Osyrys
- Asesores Expertos
- Alexandro Matos
- Versión: 1.1
- Actualizado: 28 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Gane consistencia en los mercados con Osiris
Un Sistema Automatizado de Alta Precisión Basado en Medias Móviles Inteligentes y Gestión Avanzada del Riesgo!"
Seguimiento de Tendencias:
Ideal para pares volátiles como el EURUSD y el GBPUSD
Osiris es un Asesor Experto (EA) profesional diseñado para operar en Forex, Índices y Metales, combinando:
🚀 2 Medias Móviles Personalizables en subventana para identificar tendencias con precisión.
🏦 Sólo opera con los precios de la TEORÍA DEL CUBO de Tomas Lekim.
📊 Líneas Horizontales Dinámicas que resaltan las zonas de reversión .
⚡ Gestión inteligente del riesgo: Stop Loss, Take Profit y ajuste automático del lote.
🔄 Modo Reversión opcional para adaptarse a mercados volátiles.
◼ ◼ ◼ Control de Saldo y Beneficio con 🏦 Saldo mínimo tras reajuste y 🎯 Objetivo de beneficio.
📉 Clave de incremento de lote DIARIO, SEMANAL o mensual.
◼ ◼ ◼ Control lógico "INVIERTE o STOP cuando la PÉRDIDA ES MAYOR que el BENEFICIO
💥 ¡Parámetro MAXORDERS para controlar el número de órdenes!
🎯 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Traders que buscan automatización sin complicaciones.
Aquellos que quieran operar en múltiples pares (EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, etc).
Principiantes o profesionales que valoran el control total sobre los parámetros.
✅ VENTAJAS EXCLUSIVAS:
🛡️ Protección avanzada:
Comprobación de márgenes en tiempo real.
Cierra la posición operando contra el nivel de la orden.
⚙️ Personalización total:
¡Ajuste periodos MM, PERIODO, DESPLAZAMIENTO, MÉTODO y TIPO DE PRECIO!
📉 Funciona en Múltiples Plazos:
Probado y optimizado en M1, M30, H1 y D1.
🔍 Transparencia:
Todas las señales se muestran en la subventana dedicada (sin contaminar el gráfico principal).
🟣 Criptomonedas:
Configuración especial para BTCUSD y ETHUSD
Lotes más grandes y SL más amplios
🚨 Descargo de responsabilidad
No hay garantías de ganancias
⚠️ AVISO IMPORTANTE:
"Ningún EA es 100% infalible. Recomendamos probar en una cuenta demo antes de usar con capital real."
OSIRIS - ¡El poder del trading automatizado al alcance de su mano! ⚡🤖
🎁 ¡OFERTA POR TIEMPO LIMITADO!
Precio promocional: ~~$259(¡50% DE DESCUENTO!)