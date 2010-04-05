Crystal Trade Manager Pro
- Utilidades
- Muhammad Jawad Shabir
- Versión: 5.591
- Actualizado: 5 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Visión general
Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional de MetaTrader 5 diseñada para la gestión de riesgos, la automatización de operaciones y el control instantáneo de la ejecución.
Proporciona a los operadores un sistema integrado para la protección del capital, la gestión de las reducciones diarias, el control del tamaño de los lotes y la aplicación de funciones de automatización como SL/TP automáticos, break-even y trailing stop.
La herramienta es adecuada para operadores manuales, participantes en desafíos de empresas de props y gestores de dinero profesionales que requieren precisión, coherencia y disciplina en las operaciones.
Versión gratuita:- https://www.mql5.com/en/market/product/133370
Características principales
1. Protección contra riesgos y detracciones
-
Límites máximos diarios de detracción ajustables entre el 1% y el 70%.
-
Cierre automático de todas las operaciones en caso de incumplimiento.
-
Eliminación opcional de las órdenes pendientes tras el incumplimiento.
-
Modo de bloqueo diario para bloquear las operaciones hasta la siguiente sesión (compatible con empresas de capital riesgo).
2. Control de objetivos de pérdidas y ganancias
-
Defina objetivos diarios de pérdidas y ganancias en la divisa de la cuenta (USD).
-
Cierre automático de todas las posiciones abiertas una vez alcanzado el objetivo.
-
Ayuda a los operadores a cumplir las normas de coherencia de la firma de prop.
3. Stop Loss y Take Profit automáticos
-
Aplica instantáneamente SL y TP a todas las nuevas operaciones.
-
Ajustable en pips y compatible con todas las configuraciones de dígitos del broker.
-
Elimina la necesidad de establecer SL/TP manualmente para cada posición.
4. Protección de punto de equilibrio
-
Mueve automáticamente el SL al punto de equilibrio + el buffer definido por el usuario.
-
Se activa cuando la operación alcanza un nivel de beneficios determinado.
-
Evita que las operaciones rentables se conviertan en pérdidas.
5. Trailing Stop inteligente
-
Se activa tras alcanzar un umbral de beneficios configurable.
-
Sigue al precio dinámicamente a una distancia definida.
-
También puede activarse manualmente a través del panel rápido integrado.
6. Control del tamaño del lote
-
Define el tamaño máximo de lote por símbolo.
-
Cierra automática o parcialmente las operaciones que superan el límite.
-
Evita el sobreapalancamiento accidental y garantiza la coherencia.
7. Panel de acción rápida estilo teclas mágicas
Seis botones de acción incorporados, disponibles en la carta o mediante atajos de teclado (1-6):
-
Cerrar el 50% de todas las posiciones abiertas.
-
Mover SL al punto de equilibrio + buffer.
-
Cerrar todas las posiciones del símbolo actual.
-
Eliminar todas las órdenes pendientes del símbolo actual.
-
Duplicar el tamaño de la posición abierta actual.
-
Activar Profit Shield (modo avanzado de bloqueo de riesgo).
Funciones adicionales:
-
Confirmación visual del clic.
-
Alertas sonoras de éxito/fracaso.
-
Interfaz minimalista y arrastrable.
8. Panel de información de la cuenta en tiempo real
-
Muestra el saldo, el capital, el P/L flotante y el P/L % diario.
-
Muestra la exposición del lote, el porcentaje de reducción y el estado de bloqueo.
-
Indicadores de ganancias/pérdidas y alertas codificados por colores.
-
Panel totalmente adaptable a la escala del gráfico.
9. Notificaciones y comentarios
-
Banners en pantalla para cada operación.
-
Notificaciones push opcionales a dispositivos móviles.
-
Alertas sonoras para acciones y errores.
10. Lógica de seguridad inteligente
-
Maneja automáticamente las operaciones abiertas durante el bloqueo cerrándolas instantáneamente.
-
Detecta la precisión de los dígitos del broker para cálculos exactos basados en pips.
-
Recupera la configuración automáticamente después de reiniciar el terminal.
Parámetros de entrada
-
Límite de Reducción Diaria (%): 1-70
-
Objetivo de beneficio diario: en USD
-
Límite de Pérdida Diaria: en USD
-
Auto SL/TP: activado/desactivado, tamaño en pips
-
Break-Even Trigger: umbral de beneficio en pips, buffer en pips
-
Trailing Stop: nivel de activación y distancia en pips
-
Tamaño máximo del lote: límite máximo por símbolo
-
Atajos de teclas mágicas: teclas de teclado 1-6
-
Notificaciones: on/off para push, sonido, banners
-
Tema: compatibilidad con gráficos claros/oscuros
Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Cuentas: Todos los tipos de cuenta de broker, incluida la de cobertura
-
Símbolos: Divisas, Oro, Índices, Materias primas, Criptodivisas, Acciones
-
Entornos: PC local, VPS, configuraciones multicuenta
¿Quién debería usarlo?
-
Operadores de Prop firm (FTMO, MFF, True Forex Funds, etc.) que deben seguir reglas diarias estrictas.
-
Scalpers y day traders que requieren precisión y velocidad.
-
Swing traders que necesitan disciplina y control automatizado del riesgo.
-
Operadores algorítmicos que desean una utilidad para la seguridad de la cuenta y la gestión manual de la ejecución.
Descargo de responsabilidad
Esta es una utilidad de gestión de operaciones.
No proporciona asesoramiento financiero ni garantiza beneficios.
Las operaciones implican riesgos. Se aconseja a los usuarios que prueben la herramienta en una cuenta demo antes de utilizarla en operaciones reales, y que utilicen siempre una gestión responsable del riesgo.