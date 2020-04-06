Balanced Price Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para gestionar operaciones mediante un sistema propio de gestión de órdenes y equilibrio de posiciones.

El Asesor Experto supervisa continuamente las condiciones del mercado y gestiona de forma autónoma las órdenes y posiciones con el objetivo de mantener la exposición controlada y la reserva sistemática de beneficios.

Haga clic aquí para ver los archivos de configuración

Características principales

Negociación totalmente automatizada

Sistema avanzado de gestión de órdenes y posiciones

Gestión simultánea de operaciones de COMPRA y VENTA

Cálculo de beneficios basado en cestas en USD

Gestión del precio medio ponderado

Reposición automática de órdenes

Actualización periódica de la estructura de órdenes

Niveles visuales de toma de beneficios en el gráfico

Etiquetas de reserva de beneficios mostradas al cierre de la operación

Compatibilidad con números mágicos

No se requieren indicadores externos

Gestión de operaciones

Las operaciones se gestionan como grupos de posiciones independientes

Los objetivos de beneficios se calculan dinámicamente mediante un método de media ponderada.

Cuando se alcanza el objetivo de beneficios predefinido, todas las posiciones relevantes se cierran automáticamente.

Confirmación visual directamente en el gráfico

La estructura de órdenes se mantiene y actualiza automáticamente en función del precio de mercado.

Una vez activado, el Asesor Experto no requiere intervención manual.

Entradas

Volumen de operaciones (tamaño del lote)

Número máximo de órdenes gestionadas

Parámetro de espaciado de precios

Objetivo de beneficios de la cesta (USD)

Intervalo de actualización de órdenes

Número mágico

Todos los parámetros son totalmente configurables por el usuario.

Aviso de riesgo

Operar en los mercados financieros implica riesgos.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Se recomienda encarecidamente:

Ningún EA puede salvar la cuenta si no se gestiona el riesgo y el tamaño del lote.

Pruebe el Asesor Experto en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Utilice una configuración de riesgo conservadora

Controlar el uso del margen

Evite operar durante periodos de extrema volatilidad del mercado



Es importante retirar los beneficios con regularidad

Uso recomendado

Instrumentos: XAUUSD, índices, principales pares de divisas

Plazos: Cualquiera

Adecuado tanto para traders principiantes como avanzados

Conclusión

Balanced Price Grid EA es una solución profesional de comercio automatizado desarrollado para los comerciantes que prefieren un enfoque de manos libres con la orden estructurada y gestión de beneficios.

El Asesor Experto está construido con un enfoque en la fiabilidad, automatización y facilidad de uso.