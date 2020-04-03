Ganhe Consistência nos Mercados com o Osiris Um Sistema Automatizado de Alta Precisão Baseado em Médias Móveis Inteligentes e Gestão de Risco Avançada!"

🔵 Acompanhamento de Tendências:

Ideal para pares voláteis como EURUSD e GBPUSD

O Osiris é um Expert Advisor (EA) profissional desenvolvido para operar no Forex, Índices e Metais, combinando:

🚀 2 Médias Móveis Customizáveis em subjanela para identificar tendências com precisão.

🏦 Só negocia nos preços da TEORIA DO CUBO de Tomas Lekim

📊 Linhas Horizontais Dinâmicas que destacam zonas de reversão

⚡ Gestão de Risco Inteligente : Stop Loss, Take Profit e ajuste automático de lotes.

🔄 Modo Inversão Opcional para se adaptar a mercados voláteis.

◼ ◼ ◼ Controle de Saldo e Lucro com 🏦 Saldo mínimo após o reset e 🎯 Meta de lucro

📉 Chave de Incremento de lotes DIARIO,SEMANAL ou Mensal



◼ ◼ ◼ Controle de Lógica " INVERTE ou PARA quando PREJUIZO É MAIOR que LUCROS

💥 Parametro MAXORDERS para controlar numero de ordens !

🎯 PARA QUEM É?

Traders que buscam automatização sem complicação .

Quem deseja operar em múltiplos pares (EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, etc.) .

Iniciantes ou profissionais que valorizam controle total sobre os parâmetros.

✅ BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS: