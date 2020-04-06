Shamash
- Asesores Expertos
- Alexandro Matos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
- incrementos de lote
input double tamaño_lote = 0.01; // Lote
input double stop_loss = 900; // sTOp lOSs
input double take_profit = 95; // tAKe peoFIt
input int order_deviation = 4; // Desviación permitida al enviar órdenes (renombrada)
input int maxOrders = 1; // Límite máximo de órdenes abiertas en total
input int EXPERT_MAGIC = 171171; // 💥 Número mágico para identificar órdenes
input int minDistanciaPuntos = 19; // MinDistanciaPuntos
input int minMinutosEntreOrdenes = 53; // ⏱ Tiempo mínimo entre órdenes (minutos)
input int desviaciónpermitida = 14; // 🧲 Desviación permitida al enviar órdenes