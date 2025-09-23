Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control

Descripción General

Crystal Trade Manager – Herramienta Avanzada de Gestión de Riesgo y Trading MT4

Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional para MetaTrader 4 diseñada para gestión de riesgo, automatización de operaciones y control rápido de ejecución.

Ayuda a los traders a proteger su capital, controlar la pérdida diaria, gestionar tamaños de lotes y automatizar funciones clave de gestión de operaciones (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop).

Es ideal para traders manuales, participantes en desafíos de prop-firm y gestores profesionales de fondos que necesitan precisión y disciplina en MT4.

Funciones Principales

1. Protección de Riesgo y Drawdown

Límite diario de drawdown ajustable (1%–70%).

Cierre automático de todas las operaciones cuando se alcanza el límite.

Opción de eliminar órdenes pendientes después de la caída.

Bloqueo diario → impide abrir operaciones hasta el siguiente día (compatible con prop-firms).

2. Control de Objetivos de Ganancia y Pérdida

Defina objetivos diarios de ganancia/pérdida en la moneda de la cuenta (USD).

Cierre automático de todas las posiciones al alcanzar el objetivo.

Cumple con las reglas de consistencia de prop-firms.

3. Stop Loss y Take Profit Automático

Aplica automáticamente SL/TP a cada nueva operación.

Configurable en pips (compatible con cualquier bróker).

Elimina la necesidad de configurar SL/TP manualmente.

4. Protección Break-Even

Mueve el SL a Break-Even + buffer automáticamente.

Se activa cuando la operación alcanza cierto beneficio.

Evita que operaciones ganadoras terminen en pérdidas.

5. Trailing Stop Inteligente

Se activa al alcanzar un nivel de beneficio definido.

Sigue dinámicamente el precio a una distancia configurada.

Puede activarse manualmente desde el panel rápido.

6. Control de Tamaño de Lote

Defina el lote máximo por símbolo.

Cierra total o parcialmente las operaciones que exceden el límite.

Evita el sobreapalancamiento accidental.

7. Panel Rápido tipo Magic Keys

6 botones de acción (en gráfico o accesos directos 1–6):

Cerrar 50% de todas las órdenes Mover SL a Break-Even + buffer Cerrar todas las órdenes del símbolo Eliminar todas las órdenes pendientes Duplicar la posición actual Secure More (modo avanzado de protección de riesgo)

Extras:

Confirmación visual de clic

Alertas de sonido

Interfaz minimalista y arrastrable

8. Panel de Información en Tiempo Real

Balance, Equity, Ganancia/Pérdida flotante, P/L diario %.

Exposición de lotes, % drawdown, estado de bloqueo.

Indicadores codificados por colores.

Panel adaptable al gráfico.

9. Notificaciones y Alertas

Banners en pantalla por cada acción.

Notificaciones push al móvil.

Alertas de sonido para éxito/error.

10. Lógica de Seguridad Inteligente

Cierra automáticamente operaciones abiertas durante el bloqueo.

Detecta precisión de dígitos del bróker.

Recupera configuraciones tras reiniciar el terminal.

Parámetros de Entrada

Daily Drawdown Limit (%): 1–70

Daily Profit/Loss Target (USD)

Auto SL/TP (en pips) – activar/desactivar

Break-Even Trigger (beneficio + buffer en pips)

Trailing Stop (activación y distancia en pips)

Max Lot Size (lote máximo por símbolo)

Magic Keys Shortcuts (1–6)

Notificaciones: push / sonido / banners

Tema: Claro / Oscuro

Compatibilidad

Plataforma : MetaTrader 4

Cuentas : Todos los tipos de cuentas, soporta hedging

Símbolos: Forex, Oro, Índices, Materias primas, Criptomonedas, Acciones

¿Quién Debería Usarlo?

Traders de prop-firm (FTMO, MFF, TFF, etc.)

Scalpers y day traders que requieren precisión y velocidad

Swing traders que necesitan disciplina y protección

Traders manuales o algorítmicos que buscan seguridad en la cuenta

Aviso Legal

Esta es una herramienta de gestión de operaciones, no un proveedor de señales.

No garantiza beneficios. Pruebe primero en cuenta demo antes de usar en real.

Palabras Clave en Español

gestor de operaciones MT4, EA gestión de riesgo MT4, herramienta prop firm MT4, panel FTMO MT4, control de drawdown diario MT4, auto SL TP MT4, EA Break-Even MT4, EA Trailing Stop MT4, panel de trading manual MT4, crystal forex, panel de riesgo MT4, asistente de trading MT4, herramienta desafío prop firm MT4, EA cierre automático MT4, cierre parcial MT4, EA protección de capital MT4, disciplina trading MT4, gestor profesional de trading, panel de control MT4