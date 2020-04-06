EnkY

¡NO NECESITA DLL !

//+------------------------------------------------------------------+

#property description "🌟 ENKI - 🌟 ¿POR QUÉ ENKI ?"
#property description "⚙ PUEDES EMPEZAR CON POCO Y OBTENER MUCHOS BENEFICIOS"
#property description "🧠 SAR PARABÓLICO con filtro de milésimas para entradas precisas"
#property description "🎯 Opera sólo en los mejores momentos o las 24 horas, ¡tú eliges! "
#property description "🔁 Restablece el tamaño del lote cuando se alcanzan los objetivos"
#property description "⚙ Ajustes personalizables para cualquier estilo de trading"
#property description "✅ CREADO POR TOMAS LEKIM "
Los compradores de este producto también adquieren
