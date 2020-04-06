¡NO NECESITA DLL ! 🌀 DEMIURGO - El Arquitecto del Mercado 🌀

Demiurgo es más que un Asesor Experto - es un arquitecto de mercado, diseñado para construir operaciones con precisión, disciplina y adaptabilidad. Llamado así por el antiguo concepto del Demiurgo, el creador que da forma al orden a partir del caos, este EA utiliza estrategias de medias móviles en capas, dimensionamiento dinámico de lotes y control basado en el tiempo para convertir la volátil acción de los precios en oportunidades de beneficio estructuradas.





Características principales

⏱ Horas de operación controladas - Activar sólo durante su ventana de negociación preferida con ajustes de hora de inicio / fin.





💰 Gestión flexible del riesgo - Stop Loss, Take Profit, límites de desviación y posiciones máximas personalizables.





📊 Tamaño de lote multinivel - Asigna diferentes tamaños de lote para señales Ultra, Normal y Suave.





🚀 Incremento de Lote Progresivo - Aumente automáticamente el tamaño de los lotes diaria, semanal o mensualmente para estrategias compuestas.





📈 Estrategia de Media Móvil Triple - Ajustes de MA más rápida, rápida y lenta con personalización completa del periodo, desplazamiento, método y tipo de precio.





🔁 Controles lógicos - Invierta las señales, deténgase en la inversión o ejecute el modo estándar.





🛠 Motor de precisión - Magic Number y filtros de distancia para garantizar una gestión limpia de las operaciones.