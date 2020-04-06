LMA Pro EA
- Asesores Expertos
- Andrew Hahn
- Versión: 2.35
- Actualizado: 25 noviembre 2025
- Activaciones: 5
LMA EA - Conjunto de Medias Móviles Logarítmicas v2.2
Sobre el desarrollador
Llevo operando activamente en los mercados financieros globales desde agosto de 2009. Mi enfoque hace hincapié en la gestión disciplinada del riesgo, la toma de decisiones sistemática y el análisis técnico. Este EA representa la culminación de mi experiencia en el desarrollo de sistemas algorítmicos de trading basados en conceptos técnicos probados.
Metodología principal
Este EA utiliza un generador de señales de Media Móvil Logarítmica que aplica una ponderación logarítmica a los datos de precios. El sistema combina múltiples filtros técnicos para identificar posibles configuraciones de operaciones, a la vez que gestiona el riesgo mediante parámetros de tamaño de posición y stop-loss.
Componentes técnicos
Generador de señales - Media móvil logarítmica
- Ponderación logarítmica del precio con inclinación ajustable
- Medición de la calidad de la tendencia R-cuadrado
- Cálculo del impulso logarítmico
- Múltiples métodos de suavizado disponibles (EMA/SMA/WMA/RMA)
- Detección de señales basada en umbrales
- Estructura de señal sin repintado
Filtros de confirmación (todos opcionales)
- Análisis del volumen de presión (evaluación del volumen basada en percentiles)
- Alineación de estructuras temporales superiores (5 métodos de detección disponibles)
- Puntuación del impulso del mercado (escala 0-4 con ajuste de riesgo configurable)
- Filtros de sesión y de eventos noticiosos
Parámetros adaptativos
- Detección opcional del régimen diario de volatilidad
- Ajuste automático de los parámetros de stop loss, take profit y trailing
- Ajustes del límite de posición en función de las condiciones del mercado
Funciones de gestión de posiciones
- Colocación de stop loss basada en ATR
- Gestión opcional de posiciones divididas con dos niveles de toma de beneficios
- Ajuste del punto de equilibrio
- Funcionalidad de trailing stop con activación configurable
- Porcentaje de riesgo por operación configurable
- Controles de límite de posición
- Opciones de cobertura con mayor aplicación del marco temporal
Interfaz de usuario
- Visualización de información en tres columnas
- Métricas e indicadores en tiempo real
- Botones de control manual (inicio/pausa/parada/actualización)
- Integración del calendario económico con temporizadores de cuenta atrás
- Múltiples modos de visualización (Visual/Texto/Combinado)
- Interfaz plegable
Resultados de las pruebas históricas
Los siguientes resultados se obtuvieron a través del backtesting del probador de estrategias en XAUUSD M5 (del 19 de noviembre de 2023 al 23 de noviembre de 2025) utilizando un depósito inicial de 100.000 $, un apalancamiento de 1:100 y un riesgo por operación del 0,33% con las posiciones divididas activadas.
Periodo fuera de la muestra: Diciembre 2023 - Noviembre 2025
- Beneficio neto: 5.870,70 $ (5,87%)
- Factor de ganancia: 1,29
- Tasa de ganancias: 47.24%
- Reducción máxima: 4.19%
- Ratio de Sharpe: 1,71
- Factor de recuperación: 1,38
- Total de operaciones: 254
Periodo de prueba completo: Noviembre 2023 - Noviembre 2025
- Beneficio neto: 21.910,28 $ (21,91%)
- Factor de ganancia: 1,91
- Tasa de ganancias: 58.09%
- Reducción máxima: 1.93%
- Ratio de Sharpe: 3,67
- Factor de recuperación: 10,55
- Total de operaciones: 482
Estos son sólo resultados de pruebas retrospectivas. El rendimiento pasado no indica resultados futuros.
Contenido del paquete
- Archivo ejecutable LMA EA v2.2
- Manual del usuario con instrucciones de configuración
- Actualizaciones a medida que estén disponibles
- Soporte a través del sistema de mensajería MQL5
Regalo de bonificación: Utilidad gratuita Drawdown Monitor con la compra Cada compra incluye una licencia gratuita para AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (valorado en $189). Esta utilidad ayuda a realizar un seguimiento diario y global de los límites de reducción, soporta 14 preajustes de la firma prop. Después de la compra, póngase en contacto con el vendedor a través de mensaje privado para recibir el archivo de utilidad y las instrucciones de configuración.
Precio: $289
Desarrollador: Andrew
ADDTOIT->FX Investment Group
Noviembre 2025
Configuración sugerida: Mínimo $1,000 de saldo de cuenta | 0.22-0.5% de riesgo por operación | 1:100 de apalancamiento o superior
Mercados Compatibles: Pares de divisas, Oro, Criptodivisas, Índices
Rango temporal: M5 a D1
Aviso Importante: Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro. Todas las operaciones implican riesgo. Pruebe el EA a fondo en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales. Comprenda todos los ajustes antes de activar la operativa real.