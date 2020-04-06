Balanced Price Grid EA
- Asesores Expertos
- Gaurang Gandhi
- Versión: 1.6
- Activaciones: 5
Balanced Price Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para gestionar operaciones mediante un sistema propio de gestión de órdenes y equilibrio de posiciones.
El Asesor Experto supervisa continuamente las condiciones del mercado y gestiona de forma autónoma las órdenes y posiciones con el objetivo de mantener la exposición controlada y la reserva sistemática de beneficios.
Haga clic aquí para ver los archivos de configuración
Características principales
-
Negociación totalmente automatizada
-
Sistema avanzado de gestión de órdenes y posiciones
-
Gestión simultánea de operaciones de COMPRA y VENTA
-
Cálculo de beneficios basado en cestas en USD
-
Gestión del precio medio ponderado
-
Reposición automática de órdenes
-
Actualización periódica de la estructura de órdenes
-
Niveles visuales de toma de beneficios en el gráfico
-
Etiquetas de reserva de beneficios mostradas al cierre de la operación
-
Compatibilidad con números mágicos
-
No se requieren indicadores externos
Gestión de operaciones
-
Las operaciones se gestionan como grupos de posiciones independientes
-
Los objetivos de beneficios se calculan dinámicamente mediante un método de media ponderada.
-
Cuando se alcanza el objetivo de beneficios predefinido, todas las posiciones relevantes se cierran automáticamente.
-
Confirmación visual directamente en el gráfico
-
La estructura de órdenes se mantiene y actualiza automáticamente en función del precio de mercado.
Una vez activado, el Asesor Experto no requiere intervención manual.
Entradas
-
Volumen de operaciones (tamaño del lote)
-
Número máximo de órdenes gestionadas
-
Parámetro de espaciado de precios
-
Objetivo de beneficios de la cesta (USD)
-
Intervalo de actualización de órdenes
-
Número mágico
Todos los parámetros son totalmente configurables por el usuario.
Aviso de riesgo
Operar en los mercados financieros implica riesgos.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Se recomienda encarecidamente:
-
Ningún EA puede salvar la cuenta si no se gestiona el riesgo y el tamaño del lote.
-
Pruebe el Asesor Experto en una cuenta demo antes de operar en vivo.
-
Utilice una configuración de riesgo conservadora
-
Controlar el uso del margen
-
Evite operar durante periodos de extrema volatilidad del mercado
-
Es importante retirar los beneficios con regularidad
Uso recomendado
-
Instrumentos: XAUUSD, índices, principales pares de divisas
-
Plazos: Cualquiera
-
Adecuado tanto para traders principiantes como avanzados
Conclusión
Balanced Price Grid EA es una solución profesional de comercio automatizado desarrollado para los comerciantes que prefieren un enfoque de manos libres con la orden estructurada y gestión de beneficios.
El Asesor Experto está construido con un enfoque en la fiabilidad, automatización y facilidad de uso.