Ichimoku Strategies EA MT5

Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 es una herramienta avanzada diseñada exclusivamente para MetaTrader 5, que simplifica las actividades de trading al aprovechar el indicador de la Nube de Ichimoku para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en seis estrategias distintas. El EA soporta configuraciones de trading inverso dentro de zonas clave, ofreciendo versatilidad en la gestión de operaciones. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada precisos, reglas de salida flexibles y una gestión de riesgos avanzada, consumiendo recursos mínimos del sistema para una ejecución eficiente de operaciones.

El sistema incluye filtros de día/hora para el control de sesiones y soporta pruebas con datos históricos para validar el rendimiento. Un panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y las métricas del sistema, mientras que los menús de entrada intuitivos simplifican la configuración. Se proporciona documentación detallada para todas las configuraciones.

Para documentación detallada: Guía de Configuración General | Guía de Configuración de Indicadores | Backtests y Archivos de Configuración

Puedes descargar la versión para MT4 aquí: Ichimoku Cloud Strategy EA MT4

Características clave:

Sistema de trading basado en la Nube de Ichimoku con parámetros personalizables (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span)

Soporta múltiples marcos temporales para un trading flexible

Múltiples opciones de gestión de riesgos: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops

Gestión avanzada de tamaño de posición y protección contra drawdowns

Filtros de tiempo/día para sesiones de trading controladas

Panel de monitoreo en tiempo real

Notificaciones por ventanas emergentes, correo electrónico y push

Compatible con MQL5 VPS para operar 24/7

Estrategias de Ichimoku:

Estrategia de Cruce de Kijun : Señal de compra cuando el precio cruza por encima de la Kijun-sen, Tenkan-sen está por encima de Kijun-sen y el precio está por encima de la Kumo. Señal de venta cuando el precio cruza por debajo de la Kijun-sen, Tenkan-sen está por debajo de Kijun-sen y el precio está por debajo de la Kumo.

: Señal de compra cuando el precio cruza por encima de la Kijun-sen, Tenkan-sen está por encima de Kijun-sen y el precio está por encima de la Kumo. Señal de venta cuando el precio cruza por debajo de la Kijun-sen, Tenkan-sen está por debajo de Kijun-sen y el precio está por debajo de la Kumo. Estrategia de Ruptura de Kumo : Señal de compra cuando el precio rompe por encima de la Kumo con Senkou Span A por encima de Senkou Span B (Kumo alcista). Señal de venta cuando el precio rompe por debajo de la Kumo con Senkou Span B por encima de Senkou Span A (Kumo bajista).

: Señal de compra cuando el precio rompe por encima de la Kumo con Senkou Span A por encima de Senkou Span B (Kumo alcista). Señal de venta cuando el precio rompe por debajo de la Kumo con Senkou Span B por encima de Senkou Span A (Kumo bajista). Estrategia de Confirmación de Chikou Span : Señal de compra cuando Chikou Span cruza por encima del precio y la Kumo, con Tenkan-sen por encima de Kijun-sen. Señal de venta cuando Chikou Span cruza por debajo del precio y la Kumo, con Tenkan-sen por debajo de Kijun-sen.

: Señal de compra cuando Chikou Span cruza por encima del precio y la Kumo, con Tenkan-sen por encima de Kijun-sen. Señal de venta cuando Chikou Span cruza por debajo del precio y la Kumo, con Tenkan-sen por debajo de Kijun-sen. Estrategia de Cruce de Tenkan-Kijun (Corto Plazo) : Señal de compra cuando Tenkan-sen cruza por encima de Kijun-sen, con el precio por encima de la Kumo. Señal de venta cuando Tenkan-sen cruza por debajo de Kijun-sen, con el precio por debajo de la Kumo.

: Señal de compra cuando Tenkan-sen cruza por encima de Kijun-sen, con el precio por encima de la Kumo. Señal de venta cuando Tenkan-sen cruza por debajo de Kijun-sen, con el precio por debajo de la Kumo. Estrategia de Torsión de Kumo : Señal de compra cuando la Kumo cambia de bajista a alcista (Senkou Span A cruza por encima de Senkou Span B). Señal de venta cuando la Kumo cambia de alcista a bajista (Senkou Span B cruza por encima de Senkou Span A).

: Señal de compra cuando la Kumo cambia de bajista a alcista (Senkou Span A cruza por encima de Senkou Span B). Señal de venta cuando la Kumo cambia de alcista a bajista (Senkou Span B cruza por encima de Senkou Span A). Estrategia de Cruce de Senkou Span: Señal de compra cuando Senkou Span A cruza por encima de Senkou Span B, con el precio por encima de la Kumo. Señal de venta cuando Senkou Span B cruza por encima de Senkou Span A, con el precio por debajo de la Kumo.

Nota: El Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 es una herramienta esencial para traders que utilizan estrategias basadas en Ichimoku, ofreciendo información accionable y una interfaz fácil de usar. Está diseñado para ejecutar operaciones basadas en estrategias configuradas, pero no garantiza beneficios.

Consejo importante:

Esta es una herramienta de trading profesional, no un sistema de beneficios garantizados. Espere fluctuaciones normales del mercado:

Siempre pruebe primero en una cuenta demo

Comience con un riesgo bajo (0.5-1% por operación)

Use solo el capital que pueda permitirse perder

Se publican actualizaciones regulares y archivos de configuración optimizados trimestralmente. Para las últimas recomendaciones, consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación arriba.

