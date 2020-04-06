Aeth3r
- Asesores Expertos
- Alexandro Matos
- Versión: 2.2
- Actualizado: 28 diciembre 2025
- Activaciones: 5
AETHER - Sistema de Trading Adaptativo de Matriz Dual
AETHER es un Asesor Experto único que combina dos matrices independientes para mapear el mercado:
Matriz de Precios: División precisa del precio en milésimas para encontrar puntos estratégicos de reversión o continuación.
Matriz temporal: Segmentación inteligente del gráfico en columnas temporales, adaptando la estrategia al activo y marco temporal en uso.
🔹 Trading 100% automatizado
🔹 Compatible con cualquier activo y timeframe.
🔹 Cuadro de mandos integrado que muestra:
Posiciones abiertas
Equity, Profit y Drawdown
Milésimas actuales y columna de tiempo
Estado de cruce de la matriz
Modo de funcionamiento (fijo o dinámico)
Como funciona
AETHER analiza el cruce entre la matriz de precios y la matriz de tiempo para determinar zonas de entrada. Cuando se cumplen las condiciones, ejecuta órdenes de compra o venta con gestión de riesgo configurable.
Características principales
Algoritmo modular de fácil personalización
Lógica adaptable al comportamiento del activo
Gestión del riesgo por lote fijo o dinámico
Compatible con MetaTrader 5 Strategy Tester para backtesting
Moderno panel de control visual para el seguimiento en tiempo real
⚠ Advertencia: Este EA no garantiza beneficios futuros. Utilice siempre una gestión del riesgo adecuada y pruébelo en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.