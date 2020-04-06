AETHER - Sistema de Trading Adaptativo de Matriz Dual

AETHER es un Asesor Experto único que combina dos matrices independientes para mapear el mercado:





Matriz de Precios: División precisa del precio en milésimas para encontrar puntos estratégicos de reversión o continuación.





Matriz temporal: Segmentación inteligente del gráfico en columnas temporales, adaptando la estrategia al activo y marco temporal en uso.





🔹 Trading 100% automatizado

🔹 Compatible con cualquier activo y timeframe.

🔹 Cuadro de mandos integrado que muestra:





Posiciones abiertas





Equity, Profit y Drawdown





Milésimas actuales y columna de tiempo





Estado de cruce de la matriz





Modo de funcionamiento (fijo o dinámico)





Como funciona

AETHER analiza el cruce entre la matriz de precios y la matriz de tiempo para determinar zonas de entrada. Cuando se cumplen las condiciones, ejecuta órdenes de compra o venta con gestión de riesgo configurable.





Características principales

Algoritmo modular de fácil personalización





Lógica adaptable al comportamiento del activo





Gestión del riesgo por lote fijo o dinámico





Compatible con MetaTrader 5 Strategy Tester para backtesting





Moderno panel de control visual para el seguimiento en tiempo real





⚠ Advertencia: Este EA no garantiza beneficios futuros. Utilice siempre una gestión del riesgo adecuada y pruébelo en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.