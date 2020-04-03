Osyrys
- エキスパート
- Alexandro Matos
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 28 12月 2025
- アクティベーション: 5
Osirisで市場での一貫性を確保
インテリジェントな移動平均線と高度なリスク管理に基づく高精度な自動システム！
🔵 トレンドフォロー：
EURUSDやGBPUSDなどの変動の激しい通貨ペアに最適
Osirisは、FX、指数、貴金属の取引向けに設計されたプロフェッショナルなエキスパートアドバイザー（EA）で、以下の機能を備えています。
🚀 サブウィンドウに2つのカスタマイズ可能な移動平均線を表示し、トレンドを正確に特定します。
🏦 Tomas LekimのCUBE THEORY価格のみで取引します。
📊 反転ゾーン（12.5%～87.5%）をハイライトするダイナミックな水平線。
⚡ インテリジェントなリスク管理：損切り、利益確定、自動ロット調整。
🔄 変動の激しい市場に適応するためのオプションの反転モード。
◼ ◼ ◼ 残高と利益を管理🏦 リセット後の最低残高と🎯 利益目標設定付き
📉 日次、週次、月次ロット増分キー
◼ ◼ ◼ ロジック制御「損失が利益を上回った場合、反転または停止」
💥 注文数を制御するMAXORDERSパラメータ！
🎯 対象者
複雑な操作のない自動化を求めるトレーダー。
複数の通貨ペア（EURUSD、XAUUSD、GBPUSDなど）で取引したいトレーダー。
パラメータを完全に制御することを重視する初心者またはプロ。
✅ 限定特典：
🛡️ 高度な保護：
リアルタイムの証拠金チェック。
注文レベルに反してポジションを決済します。
◼ ◼ ◼ ロジック制御「損失が利益を上回った場合、反転またはストップ」
⚙️ 完全なカスタマイズ：
MM期間、期間、シフト、手法、価格タイプを調整できます！
📉 複数の時間足で動作：
M1、M30、H1、D1でテストおよび最適化されています。
🔍 透明性：
すべてのシグナルは専用のサブウィンドウに表示されます（メインチャートを汚すことはありません）。
🟣 暗号通貨：
BTCUSDおよびETHUSD向けの特別設定
ロット数の増加とSLの拡大
🚨 免責事項
利益保証なし
⚠️ 重要なお知らせ：
「100%完璧なEAはありません。実際の資金を使用する前に、デモ口座でテストすることをお勧めします。
実際の資金を使用する前に、デモ口座でテストしてください。
OSIRIS - 自動取引のパワーをあなたの指先に！ ⚡🤖
🎁 期間限定オファー！
プロモーション価格：約125ドル（50%オフ！）