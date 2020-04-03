Osyrys
Experts
Alexandro Matos
Versão: 1.1
Atualizado: 28 dezembro 2025
- Ativações: 5
Ganhe Consistência nos Mercados com o Osiris
Um Sistema Automatizado de Alta Precisão Baseado em Médias Móveis Inteligentes e Gestão de Risco Avançada!"
O Osiris é um Expert Advisor (EA) profissional desenvolvido para operar no Forex, Índices e Metais, combinando:
🚀 2 Médias Móveis Customizáveis em subjanela para identificar tendências com precisão.
🏦 Só negocia nos preços da TEORIA DO CUBO de Tomas Lekim
📊 Linhas Horizontais Dinâmicas que destacam zonas de reversão
⚡ Gestão de Risco Inteligente: Stop Loss, Take Profit e ajuste automático de lotes.
🔄 Modo Inversão Opcional para se adaptar a mercados voláteis.
◼ ◼ ◼ Controle de Saldo e Lucro com 🏦 Saldo mínimo após o reset e 🎯 Meta de lucro
📉 Chave de Incremento de lotes DIARIO,SEMANAL ou Mensal
◼ ◼ ◼ Controle de Lógica " INVERTE ou PARA quando PREJUIZO É MAIOR que LUCROS
💥 Parametro MAXORDERS para controlar numero de ordens !
🎯 PARA QUEM É?
Traders que buscam automatização sem complicação.
Quem deseja operar em múltiplos pares (EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, etc.).
Iniciantes ou profissionais que valorizam controle total sobre os parâmetros.
✅ BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS:
🛡️ Proteção Avançada:
Verificação de margem em tempo real.
Fecha posição operando contra no nível da ordem
⚙️ Personalização Total:
Ajuste períodos das MMs, PERIODO,SHIFT,METODO E TIPO DE PREÇO !
📉 Funciona em Múltiplos Timeframes:
Testado e otimizado em M1, M30, H1 e D1.
🔍 Transparência:
Todos os sinais são exibidos na subjanela dedicada (sem poluir o gráfico principal).
Sem garantias de lucro
⚠️ AVISO IMPORTANTE:
"Nenhum EA é 100% infalível. Recomendamos teste em conta demo antes de usar capital real."
🎁 OFERTA POR TEMPO LIMITADO!
Preço Promocional: ~~$250(50% OFF!)