Gane consistencia en los mercados con Osiris

Un Sistema Automatizado de Alta Precisión Basado en Medias Móviles Inteligentes y Gestión Avanzada del Riesgo!"





Seguimiento de Tendencias:





Ideal para pares volátiles como el EURUSD y el GBPUSD





Osiris es un Asesor Experto (EA) profesional diseñado para operar en Forex, Índices y Metales, combinando:





🚀 2 Medias Móviles Personalizables en subventana para identificar tendencias con precisión.





🏦 Sólo opera con los precios de la TEORÍA DEL CUBO de Tomas Lekim.





📊 Líneas Horizontales Dinámicas que resaltan las zonas de reversión .





⚡ Gestión inteligente del riesgo: Stop Loss, Take Profit y ajuste automático del lote.





🔄 Modo Reversión opcional para adaptarse a mercados volátiles.





◼ ◼ ◼ Control de Saldo y Beneficio con 🏦 Saldo mínimo tras reajuste y 🎯 Objetivo de beneficio.





📉 Clave de incremento de lote DIARIO, SEMANAL o mensual.





◼ ◼ ◼ Control lógico "INVIERTE o STOP cuando la PÉRDIDA ES MAYOR que el BENEFICIO





💥 ¡Parámetro MAXORDERS para controlar el número de órdenes!





🎯 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?





Traders que buscan automatización sin complicaciones.





Aquellos que quieran operar en múltiples pares (EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, etc).





Principiantes o profesionales que valoran el control total sobre los parámetros.





✅ VENTAJAS EXCLUSIVAS:

🛡️ Protección avanzada:





Comprobación de márgenes en tiempo real.





Cierra la posición operando contra el nivel de la orden.





⚙️ Personalización total:





¡Ajuste periodos MM, PERIODO, DESPLAZAMIENTO, MÉTODO y TIPO DE PRECIO!





📉 Funciona en Múltiples Plazos:





Probado y optimizado en M1, M30, H1 y D1.





🔍 Transparencia:





Todas las señales se muestran en la subventana dedicada (sin contaminar el gráfico principal).





🟣 Criptomonedas:





Configuración especial para BTCUSD y ETHUSD





Lotes más grandes y SL más amplios





🚨 Descargo de responsabilidad

No hay garantías de ganancias





⚠️ AVISO IMPORTANTE:

"Ningún EA es 100% infalible. Recomendamos probar en una cuenta demo antes de usar con capital real."





OSIRIS - ¡El poder del trading automatizado al alcance de su mano! ⚡🤖





🎁 ¡OFERTA POR TIEMPO LIMITADO!

Precio promocional: ~~$259(¡50% DE DESCUENTO!)