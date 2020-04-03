Osyrys
- Эксперты
- Alexandro Matos
- Версия: 1.1
- Обновлено: 28 декабря 2025
- Активации: 5
Получите последовательность на рынках с Osiris
Высокоточная автоматизированная система, основанная на интеллектуальных скользящих средних и расширенном управлении рисками!"
🔵 Отслеживание тренда:
Идеально подходит для волатильных пар, таких как EURUSD и GBPUSD
Osiris — профессиональный экспертный советник (EA), разработанный для торговли на Forex, индексах и металлах, сочетающий в себе:
🚀 2 настраиваемые скользящие средние в подокне для точного определения трендов.
🏦 Торгует только по ценам CUBE THEORY Томаса Лекима
📊 Динамические горизонтальные линии, которые выделяют зоны разворота
⚡ Интеллектуальное управление рисками: стоп-лосс, тейк-профит и автоматическая корректировка лота.
🔄 Дополнительный режим разворота для адаптации к волатильным рынкам.
◼ ◼ ◼ Контроль баланса и прибыль с 🏦 минимальным балансом после сброса и 🎯 целевой прибылью
📉 ДНЕВНОЙ, НЕДЕЛЬНЫЙ или ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ключ увеличения лота
◼ ◼ ◼ Логическое управление «ИНВЕРТИРУЕТСЯ или СТОП, когда УБЫТОК БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ
💥 Параметр MAXORDERS для управления количеством ордеров!
🎯 ДЛЯ КОГО ЭТО?
Трейдеры, ищущие автоматизацию без сложностей.
Те, кто хочет торговать несколькими парами (EURUSD, XAUUSD, GBPUSD и т. д.).
Новички или профессионалы, которые ценят полный контроль над параметрами.
✅ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
🛡️ Расширенная защита:
Проверка маржи в реальном времени.
Закрывает позицию, действуя против уровня ордера
⚙️ Полная настройка:
Настройте периоды ММ, ПЕРИОД, СДВИГ, МЕТОД и ТИП ЦЕНЫ!
📉 Работает на нескольких таймфреймах:
Протестировано и оптимизировано на M1, M30, H1 и D1.
🔍 Прозрачность:
Все сигналы отображаются в специальном подокне (не загрязняя основной график).
🟣 Криптовалюты:
Специальная конфигурация для BTCUSD и ETHUSD
Большие лоты и более широкий SL
🚨 Отказ от ответственности
Никаких гарантий прибыли
⚠️ ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:
"Ни один советник не является на 100% безошибочным. Мы рекомендуем провести тестирование на демо-счете перед использованием реального капитала."
Протестируйте на демо-счете перед использованием реального капитала
OSIRIS — сила автоматизированной торговли у вас под рукой! ⚡🤖
