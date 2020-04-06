Osyrys
- 专家
- Alexandro Matos
- 版本: 1.1
- 更新: 28 十二月 2025
- 激活: 5
使用 Osiris 掌控市场走势
基于智能移动平均线和高级风险管理的高精度自动化系统！
🔵 趋势跟踪：
非常适合欧元/美元和英镑/美元等波动性货币对
Osiris 是一款专业的智能交易系统 (EA)，旨在交易外汇、指数和贵金属，其特点包括：
🚀 子窗口中设有两条可自定义的移动平均线，可精准识别趋势。
🏦 仅支持 Tomas Lekim 的 CUBE THEORY 价格交易
📊 动态水平线，突出显示反转区域
⚡ 智能风险管理：止损、止盈和自动调整手数。
🔄 可选反转模式，适应波动性市场。
◼ ◼ ◼ 通过 🏦 重置后的最低余额和 🎯 盈利来控制余额和利润目标
📉 每日、每周或每月增加交易手数键
◼ ◼ ◼ 逻辑控制“当亏损大于盈利时反转或止损”
💥 MAXORDERS 参数用于控制订单数量！
🎯 适用人群：
寻求自动化且简单易用的交易者。
希望交易多种货币对（EURUSD、XAUUSD、GBPUSD 等）的交易者。
重视完全控制参数的初学者或专业人士。
✅ 独家优势：
🛡️ 高级保护：
实时保证金检查。
反向平仓
⚙️ 完全自定义：
调整MM周期、周期、偏移、方法和价格类型！
📉 适用于多种时间范围：
已在1分钟、30分钟、1小时和1天进行测试和优化。
🔍 透明度：
所有信号均显示在专用子窗口中（不会污染主图表）。
🟣 加密货币：
BTCUSD 和 ETHUSD 的特殊配置
更大的交易手数和更宽的止损位
🚨 免责声明
不保证盈利
⚠️ 重要提示：
“没有一款EA是100%万无一失的。”我们建议在使用真实资金之前先在模拟账户上进行测试。
OSIRIS - 触手可及的自动交易力量！⚡🤖
🎁 限时优惠！
促销价：约 250美元（五折优惠！）