TradingAdmin

Trading Admin EA es un sistema de trading algorítmico diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5, optimizado para operar en entornos de bajo capital. Su estrategia se basa en un scalping dinámico que utiliza indicadores de volatilidad y momento (Bollinger Bands y Stochastic) para identificar puntos de entrada precisos en temporalidades cortas.

Características Principales:

Para usar el Expert Advisor en auto-trading, tu cuenta debe estar registrada en el broker RoboForex con el Partner ID "vygct".

Solo las cuentas creadas con este Partner ID o mediante el enlace de referido serán elegibles para activar y utilizar el Expert Advisor en modo auto-trading.

A lo largo del tiempo, hemos desarrollado un Expert Advisor con la intención de proporcionar una herramienta que facilite el trading, especialmente para aquellos que están comenzando en el mercado de divisas o que, teniendo un empleo a tiempo completo, desean contar con una fuente adicional de ingresos sin desatender sus responsabilidades diarias.

Creemos que el primer paso, y lo más sencillo que puede hacer una persona que está iniciándose en el mundo del trading, es unirse a nuestro grupo en Telegram. En este espacio, nuestro Expert Advisor publica alertas de entrada al mercado, proporcionando valiosa información en tiempo real. Esto permite a los usuarios evaluar estas alertas y, utilizando su propio criterio, decidir si es una buena oportunidad de entrada o no. Además, el grupo ofrece un entorno colaborativo donde los miembros pueden compartir experiencias y estrategias, lo que facilita el aprendizaje y el crecimiento en el ámbito del trading.

Administrador de Posiciones:

La primera y más importante funcionalidad de nuestro Expert Advisor es su capacidad para administrar las posiciones abiertas de manera eficiente. Este sistema avanzado funciona como un trailing stop mejorado, ajustándose continuamente al precio del mercado para asegurar puntos o ticks positivos a favor del usuario. A medida que el precio avanza, el trailing stop se ajusta dinámicamente, protegiendo las ganancias acumuladas. En el momento en que el precio del mercado retrocede, el Expert Advisor cierra automáticamente la posición, asegurando así que las ganancias obtenidas se mantengan. Esta funcionalidad no solo optimiza el rendimiento de las operaciones, sino que también brinda una mayor tranquilidad al trader, permitiéndole concentrarse en otras tareas sin perder oportunidades en el mercado.

Start Points (Spread): Son los puntos iniciales que el administrador acumula antes que nada, los cuales se pueden utilizar para cubrir el spread del broker o para asegurar una cantidad inicial de ganancia antes de activar el trailing stop.

Secure Points: Es la cantidad de puntos que, cada vez que se alcanzan, el administrador ajusta automaticamente el stop loss para asegurar esas ganancias. Este método permite ir consolidando las ganancias a medida que el mercado se mueve a favor de la posición, reduciendo así el riesgo de pérdidas.

Oscillation Points To Stop: Son los puntos permitidos para que el mercado oscile y se mueva en contra de la posición antes de cerrar la operación. Esta cantidad de puntos define el margen de fluctuación que se tolera antes de considerar que la tendencia se ha revertido y es necesario salir de la posición para evitar mayores pérdidas.

Stop Loss: Es la cantidad de puntos que estás dispuesto a perder una vez que la posición ha entrado en el mercado. Este valor se establece para limitar las pérdidas en una operación. Al fijar un stop loss, se define el nivel máximo de pérdida aceptable, de modo que si el mercado se mueve en contra de la posición hasta ese punto, la operación se cierra automáticamente. Esta estrategia es crucial para la gestión del riesgo, ya que ayuda a prevenir pérdidas excesivas y protege el capital del inversor.

Auto-Trade:

Nuestro Expert Advisor tiene la capacidad de operar de manera autónoma, realizando entradas y salidas del mercado de forma automática según las configuraciones establecidas al momento de su instalación. Este software avanzado está diseñado para analizar el mercado, identificar oportunidades de trading y ejecutar operaciones basadas en tendencias de sobrecompra y sobreventa. Utiliza indicadores técnicos para detectar estos estados del mercado, optimizando la gestión del riesgo y maximizando las ganancias potenciales. Su funcionamiento autónomo permite a los traders beneficiarse de oportunidades en el mercado las 24 horas del día, incluso cuando no pueden estar frente a la pantalla, aprovechando así las fluctuaciones del mercado para obtener resultados favorables.

Activate Auto Trade Message Alert: Al activar esta funcionalidad, el Expert Advisor enviará una alerta sonora y visual a la plataforma de trading MetaTrader 5 en el computador y una notificación al celular, si se tiene la plataforma instalada. Cada vez que se detecte una posible oportunidad de entrada al mercado, según las configuraciones establecidas al momento de la instalación, el usuario será notificado. Esta característica permite estar al tanto de las oportunidades de trading sin necesidad de monitorear constantemente el mercado.

Activate Auto Trade: Al activar esta funcionalidad, el Expert Advisor entrará automáticamente al mercado cada vez que se detecte una oportunidad de compra o venta. Esto permite una operativa más eficiente y rápida, aprovechando las oportunidades en tiempo real sin intervención manual.

Spread Allowed To Open: Esta opción fija un spread máximo para ejecutar una orden de compra o venta automática. Al establecer este límite, se puede evitar pagar comisiones más altas en momentos en que el mercado presenta spreads elevados debido a diversas condiciones. Esto ayuda a mantener los costos de transacción bajo control.

Spread Allowed To Close: Esta opción fija un spread máximo para cerrar una posición abierta. Similar a la función anterior, permite evitar pagar comisiones más altas cuando el mercado tiene spreads amplios, protegiendo así las ganancias obtenidas y minimizando las pérdidas por comisiones excesivas.

Lot Maximum: Esta opción establece el lotaje máximo con el que el Expert Advisor entrará al mercado. Esto permite controlar el tamaño de las posiciones y gestionar el riesgo de manera efectiva, evitando exposiciones excesivas en cada operación.

Maximum Trades: Esta opción determina la cantidad máxima de operaciones que el Expert Advisor puede abrir al mismo tiempo o mantener activas en todo momento. Al limitar el número de operaciones simultáneas, se puede controlar el riesgo general y evitar una sobreexposición en el mercado.

Candles To Open M1: Esta opción establece la cantidad de velas consecutivas requeridas para determinar que el precio está en un buen momento de entrada, cuando el mercado se encuentra en una situación de sobrecompra o sobreventa en un marco temporal de un minuto. Este parámetro ayuda a confirmar la tendencia antes de realizar una operación.

Candles To Open M5: Esta opción establece la cantidad de velas consecutivas requeridas para determinar que el precio está en un buen momento de entrada, cuando el mercado se encuentra en una situación de sobrecompra o sobreventa en un marco temporal de cinco minutos. Ayuda a identificar con mayor precisión las oportunidades de entrada basadas en la acción del precio.

Candles To Open M15: Esta opción establece la cantidad de velas consecutivas requeridas para determinar que el precio está en un buen momento de entrada, cuando el mercado se encuentra en una situación de sobrecompra o sobreventa en un marco temporal de quince minutos. Permite analizar tendencias más amplias y reducir el ruido del mercado.

Candles To Open M30: Esta opción establece la cantidad de velas consecutivas requeridas para determinar que el precio está en un buen momento de entrada, cuando el mercado se encuentra en una situación de sobrecompra o sobreventa en un marco temporal de treinta minutos. Proporciona una perspectiva más amplia y ayuda a capturar movimientos significativos del mercado.

Candle Average Minimum To Open: Esta opción establece el tamaño mínimo promedio de las últimas velas creadas para considerar que es un buen momento de entrada al mercado. Al fijar un umbral de tamaño de vela, se asegura que las entradas se realicen en condiciones de mercado con suficiente volatilidad, aumentando así las probabilidades de éxito de la operación.

Number Of Candles To Average: Esta opción establece la cantidad de velas anteriores que se tendrán en cuenta para calcular el promedio del tamaño de las velas. Al determinar el periodo de referencia, se puede ajustar la sensibilidad del Expert Advisor a las condiciones actuales del mercado, filtrando posibles señales falsas y mejorando la precisión de las entradas.