Crystal Trade Manager Pro

Crystal Trade Manager - Utilidad avanzada de control de riesgos y operaciones de MT5

Visión general
Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional de MetaTrader 5 diseñada para la gestión de riesgos, la automatización de operaciones y el control instantáneo de la ejecución.
Proporciona a los operadores un sistema integrado para la protección del capital, la gestión de las reducciones diarias, el control del tamaño de los lotes y la aplicación de funciones de automatización como SL/TP automáticos, break-even y trailing stop.

La herramienta es adecuada para operadores manuales, participantes en desafíos de empresas de props y gestores de dinero profesionales que requieren precisión, coherencia y disciplina en las operaciones.

Versión gratuita:- https://www.mql5.com/en/market/product/133370


Características principales

1. Protección contra riesgos y detracciones

  • Límites máximos diarios de detracción ajustables entre el 1% y el 70%.

  • Cierre automático de todas las operaciones en caso de incumplimiento.

  • Eliminación opcional de las órdenes pendientes tras el incumplimiento.

  • Modo de bloqueo diario para bloquear las operaciones hasta la siguiente sesión (compatible con empresas de capital riesgo).

2. Control de objetivos de pérdidas y ganancias

  • Defina objetivos diarios de pérdidas y ganancias en la divisa de la cuenta (USD).

  • Cierre automático de todas las posiciones abiertas una vez alcanzado el objetivo.

  • Ayuda a los operadores a cumplir las normas de coherencia de la firma de prop.

3. Stop Loss y Take Profit automáticos

  • Aplica instantáneamente SL y TP a todas las nuevas operaciones.

  • Ajustable en pips y compatible con todas las configuraciones de dígitos del broker.

  • Elimina la necesidad de establecer SL/TP manualmente para cada posición.

4. Protección de punto de equilibrio

  • Mueve automáticamente el SL al punto de equilibrio + el buffer definido por el usuario.

  • Se activa cuando la operación alcanza un nivel de beneficios determinado.

  • Evita que las operaciones rentables se conviertan en pérdidas.

5. Trailing Stop inteligente

  • Se activa tras alcanzar un umbral de beneficios configurable.

  • Sigue al precio dinámicamente a una distancia definida.

  • También puede activarse manualmente a través del panel rápido integrado.

6. Control del tamaño del lote

  • Define el tamaño máximo de lote por símbolo.

  • Cierra automática o parcialmente las operaciones que superan el límite.

  • Evita el sobreapalancamiento accidental y garantiza la coherencia.

7. Panel de acción rápida estilo teclas mágicas

Seis botones de acción incorporados, disponibles en la carta o mediante atajos de teclado (1-6):

  1. Cerrar el 50% de todas las posiciones abiertas.

  2. Mover SL al punto de equilibrio + buffer.

  3. Cerrar todas las posiciones del símbolo actual.

  4. Eliminar todas las órdenes pendientes del símbolo actual.

  5. Duplicar el tamaño de la posición abierta actual.

  6. Activar Profit Shield (modo avanzado de bloqueo de riesgo).

Funciones adicionales:

  • Confirmación visual del clic.

  • Alertas sonoras de éxito/fracaso.

  • Interfaz minimalista y arrastrable.

8. Panel de información de la cuenta en tiempo real

  • Muestra el saldo, el capital, el P/L flotante y el P/L % diario.

  • Muestra la exposición del lote, el porcentaje de reducción y el estado de bloqueo.

  • Indicadores de ganancias/pérdidas y alertas codificados por colores.

  • Panel totalmente adaptable a la escala del gráfico.

9. Notificaciones y comentarios

  • Banners en pantalla para cada operación.

  • Notificaciones push opcionales a dispositivos móviles.

  • Alertas sonoras para acciones y errores.

10. Lógica de seguridad inteligente

  • Maneja automáticamente las operaciones abiertas durante el bloqueo cerrándolas instantáneamente.

  • Detecta la precisión de los dígitos del broker para cálculos exactos basados en pips.

  • Recupera la configuración automáticamente después de reiniciar el terminal.

Parámetros de entrada

  • Límite de Reducción Diaria (%): 1-70

  • Objetivo de beneficio diario: en USD

  • Límite de Pérdida Diaria: en USD

  • Auto SL/TP: activado/desactivado, tamaño en pips

  • Break-Even Trigger: umbral de beneficio en pips, buffer en pips

  • Trailing Stop: nivel de activación y distancia en pips

  • Tamaño máximo del lote: límite máximo por símbolo

  • Atajos de teclas mágicas: teclas de teclado 1-6

  • Notificaciones: on/off para push, sonido, banners

  • Tema: compatibilidad con gráficos claros/oscuros

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Cuentas: Todos los tipos de cuenta de broker, incluida la de cobertura

  • Símbolos: Divisas, Oro, Índices, Materias primas, Criptodivisas, Acciones

  • Entornos: PC local, VPS, configuraciones multicuenta

¿Quién debería usarlo?

  • Operadores de Prop firm (FTMO, MFF, True Forex Funds, etc.) que deben seguir reglas diarias estrictas.

  • Scalpers y day traders que requieren precisión y velocidad.

  • Swing traders que necesitan disciplina y control automatizado del riesgo.

  • Operadores algorítmicos que desean una utilidad para la seguridad de la cuenta y la gestión manual de la ejecución.

Descargo de responsabilidad

Esta es una utilidad de gestión de operaciones.
No proporciona asesoramiento financiero ni garantiza beneficios.
Las operaciones implican riesgos. Se aconseja a los usuarios que prueben la herramienta en una cuenta demo antes de utilizarla en operaciones reales, y que utilicen siempre una gestión responsable del riesgo.

gestor de operaciones MT5, gestor de riesgo EA, herramienta de prop firm, gestor de operaciones FTMO, guardia de reducción diaria, auto SL TP MT5, break-even EA, trailing stop EA MT5, panel de operaciones manual, crystal forex, panel de riesgo de scalping, asistente de operaciones MT5, herramienta de desafío de prop firm, cierre automático de todas las MT5, cierre parcial EA MT5, seguridad de cuenta EA, protección de equidad EA, disciplina de operaciones MT5, gestor de operaciones profesional, panel de operaciones MT5
