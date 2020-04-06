AnubisTheGuardian

El Cube Bars Forex es un indicador para meta trader 5 creado por mí Tomas Lekim para colorear las velas en función de los picos de volumen de los grandes inversores en el mercado de divisas. Realiza un seguimiento de los picos de compra y venta y pinta las velas de acuerdo con la cantidad de dinero invertido por los otros robots. Es una poderosa herramienta contra los grandes robots porque identifica los momentos en los que debe tomar decisiones. Se puede configurar de acuerdo con el par de divi