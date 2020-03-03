MR Intelligent EA

MoneyRocket Intelligent EA es un Asesor Experto profesional de doble estrategia para MetaTrader 5, diseñado para combinar de forma inteligente la detección de reversiones y el trading por impulso de tendencia, ofreciendo un rendimiento consistente a largo plazo.

El EA incorpora dos modos de trading inteligentes y complementarios:

• Modo de Reversión Inteligente (Intelligent Reversal Mode):

Detecta zonas extremas de agotamiento del mercado mediante confirmación en múltiples marcos temporales, proporcionando entradas contratendencia de alta probabilidad en puntos óptimos de giro.

• Modo de Impulso de Tendencia Inteligente (Intelligent Trend Momentum Mode):

Captura los movimientos tempranos de tendencia utilizando filtros avanzados de múltiples capas y comprobaciones de alineación, minimizando señales falsas y aprovechando impulsos direccionales fuertes.

Características Inteligentes Clave:

• Adaptación totalmente automática a múltiples marcos temporales – no se requiere configuración manual.

• Take Profit inteligente orientado a niveles naturales de equilibrio y extensión del mercado.

• Filtros avanzados de reducción de ruido para señales más limpias y precisas.

• Sistema profesional de gestión de riesgo, que incluye control de spread y límite máximo de órdenes abiertas.

Uso Recomendado:

• Símbolos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (se recomiendan pares con bajo spread).

• Marcos temporales: M1 a M30.

• Depósito mínimo: 500 USD (con tamaño de lote de 0.01).

Todos los parámetros son totalmente personalizables para adaptarse a diferentes estilos de trading y preferencias de riesgo.

Este EA está diseñado para una operación estable a largo plazo, con control de riesgo estricto y toma de decisiones inteligente.

Registro de Cambios:

v3.53 (Última versión) – Mejora de los modos de SL/TP para un mejor equilibrio riesgo-beneficio, corrección de advertencias del compilador y optimización del procesamiento multi–timeframe.

v2.5 – Introducción de los modos completos de entrada dual inteligente, adaptación automática de marcos temporales y funciones avanzadas de protección.

v2.0 – Lanzamiento inicial con estrategias base de reversión y tendencia.

Advertencia de Riesgo:

El trading de Forex y CFDs implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, pruebe exhaustivamente en una cuenta demo antes de operar con dinero real. El desarrollador no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del trading.

