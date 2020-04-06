Shamash

SHAMASH es un robot sencillo y eficaz que permite al usuario empezar con un pequeño saldo y, dependiendo de cómo lo utilice, puede convertirlo en millonario.

- Control de saldo y beneficios

- incrementos de lote


input double tamaño_lote = 0.01; // Lote

input double stop_loss = 900; // sTOp lOSs

input double take_profit = 95; // tAKe peoFIt

input int order_deviation = 4; // Desviación permitida al enviar órdenes (renombrada)

input int maxOrders = 1; // Límite máximo de órdenes abiertas en total

input int EXPERT_MAGIC = 171171; // 💥 Número mágico para identificar órdenes

input int minDistanciaPuntos = 19; // MinDistanciaPuntos

input int minMinutosEntreOrdenes = 53; // ⏱ Tiempo mínimo entre órdenes (minutos)

input int desviaciónpermitida = 14; // 🧲 Desviación permitida al enviar órdenes

Productos recomendados
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Asesores Expertos
HighLow Fury EA robot de trading de ruptura con gestión de riesgo y capital. Tamaño de lote dinámico basado en el porcentaje de riesgo de la cuenta o lotes fijos Límites diarios de ganancia/pérdida para proteger el capital Reducción inteligente del capital después de ganancias/pérdidas objetivo Múltiples opciones de trailing stop (Highest/Lowest, velas anteriores) Filtros personalizados de hora/día + control de duración de la posición Configurado con parámetros optimizados para XAUUSD (2025). Lo
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Asesores Expertos
USD Killer Gemini EA es la solución para los operadores que buscan maximizar sus operaciones con la seguridad de una estrategia sólida y altamente automatizada. Desarrollado por Felipe FX, este EA de próxima generación combina tecnología de vanguardia e indicadores avanzados para ofrecer operaciones eficientes y rentables. Indicadores avanzados para confirmar entradas, USD Killer fue desarrollado con todo el poder de AI Gemini y encontramos patrones que ocurren diariamente en el gráfico, aumen
K 24 Time Range Breakout EA
Derrick Njagi Bundi
Asesores Expertos
El Asesor Experto K24 Time Range Breakout se distingue de otros Asesores Expertos en el mercado MQL5, ofreciendo una estrategia de ruptura de rango potente y fiable para operadores intradía. A diferencia de los Asesores Expertos tradicionales, que se basan únicamente en órdenes de Stop Loss, el Asesor Experto K24 Time Range Breakout utiliza un enfoque sofisticado para gestionar diversas condiciones de mercado y adaptarse a las fluctuaciones de precios. Lo que hace a este Asesor Experto verdadera
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Asesores Expertos
¿Qué es la "LIBERTAD COMERCIAL CUANTITA"? EA QUANT TRADE FREEDOM es un software de trading totalmente automatizado especialmente diseñado para operar de forma rentable con la plataforma de trading METATRADE 5 (MT5). Puede operar en Forex, Materias Primas, Índices, Cripto, Energías. ¿Cómo funciona el robot QUANT CORRELATION FOREX EA? EA QUANT TRADE FREEDOM es un software 100% automatizado que define la mejor tendencia para introducir órdenes de trading en lugar de un trader humano. QUANT TRADE FR
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Asesores Expertos
Presentamos el Barber Scalper MT5, EA para el par de divisas USDJPY . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento correcto de entrada. Inicio de tendencia, reversión, dirección y fuerza. Soporte y resistencia. TP y SL auto-optimizados. Para ello Barber Scalper utiliza : Datos de varios marcos temporales al mismo tiempo. Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP a SL es
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
EURUSD London Breakout Pro Desarrollado con el apoyo de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial, EURUSD London Breakout Pro ofrece un código limpio y eficiente, optimizado para la velocidad y la estabilidad. Este Asesor Experto aplica un marco de gestión de riesgos de nivel institucional y evita estrategias de alto riesgo como martingala, promedios en red (grid averaging) o cobertura no controlada. Diseñado para traders que exigen precisión y seguridad, el sistema combina un concepto
FREE
GbpUsd Range Break Breakout EA
Ray Pracious Chidhungwana
Asesores Expertos
Dominar la ruptura de Londres: Automatice su ventaja con GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA es un Asesor Experto robusto, diseñado con precisión y adaptado a los operadores que buscan explotar las primeras rupturas de la sesión de Londres. Aprovecha una sofisticada combinación de lógica basada en rangos, detección avanzada de órdenes bloqueadas y confirmaciones de la acción del precio para ofrecer entradas de operaciones de alta probabilidad. Este EA está meticul
EA Eagle Trade Pro MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de indicadores personalizados; la negociación se lleva a cabo en 4 marcos temporales. El experto utiliza el sistema adaptativo de determinación de entradas al mercado para operar, que determina el momento más adecuado para abrir una orden. El asesor opera según numerosos patrones en pares de divisas. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Stop Loss ocultos, Take Profit, Break Even y Trailing Stop. Util
The art of Forex MT5
Arthur Hatchiguian
4.6 (5)
Asesores Expertos
El arte del Forex es un nuevo y complejo Asesor Experto que opera continuamente en ambas direcciones. Se abrirá una serie de órdenes para obtener el mejor precio medio hasta que se alcance el take profit. Es óptimo para obtener beneficios en un mercado imprevisible.   Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado alejadas del precio actual.  The best results are on   EUR/USD H1   but you can use it on any   forex pair   and  
FREE
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
Ultra Breakout MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El sistema de trading utiliza una estrategia de ruptura real con un motor de cálculo inteligente para eliminar las malas señales. El EA sólo ha sido desarrollado y optimizado para EURUSD H15. Recomendamos elegir un broker con un spread fijo de 5 a 20 puntos, con un STOPLEVEL cero y cotizaciones de cinco dígitos. Puede cambiar la configuración y probar otros pares para obtener mejores resultados. Las operaciones están siempre protegidas con STOPLOSS, Smart Trailing y Breakeven. Este EA es muy fác
Chaoszillator
Oleksandr Powchan
Asesores Expertos
Chaoszillator Expert Advisor es un swing trader diseñado no sólo para ser rentable, sino para ser estable y consistentemente rentable en tiempos de incertidumbre. Debido a la extrema precisión de las entradas y la capacidad de los algoritmos para filtrar las malas operaciones, el sistema no toma nuevas operaciones todos los días. Para hacer nuestro sistema tan fácil de usar como sea posible, hemos pasado cientos de horas de trabajo encontrando los mejores pares y afinando los ajustes para cada
Genius EA Creator for MT5
Baha Eddine Tahouri
Asesores Expertos
Presentamos Genius EA Creator para MetaTrader 5: Simplifique sus operaciones automatizadas como nunca antes. ¿Listo para automatizar sus operaciones sin preocuparse por la codificación? Genius EA Creator para MetaTrader 5 está aquí para transformar su forma de operar, ofreciendo una plataforma flexible y potente que cualquiera puede utilizar. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, apreciará cómo esta herramienta le permite diseñar y ejecutar estrategias adaptadas a sus necesid
Quick Queen Expert
Md Moniruzzaman
Asesores Expertos
Money Machine Robot (QuickQueenExpert EA) - Sistema de trading profesional Visión general Money Machine Robot es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 construido alrededor del poderoso sistema de señales del indicador QuickQueenExpert (QQE). Desarrollado por el trader profesional Md. Moniruzzaman, este EA implementa una estrategia de negociación probada con características avanzadas de gestión de riesgos, incluyendo el sistema de martingala, cálculo automático de stop loss, y la gestión
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Asesores Expertos
Crypto Price Action EA es un robot de comercio especialmente diseñado para el comercio de divisas, así como el comercio de criptomonedas (tan pronto como estas últimas puedan ser negociadas por spreads razonables de nuevo). El EA utiliza el indicador ATR. Se abre una operación cuando el precio dentro de una vela se aleja del precio de apertura en un factor ATR ajustable ("Factor de apertura"). Muchos pares de divisas tienen la tendencia de continuar una tendencia una vez que ha comenzado, de mod
Smartingale EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Smartingale EA es un sistema de comercio que puede operar niveles martingala basado en las nubes de Ichimoku . Es posible configurar el indicador Ichimoku, tan pronto como los parámetros de martingala. Smartingale EA está optimizado para EURUSD , M15 , pero también puede ser optimizado para otros pares y marcos de tiempo. Descárgalo ahora y dejar que los oficios. ¡Hágamelo saber si usted quiere algunos otros archivos de conjunto! ¡PM!
Daily HighLow Breakout EA
Fabio Conrado Ortolan
Asesores Expertos
Asesor Experto Dinámico con Gestión Avanzada de Riesgos EA dinámico para MetaTrader 5, basado en rupturas diarias de máximos y mínimos con filtros de tendencia (ADX y MA). Incluye trailing stop adaptativo, límites diarios de beneficios/pérdidas y gestión avanzada del riesgo. Perfecto para operadores que buscan consistencia y protección del capital. Este AE fue diseñado para operadores que buscan disciplina, consistencia y adaptabilidad a las condiciones del mercado. Combina activadores de ruptu
FimaBot Pro
Wildemar Da Silva Barbosa
Asesores Expertos
Fimabot Pro - Bot Automático de Canal con Stop Dinámico Fimabot Pro es un Asesor Experto basado en la reconocida estrategia de trading de canales y zonas de soporte/resistencia. Estrategia del Robot: Fimathe Pares Recomendados: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD & XAUUSD Plazos recomendados: M1/M15/H1/H4 Características principales: Detección automática de zonas de soporte y resistencia Operaciones Take Profit basadas en niveles de canales (hasta X canales) Stop Loss dinámico ajustado por el movimie
FTrend3
Sonia Tait
Asesores Expertos
Este EA combina la tendencia del tiempo del gráfico principal con dos tiempos de gráfico más configurables. Los stops son stops técnicos basados en la técnica del canal OffRoad. A la hora de realizar optimizaciones, es interesante buscar combinaciones de timeframes que corroboren un buen resultado para cada activo y su comportamiento. Los estudios apuntan a resultados más asertivos cuando las pruebas se realizan en los últimos meses para operar en los siguientes. El periodo del ADX y de las Band
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Sunrise on Mars - es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. El sistema opera rupturas de mercado, con algoritmos de corrección y seguimiento de tendencias, los algoritmos optimizan la relación riesgo-beneficio, para minimizar los riesgos de llamada de margen. El sistema utiliza múltiples lotes dependiendo del algoritmo, el lote inicial es el doble del marcado como lote mínimo y se utiliza como referencia en el algoritmo. La arquitectura es un Robot Experto Au
ORB Master
Othmen Mohammadi
4 (1)
Asesores Expertos
ORB Master — el piloto automático que te evita hacer locuras ¿Aún no eres constante? ¿Clickas de más, mueves stops, cambias de idea cada 3 minutos? ORB Master te pone en la vía. Idea simple: tomamos un setup claro — Opening Range Breakout — y lo ejecutamos siempre igual, con riesgo controlado y reglas estables. Qué hace por ti Marco visual inmediato: detecta la ventana ORB, dibuja la caja y espera la ruptura. Entrada limpia y repetible: retest o cierre de la vela de ruptura . Gestión automática
Swag EA
Joshua Didas Taban
Asesores Expertos
Visión general Swag Expert Advisor Pro es una herramienta de negociación avanzada diseñada para ayudarle a tomar decisiones informadas de compra y venta en el mercado de divisas. Este asesor experto analiza los movimientos de los precios en relación con las Medias Móviles Exponenciales (EMA) para identificar los puntos de entrada óptimos, asegurándose de que se mantiene por delante de las tendencias del mercado. Características principales Análisis EMA: Ejecuta órdenes de compra cuando el preci
FractalScalper
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este bot se basa en el análisis de medias móviles adaptativas. Se caracteriza por señales estables, que pueden utilizarse como señales precisas a corto plazo. Se trata de un sistema semi-scalping que analiza el mercado utilizando indicadores fiables. Scalper es un sistema o no, depende de los parámetros TakeProfit y StopLoss . El uso de este asesor, es necesario comprender que este bot requiere optimización. El bot funciona tanto en cuentas de compensación como en cuentas de cobertura. Pero los
Neuron Gold
Teresa Maria Pimenta
Asesores Expertos
EA Neuron Gold — Inteligencia Neural para XAUUSD en M30 Neuron Gold es un Asesor Experto avanzado, diseñado exclusivamente para operar XAUUSD en el timeframe M30. Utiliza dos estrategias automáticas independientes, que pueden funcionar juntas o por separado, y además incluye un panel completo de control manual integrado en el gráfico. Estrategias Automáticas de Neuron Gold 1. Estrategia de Patrones de Bandera Detecta automáticamente las formaciones clásicas de continuación (bull flag y bear flag
TechRiven EC Pro EA
Md Ariful Moula Chowdhury
Asesores Expertos
TechRiven EC Pro — Asesor Experto Inteligente, Rápido y Adaptable TechRiven EC Pro   es un potente sistema de trading automático diseñado para identificar y ejecutar operaciones rápidamente cuando las condiciones del mercado son favorables. Se adapta de forma inteligente a la   volatilidad actual del mercado , manteniendo la rentabilidad incluso durante movimientos bruscos. Rendimiento Comprobado Los resultados de backtesting de los últimos años demuestran una   rentabilidad constante y estable
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Tesla Robo Inteligente
Lucas Marcelo Ribeiro
Asesores Expertos
Tesla Robot nació de la unión de tecnología, disciplina y visión de futuro. No es sólo un software, sino un socio estratégico para quienes buscan acercarse al mundo de la inversión de una forma innovadora, inteligente y alineada con los cambios del mercado financiero global. Vivimos en una era marcada por la velocidad de la información y la evolución constante de la tecnología. Procesos que antes requerían horas de estudio, cálculos complejos y ejecución manual, ahora pueden optimizarse con sist
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Asesores Expertos
Your Grox EA - La Próxima Evolución en Trading Automatizado Your Grox EA es un avanzado e innovador asesor de trading construido sobre una estrategia única de Compra y Venta . Diseñado para adaptarse dinámicamente a las condiciones del mercado, este EA sigue la tendencia con precisión , aprovechando un algoritmo propietario y un potente sistema interno de indicadores. Estrategia Revolucionaria de Compra y Venta : Este asesor de vanguardia no se basa en una lógica de trading ordinaria, sino que
Range Breakout Advance
Sarvaiya Sultanbhai Alibhai
Asesores Expertos
==> Este es un asesor experto ruptura rango. ==> Pares recomendados son EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF,GBPCAD,NZDCAD ==> El usuario puede ir a través de múltiples parámetros de ajuste ==> Estas entradas permitirán al usuario hacer EA personalizado para el comercio de cualquier activo basado en Range Breakout System. ==> Esto permitirá a los usuarios 3 tipos de Trailing Stop Loss ==> Otras mejoras están por venir. ==> ¡feliz trading feliz inversión...! ==> Spreads no están en Pips o Tick, per
Mad Max Trader
Mduduzi Gift Ngcebo Langa
Asesores Expertos
MadMax Trader - Multi-Estrategia Forex EA para MQL5 Visión general MadMax Trader es un sistema de comercio automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 5 Windows. Integra múltiples enfoques comerciales para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado a través de varios pares de divisas y plazos. El EA opera sin intervención manual, ejecutando operaciones basadas en criterios técnicos predefinidos. Funciones clave Enfoque multiestrategia El EA incorpora tres metodologías de negocia
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (381)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (41)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (90)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (15)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 179 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (85)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.15 (27)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Otros productos de este autor
H4des
Alexandro Matos
Asesores Expertos
¡NO SE NECESITA DLL ! Una descripción impresionante para vender Hades EA "HADES EA" - ¡El robot de los dioses de Forex! Domina el mercado con HADES, ¡el Asesor Experto diseñado para operar como un verdadero Dios del Forex! Combinando estrategias inteligentes de medias móviles con una gestión avanzada del riesgo, HADES está diseñado para maximizar los beneficios mientras protege su capital. ¿POR QUÉ HADES? Estrategia probada - Cruce de MA con filtro de milésimas para entradas pr
LekimdiKator
Alexandro Matos
Utilidades
CALCULADORA DE RANGO DE PRECIOS ¡CONFÍA EN MIS PRECIOS, CREA, FE! ¡Siga nuestros videos en Youtube diariamente en Lekimdikator Live! Lekimdikator calcula los mejores precios en los mercados para entrar o salir ¡Úselo junto con su indicador favorito! Aprenda a operar en bolsas de valores, Forex, acciones, opciones sobre acciones, divisas, fondos de inversión, fondos inmobiliarios o cualquier mercado que tenga acceso a MetaTrader 5 con Lekimdikator. Es una herramienta para traders novatos o exper
The Cube Bars Brasil
Alexandro Matos
Indicadores
TheCubeBars - Indicador de volumen de colores para MetaTrader 5 Descripción completa ¿Qué es TheCubeBars? TheCubeBars es un indicador revolucionario que transforma la visualización del volumen en MetaTrader 5 coloreando las velas según la intensidad del volumen del tick. Desarrollado por Ethernal , ofrece: Visualización instantánea de la intensidad del volumen en cada vela. Testimonios " Después de empezar a usar TheCubeBars, ¡mi tasa de aciertos en las rupturas mejoró un 40%!" - Ricardo
The Cube Bars Forex
Alexandro Matos
Indicadores
El Cube Bars Forex es un indicador para meta trader 5 creado por mí Tomas Lekim para colorear las velas en función de los picos de volumen de los grandes inversores en el mercado de divisas. Realiza un seguimiento de los picos de compra y venta y pinta las velas de acuerdo con la cantidad de dinero invertido por los otros robots. Es una poderosa herramienta contra los grandes robots porque identifica los momentos en los que debe tomar decisiones. Se puede configurar de acuerdo con el par de divi
RaSunGod
Alexandro Matos
Asesores Expertos
¡NO DLL NEEDED ! #property description " RÁ - ¿POR QUÉ RÁ ?" #property description " PUEDES EMPEZAR CON POCO Y OBTENER MUCHAS GANANCIAS" #property description " ADX con filtro de milésimas para entradas precisas" #property description " Opera sólo en los mejores momentos o las 24 horas, ¡tú eliges! " #property description " Restablece el tamaño del lote cuando se alcanzan los objetivos" #property description " Ajustes personalizables para cualquier estilo de trading" #property desc
The Cube Theory Indicator
Alexandro Matos
Indicadores
TheCubeTheory - Su Indicador de Análisis de Mercado en Cubos Descripción Completa ¿Qué es TheCubeTheory? TheCubeTheory es un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que calcula los niveles de soporte y resistencia utilizando un enfoque innovador basado en cubos de tiempo y Fibonacci . Desarrollado por Ethernal , combina: Análisis de Máximos y Mínimos en periodos personalizados Niveles automáticos ( 8 niveles ajustables) Visualización en tiempo real con retículas y líneas de colores Ideal par
Paint Pattern Candle
Alexandro Matos
Indicadores
PaintPatternCandle - El indicador de patrones de velas más avanzado del mercado Descripción detallada (300+ líneas) ¿Qué es PaintPatternCandle? PaintPatternCandle es un revolucionario indicador para MetaTrader 5 que identifica y colorea automáticamente 13 patrones de velas en tiempo real. Desarrollado por ETHERNAL, transforma su análisis técnico en un proceso visual intuitivo, destacando las oportunidades de compra y venta con colores vibrantes. Características únicas 13 Patrones Recon
IsisQueen
Alexandro Matos
Indicadores
Indicador ISIS - El poder de los cruces de medias móviles para operar con precisión Visión general del indicador ISIS ISIS es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5, diseñado para identificar señales precisas de compra (BUY) y venta (SELL) basado en el cruce de dos medias móviles configurables. Está diseñado para ser utilizado en conjunción con el robot OSIRIS, pero también puede ser aplicado manualmente por los operadores que buscan estrategias basadas en tendencias. Con una combi
Osyrys
Alexandro Matos
Asesores Expertos
Gane consistencia en los mercados con Osiris Un Sistema Automatizado de Alta Precisión Basado en Medias Móviles Inteligentes y Gestión Avanzada del Riesgo!" Seguimiento de Tendencias: Ideal para pares volátiles como el EURUSD y el GBPUSD Osiris es un Asesor Experto (EA) profesional diseñado para operar en Forex, Índices y Metales, combinando: 2 Medias Móviles Personalizables en subventana para identificar tendencias con precisión. Sólo opera con los precios de la TEORÍA DEL CUBO de T
The Cube Regressions
Alexandro Matos
Indicadores
Nombre del producto: El Cubo Regresiones - El Oráculo de las Tendencias Futuras Predecir el mercado con precisión quirúrgica - Tecnología de regresión avanzada El indicador que proyecta los movimientos de los precios con 5 minutos de antelación Descripción completa: Libere el poder del análisis predictivo con ANHURIX PRO, un indicador revolucionario basado en: Regresión Lineal Militar - Algoritmo desarrollado para las fuerzas especiales del mercado financiero. Análisis de dispersión
AnubisTheGuardian
Alexandro Matos
Asesores Expertos
#property description " ANUBIS - ¿POR QUÉ ANUBIS?" #property description " PUEDES EMPEZAR CON POCO Y OBTENER MUCHOS BENEFICIOS" #property description " INDICADOR CCI PARA TRIGGERS con miles de filtros para entradas precisas" #property description " Opera sólo en los mejores momentos o las 24 horas, ¡tú eliges!" #property description " Restablece el tamaño del lote cuando se alcanzan los objetivos" #property description " Ajustes personalizables de PARADAS BASADAS EN ATR para cualqu
Demiurgo
Alexandro Matos
Asesores Expertos
¡NO NECESITA DLL ! DEMIURGO - El Arquitecto del Mercado Demiurgo es más que un Asesor Experto - es un arquitecto de mercado, diseñado para construir operaciones con precisión, disciplina y adaptabilidad. Llamado así por el antiguo concepto del Demiurgo, el creador que da forma al orden a partir del caos, este EA utiliza estrategias de medias móviles en capas, dimensionamiento dinámico de lotes y control basado en el tiempo para convertir la volátil acción de los precios en oportunidades d
Aeth3r
Alexandro Matos
Asesores Expertos
AETHER - Sistema de Trading Adaptativo de Matriz Dual AETHER es un Asesor Experto único que combina dos matrices independientes para mapear el mercado: Matriz de Precios: División precisa del precio en milésimas para encontrar puntos estratégicos de reversión o continuación. Matriz temporal: Segmentación inteligente del gráfico en columnas temporales, adaptando la estrategia al activo y marco temporal en uso. Trading 100% automatizado Compatible con cualquier activo y timeframe. Cua
EnkY
Alexandro Matos
Asesores Expertos
¡NO NECESITA DLL ! //+------------------------------------------------------------------+ #property description " ENKI - ¿POR QUÉ ENKI ?" #property description " PUEDES EMPEZAR CON POCO Y OBTENER MUCHOS BENEFICIOS" #property description " SAR PARABÓLICO con filtro de milésimas para entradas precisas" #property description " Opera sólo en los mejores momentos o las 24 horas, ¡tú eliges! " #property description " Restablece el tamaño del lote cuando se alcanzan los objetivos" #propert
Centundecim
Alexandro Matos
Asesores Expertos
NO NECESITA DLL Centundecim Automata Negotiationis Strategia mathematica a gradibus numericis universalibus inspirata Centundecim Automata Negotiationis est Consiliarius Peritus plene automatus qui pretia in millesimis identifat et negotiationes in punctis mathematice pertinentibus in charta aperit. Proprietates principales: Inscriptiones in incitamentis numericis (L1-L6) fundatae, sine indicibus externis. Gestio voluminis automatica: magnitudinem partis ad bilancium et marginem praesto
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario