ruido del mercado, el indicador se centra en estados y transiciones de mercado confirmados, ayudando a los traders a mantenerse alineados con la fuerza dominante.

Todas las señales se generan únicamente con datos de precio confirmados.
No existe repaint.

Características clave

Motor de señales sin repaint
Todas las señales de compra y venta se confirman únicamente después del cierre de la vela
Las señales permanecen fijas en los gráficos históricos
Diseñado para coherencia en backtesting, forward testing y trading en vivo

Velas Quantum Flow
Modo avanzado de visualización de velas para una mayor claridad de tendencia
Opción para cambiar entre velas propietarias y velas estándar
Diseñado para suprimir el ruido del mercado y resaltar la intención direccional real

Línea inteligente de flujo de tendencia
Línea de tendencia dinámica que se adapta a las condiciones del mercado
Visualización adaptable por color para dominio alcista y bajista
Ayuda a identificar continuaciones de tendencia y reversiones confirmadas

Nubes de flujo institucional
Sistema de nubes multicapa que representa zonas dinámicas de equilibrio del mercado
Actúa como un marco visual de decisión en lugar de soportes y resistencias fijas
Mejora la confianza durante continuaciones de tendencia y retrocesos

Escáner de mercado multi-timeframe
Panel MTF integrado en tiempo real
Sincroniza el sesgo de tendencia en 9 marcos temporales
Permite una evaluación instantánea de la alineación del marco temporal superior
Puede activarse o desactivarse directamente desde el gráfico

Línea de fuerza del mercado basada en VWAP
Muestra una referencia interna de fuerza del mercado
Ayuda a identificar zonas de precio premium y descuento
Útil para trading intradía y por sesiones

Alertas y notificaciones

Crystal Quantum Flow incluye un sistema de alertas totalmente integrado:

Alertas emergentes
Alertas sonoras
Notificaciones push
Notificaciones por correo electrónico

Las alertas se activan únicamente en señales confirmadas y nunca en velas en formación.

Personalización y control

Interfaz de usuario limpia y minimalista
Posición y tamaño del panel ajustables
Activar o desactivar señales en cualquier momento
Control visual completo sin afectar los cálculos internos
Diseñado para funcionar en todos los símbolos y marcos temporales

Soporte y guía posterior a la compra

Después de comprar Crystal Quantum Flow, los usuarios recibirán:

Una guía completa de trading (PDF o formato escrito)
Reglas claras para el uso de señales de compra y venta
Mejores prácticas para diferentes condiciones de mercado
Guía para confirmación multi-timeframe

El soporte al cliente está disponible para ayudar con:

Configuración del indicador
Preguntas básicas de uso
Orientación general relacionada con el indicador

Compatibilidad con estilos de trading

Crystal Quantum Flow es adecuado para:

Trading intradía
Swing trading
Seguimiento de tendencias
Trading basado en estructura de mercado
Sistemas de trading manual
Confirmación de señales para EAs

Este indicador no está limitado a una sola estrategia y se adapta de forma natural a diferentes condiciones del mercado.

Rendimiento y estabilidad

Optimizado para MetaTrader 5
Bajo consumo de CPU
Estable durante sesiones de trading prolongadas
Manejo fluido de cambios de marco temporal
Diseñado para entornos de trading profesionales

Notas importantes

Este indicador no garantiza beneficios
Siempre se requiere una gestión de riesgo adecuada
Los mejores resultados se logran con disciplina y confirmación
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros

Crystal Quantum Flow está diseñado de tal manera que incluso un trader principiante puede usarlo con confianza.

Señales claras de compra y venta
No se requieren cálculos manuales complejos
No es necesario usar múltiples indicadores
Confirmación visual directa en el gráfico

Después de la compra, se proporcionará una guía completa paso a paso que explica:

Cómo usar las señales correctamente
Qué condiciones de mercado operar
Cómo evitar errores comunes de principiantes
Enfoque recomendado de gestión de riesgo
Ejemplos prácticos para trading en demo y en vivo

Esto hace que Crystal Quantum Flow sea adecuado tanto para:

Nuevos traders que buscan simplicidad y claridad
Traders experimentados que necesitan confirmación y estructura

Aviso de riesgo

El trading en los mercados financieros implica riesgo.
Crystal Quantum Flow es una herramienta de apoyo a la decisión y no garantiza beneficios.


Otros productos de este autor
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
Indicadores
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_Mo
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Indicadores
Crystal Volume Profile Auto POC — Análisis profesional de volumen para decisiones precisas Descripción general Crystal Volume Profile Auto POC es un indicador para MetaTrader 5 que muestra la distribución de volumen e identifica automáticamente el Punto de Control (POC). Permite a los traders detectar zonas de soporte y resistencia generadas por la concentración de volumen. Funciones principales Perfil de volumen dinámico para el rango visible o un intervalo seleccionado Detección automática de
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Sistema Profesional de Automatización de Operaciones Revolucionaria estrategia de trading de modo dual con gestión avanzada del riesgo Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate representa el pináculo de la tecnología de trading automatizado, combinando la eficacia probada del análisis de velas Heikin Ashi con la gestión algorítmica de vanguardia. Este sofisticado Asesor Experto está diseñado para operadores serios que exigen precisión, fiabilidad y automatización de niv
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicadores
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) No operes cada vela – espera las zonas institucionales. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) es un indicador profesional de zonas de Oferta y Demanda para MetaTrader 5. Está diseñado para traders que quieren ver zonas limpias y de calidad institucional en sus gráficos, en lugar de rectángulos desordenados y conceptos anticuados. Características principales Detección institucional de zonas. Diferencia entre zonas nuevas y ya probadas. Optimizado para H1, H4, D1,
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicadores
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Indicador de Perfil de Volumen con POC Automático Descripción Crystal Volume Profile Auto POC es un indicador ligero para MetaTrader 4 que muestra la distribución del volumen en diferentes niveles de precio. Resalta automáticamente el Point of Control (POC), el nivel con mayor actividad, ayudando a los traders a detectar zonas de soporte/resistencia ocultas y actividad institucional. Disponible también en MT5: Crystal Volume Profile Auto POC (MT5) . Func
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
Indicadores
Crystal Heikin Ashi – Visual Avanzado Heikin Ashi (Versión MT4) Descripción Crystal Heikin Ashi para MetaTrader 4 es un indicador profesional de Heikin Ashi que mejora la visualización del gráfico y aporta claridad a traders de price action, scalpers y analistas. Esta versión MT4 se centra en velas Heikin Ashi puras con estilo personalizable, manteniendo el sistema ligero y optimizado para un rendimiento rápido. Nota: La coloración por tendencia y la detección avanzada de momentum están disponib
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicadores
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicador de Liquidez para MT5 Descripción Crystal Buy Sell Liquidity es un indicador profesional para MetaTrader 5 que identifica oportunidades de compra y venta basadas en patrones de barrido de liquidez. Analiza la estructura intradía del mercado para detectar la actividad institucional y proporciona señales claras cuando se barre la liquidez minorista y el precio se revierte. Características principales Detección automática de barridos de liquidez en máximos/mín
FREE
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicadores
Spanish Crystal Volume Indicator — Herramienta de Análisis de Volumen para MT5 Descripción general Crystal Volume Indicator es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para analizar la dinámica del volumen detrás del precio. Identifica eventos clave como Clímax de Compra, Clímax de Venta y Velas Débiles, permitiendo detectar zonas de posible reversión o continuación. Funciones principales Compatible con Tick Volume y Real Volume (si el bróker lo permite) Histograma codificado por
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
Crystal Smart Pro — Sistema de Trading Adaptativo de Doble Modo Descripción General Crystal Smart Pro es un Asesor Experto (Expert Advisor) inteligente y autoajustable desarrollado por Crystal AI Systems . Combina entradas de alta precisión con una avanzada gestión de recuperación y ofrece dos modos de operación completamente independientes: Sharp Mode y Smart Mode . El sistema se adapta dinámicamente a la volatilidad del mercado, al capital de la cuenta y a las condiciones de tendencia para man
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicadores
Crystal FVG Touch Detector – Indicador profesional de Smart Money Concept Crystal FVG Touch Detector es un indicador profesional diseñado para traders que aplican los conceptos Smart Money (SMC) y la metodología ICT. Detecta automáticamente los Fair Value Gaps (FVG) en cualquier símbolo y timeframe, mostrándolos con colores y detección de contacto en tiempo real. Con lógica no repintada y alto rendimiento, revela zonas de desequilibrio institucional. Características principales Detección precisa
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
Utilidades
Crystal Trade Manager – Panel de Control de Trading Descripción Crystal Trade Manager (CTM) es una solución completa de gestión de riesgos y ejecución de operaciones en MetaTrader 5. Combina protección, automatización y control rápido de operaciones, ideal para traders manuales, desafíos de prop firms y gestores profesionales. Funciones principales Protección de riesgo : límite de drawdown diario (1–70%), cierre automático, eliminación de órdenes pendientes, bloqueo diario (compatible FTMO). O
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
The Real RSI – Cazador de Divergencias Profesional Descripción general The Real RSI es un indicador profesional de detección de divergencias diseñado para traders que buscan precisión de nivel institucional al identificar señales de reversión y continuación basadas en RSI. Detecta automáticamente divergencias regulares y ocultas entre el precio y el RSI, confirmando cada configuración mediante una lógica inteligente de pivotes y validación estructural en tiempo real. Este indicador está desarrol
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicadores
Crystal Smart Volume Descripción general Crystal Smart Volume para MT4 es un indicador avanzado de análisis de volumen y delta, desarrollado para revelar la actividad institucional oculta detrás de los movimientos ordinarios del precio. Combina los conceptos de Smart Money (SMC) , Volume Spread Analysis (VSA) y la lógica Delta para analizar tanto el comportamiento del precio como el del volumen. El indicador identifica eventos como Buying Climax (clímax de compra) , Selling Climax (clímax de ven
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicadores
Auto Candle Sequence Counter – Indicador MT5 Descripción Auto Candle Sequence Counter es un indicador profesional para MetaTrader 5 que detecta y marca automáticamente secuencias consecutivas de velas alcistas y bajistas. Ofrece visualización en tiempo real, estadísticas y alertas para mejorar las estrategias de acción del precio. Funciones principales Detección de secuencias de 2 a 7 velas (alcistas/bajistas). Mapeo exacto sin señales perdidas. Detección de doji con sensibilidad ajustable (0.0
FREE
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
Utilidades
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiador Profesional de MT5 Descripción Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 es un copiador de operaciones de alto rendimiento para MetaTrader 5. Permite replicación rápida y precisa entre diferentes cuentas y brokers, funcionando localmente mediante la carpeta Common de MT5, sin necesidad de DLL ni API externas. Funciones principales Sistema dual : MASTER: envía órdenes, modificaciones y cierres. SLAVE: ejecuta órdenes recibidas con control de riesgo. Escalado de vol
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager - Utilidad avanzada de control de riesgos y operaciones de MT5 Visión general Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional de MetaTrader 5 diseñada para la gestión de riesgos, la automatización de operaciones y el control instantáneo de la ejecución. Proporciona a los operadores un sistema integrado para la protección del capital, la gestión de las reducciones diarias, el control del tamaño de los lotes y la aplicación de funciones de automatización como SL/TP a
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilidades
Crystal MTF Candle Pro - Herramienta Profesional de Análisis Multi-Tiempo Visión general Crystal MTF Candle Pro es un indicador profesional para MetaTrader 5, diseñado para proporcionar una visualización directa de las velas de tiempo superior en el gráfico actual. La herramienta superpone las velas seleccionadas con temporizadores de cuenta atrás precisos, lo que permite a los operadores supervisar el desarrollo de las velas en directo sin cambiar de gráfico. Este indicador está optimizado pa
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilidades
Crystal Trade Manager – Herramienta Avanzada de Gestión de Riesgo y Trading MT4 Descripción General Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional para MetaTrader 4 diseñada para gestión de riesgo, automatización de operaciones y control rápido de ejecución . Ayuda a los traders a proteger su capital, controlar la pérdida diaria, gestionar tamaños de lotes y automatizar funciones clave de gestión de operaciones (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop). Es ideal para traders manuales, par
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
INDICADOR DE PRECIO EN VIVO Y BENEFICIO TOTAL PERFECTO PARA TRADING EN VIVO Y COMPARTIR PANTALLA Diseñado específicamente para day traders, scalpers y sesiones de trading en transmisión en vivo Este indicador profesional proporciona visualización de precios en tiempo real y seguimiento integral de beneficios directamente en su gráfico - esencial para trading de alta frecuencia y transmisiones de trading en vivo. CARACTERÍSTICAS CLAVE VISUALIZACIÓN DE PRECIO EN TIEMPO REAL Actualizaciones de pre
FREE
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
Volatility Monitor – Indicador de Detección de Picos en Tiempo Real Descripción General Volatility Monitor es un indicador MT5 ligero y profesional diseñado para rastrear movimientos bruscos de precios y alertar a los traders en tiempo real. Ya sea que opere Forex, Oro, pares JPY o Cripto, esta herramienta proporciona señales claras de volatilidad mediante detección automática basada en ATR o umbrales de pips manuales. Marcando velas directamente en el gráfico y enviando alertas progresivas, el
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_M
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal AI Data Exporter - Sistema profesional de extracción de datos históricos de MT5 Este Asesor Experto está diseñado para traders, analistas de datos, desarrolladores cuánticos y constructores de modelos de IA que requieren datos históricos precisos, sin procesar y totalmente sincronizados directamente desde MetaTrader 5. Proporciona datos de mercado OHLCV limpios en formato CSV con control preciso de rango de fechas, opciones de volumen, extracción de tick-volumen y sincronización de histo
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
INDICADOR DE PRECIO EN VIVO Y BENEFICIO TOTAL El compañero de trading en tiempo real definitivo para traders profesionales, day traders y streamers Transforme su experiencia de trading con este poderoso indicador que muestra precios bid en vivo y seguimiento integral de beneficios directamente en su gráfico. Diseñado específicamente para entornos de trading de alta frecuencia y transmisiones de trading en vivo. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES VISUALIZACIÓN DE PRECIO EN TIEMPO REAL Actualizaciones d
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Profit Dashboard - Utilidad de Rendimiento de Cuenta MT5 en Tiempo Real Overview Crystal Profit Dashboard es una utilidad ligera para MetaTrader 5 que proporciona monitorización de pérdidas y ganancias en tiempo real directamente en el gráfico. Ofrece una interfaz limpia y moderna que actualiza el rendimiento de la cuenta sin desorden, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución, manteniendo las métricas esenciales visibles. Diseñada para scalpers, traders intradía y swin
FREE
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
TRADE WITH MAGIC - Panel profesional de operaciones con un solo clic | Crystal AI Systems Trade With Magic es un panel de trading rápido, ligero y altamente eficiente diseñado para operadores que requieren una ejecución manual precisa y un control total sobre los números mágicos, comentarios y parámetros de riesgo. Es adecuado tanto para el trading manual como para entor
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal CopyCat Ultimate Copiador maestro-esclavo ultrarrápido con ejecución sin retardo y compatibilidad multiplataforma con MT5 Arquitectura: Compatibilidad total MT4 → MT4 y MT4 → MT5. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Guía completa de configuración del usuario:- https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222 1. Visión general Crystal CopyCat Ultimate 5.0 es un motor de copia de operaciones de última generación diseñado para operadores profesionales, gestores de carter
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL ALGO PRO — Asesor Experto MT4 (EA) Descripción general Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro es un Asesor Experto de nivel institucional, asistido por inteligencia artificial, diseñado para XAUUSD, pares mayores de Forex y ciertos instrumentos de criptomonedas (según el bróker lo permita). Integra un sistema avanzado de recuperación algorítmica —más allá del martingale tradicional— utilizando capas dinámicas, filtros basados en la volatilidad y una
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
Crystal SD Pro – Asesor Experto de Oferta y Demanda Institucional Descripción Crystal SD Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5, que opera únicamente con zonas institucionales de oferta y demanda. Utiliza confirmaciones multi-temporales para filtrar señales de baja calidad. Funciones principales Detección de zonas (M30–H4) Modo Smart Recovery o Cut Loss Panel con operaciones, zonas y recuperación Lotes fijos o automáticos Meta global de beneficios Auto SL/TP, break-
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL GOLD SCALPER — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) con dos estilos de ejecución — Recovery Mode y Single Trade Mode — y panel en el gráfico para control transparente. Puede incorporar pronóstico con IA (LSTM, atención, sentimiento) y filtro de confianza . No se garantizan beneficios; vea el aviso de riesgo. Modos de trading Recovery Mode : flujo multi-operación con objetivos basados en equity, escalado opcional de volumen, confirmación neural y
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario