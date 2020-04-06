RaSunGod

¡NO DLL NEEDED !

#property description "🌟 RÁ - 🌟 ¿POR QUÉ RÁ ?"

#property description "⚙ PUEDES EMPEZAR CON POCO Y OBTENER MUCHAS GANANCIAS"
#property description "🧠 ADX con filtro de milésimas para entradas precisas"
#property description "🎯 Opera sólo en los mejores momentos o las 24 horas, ¡tú eliges! "
#property description "🔁 Restablece el tamaño del lote cuando se alcanzan los objetivos"
#property description "⚙ Ajustes personalizables para cualquier estilo de trading"
#property description "✅ CREADO POR TOMAS LEKIM "
Productos recomendados
Gold Engine Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Gold Engine Signal - Advanced Multi-Timeframe Trading System Gold Engine Signal is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for trading gold (XAUUSD) and other financial instruments using advanced confluence-based signal detection. This EA combines multiple technical indicators across different timeframes to identify high-probability trading opportunities with superior risk-to-reward ratios. Key Features: Multi-Timeframe Analysis:   The system analyzes market conditions across three
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Asesores Expertos
FlashTrader Pro - Asesor Experto en Scalping para Forex   Descripción General Completa FlashTrader Pro   es un sistema automatizado de trading diseñado meticulosamente para operaciones de   scalping   y   trading a corto plazo   en el mercado de divisas. Este asesor experto analiza minuciosamente los movimientos bruscos del precio, ejecutando operaciones únicamente cuando se cumplen rigurosamente las condiciones preestablecidas de volatilidad y horario de trading. El sistema emplea una   est
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Descripción del asesor Goldix EA está diseñado para el comercio automático en cualquier instrumento de divisas, con especial atención a la negociación de oro (XAUUSD). Se basa en una lógica combinada de indicadores Keltner Channel y EMA (Media Móvil Exponencial), complementada con configuraciones flexibles de gestión de riesgos y un stop flotante integrado. El asesor puede funcionar en cualquier momento, si es necesario, puede limitar el comercio a determinadas horas mediante un filtro de tiemp
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Dé rienda suelta a su ventaja comercial con el Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , un Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado para prosperar en cualquier mercado de divisas, materias primas, acciones o índices. Este dinámico EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una estrategia de scalping basada en zonas, ofreciendo a los operadores una herramienta versátil para capitalizar los movimientos de precios en diversos instrumentos. Tanto si
FREE
Gold Cent Scalper EA
Phan Van Tuyen
Asesores Expertos
Introducción: EA Gold Cent Scalper Gold Cent Scalper EA es un Asesor Experto (EA) automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en cuentas de centavos, ideal para operadores principiantes o aquellos que buscan optimizar pequeños capitales. Con un saldo mínimo de sólo 5000 cent (equivalente a 50 USD), el bot aprovecha una eficaz estrategia de scalping para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo y obtener beneficios estables. Su rendimiento ha sido validado a tr
Silver Buster EA
Svetlana Cherepanova
5 (1)
Asesores Expertos
Silver Buster: Optimización Algorítmica del Trading de Plata (XAG/USD) Presentamos Silver Buster , un innovador sistema experto diseñado específicamente para operar con el instrumento financiero XAG/USD. Mediante la integración de avances de vanguardia en Inteligencia Artificial (IA), Silver Buster no es simplemente una solución automatizada, sino un complejo altamente inteligente capaz de realizar análisis de mercado las 24 horas y tomar decisiones de trading autónomas en el segmento de metale
Gold survivor
Mr Charat Sattayamuk
Asesores Expertos
Este algoritmo utiliza martingala inteligente. Capaz de sobrevivir en cualquier situación. Las nuevas órdenes no se determinan por la distancia. Pero se determina por el punto donde se espera que el mercado de marcha atrás. El robot comienza con órdenes de acuerdo a la tendencia. Nunca coloca órdenes que vayan en contra de las tendencias del mercado y no coloca órdenes en situaciones en las que las tendencias del mercado tienden a invertirse. Por último, puede obtener más beneficios utilizando e
Eye of Ra
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor experto basado en  una estrategia de acción de precio  ampliamente testeada El AE ya incorpora en su programación todas las variables, es suficiente con dejarlo correr en el gráfico con los valores que incorpora por defecto.     DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA La acción del precio en trading analiza el rendimiento de una divisa para predecir lo que podría hacer en el futuro.  Este AE analiza una serie de patrones característicos que se utilizan para identificar la tendencia de precios más
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Volatility Pullback EA es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . El EA negocia retrocesos durante condiciones de alta volatilidad utilizando niveles de cuadrícula autogenerados que se adaptan dinámicamente a la volatilidad actual del mercado, lo que permite un escalado inteligente de las posiciones durante los retrocesos de los precios en lugar de un espaciado fijo de la cuadrícula. Para proteger el capital de negociación, especialmente en cuentas pequ
EUR Morning Intraday Black Box MT5
Alexander Gromov
Asesores Expertos
Este algoritmo utiliza la comparación estadísticamente justificada de los precios históricos y los valores de salida de los indicadores CCI y ATR para decidir si es necesario abrir posición. Esta lógica ha sido creada como resultado del uso de métodos estocásticos, ha sido probada en datos históricos y verificada por el método Monte Carlo, que, por supuesto, no garantiza resultados futuros. El EA está diseñado para operar EURUSD M15 durante las horas de la mañana. A pesar de que esta condición n
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Violet Panther Scalper MT5 está especialmente diseñado para trabajar como scalper y un sistema de comercio de tendencia. La estrategia Panther se basa en dos cruces de medias móviles y un lector de velas relativo a estas medias. Se puede configurar un filtro de operaciones basado en valores ATR para hacer que el EA funcione sólo en tendencias reales. Por lo tanto, si la condición de disparo es cierto, Panther strat al comercio en cada nueva condición alcanzada. Un filtro de tendencia adicional p
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Asesores Expertos
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 es un asesor experto (EA) de vanguardia diseñado específicamente para los operadores de GBP/USD que operan en el marco temporal H1. Este EA aprovecha sofisticados algoritmos y un robusto conjunto de protecciones para ofrecer experiencias de trading consistentes, eficientes y seguras. Adecuado tanto para operadores experimentados como para principiantes, Cable Maverick Pro 2.0 permite a los usuarios alcanzar sus objetivos de negociación con precisión y confianza.
GoldRushX
Mateus Barboza De Paula
Asesores Expertos
GoldRushX - El Robot de Trading que No Puedes Perder Presentamos GoldRushX, tu nuevo socio automatizado para maximizar tus ganancias en el mercado financiero. Desarrollado con algoritmos robustos y convertido directamente de Pine Script, GoldRushX es una solución completa para traders que buscan eficiencia, precisión y un control de riesgo avanzado. Principales Características: Bandas de Bollinger y Medias Móviles: Con un cálculo preciso de las Bandas de Bollinger, este robot identifica oportuni
Martingale Zone Recovery MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
2.5 (2)
Asesores Expertos
Martingale Zone Recovery MT5 EA Revolucione sus operaciones con el Martingale Zone Recovery MT5 EA , un potente asesor experto diseñado para operadores que desean una gestión de operaciones sólida y dinámica con una versatilidad inigualable. Características principales: Generación de Señales Basada en RSI : Utiliza el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad tanto en mercados de tendencia como de oscilación. Sistema avanzado de recuperación d
FREE
Pog
Natalia Miller
Asesores Expertos
El EA opera utilizando dos indicadores MA - Moving Average y ADX - Average Directional Movement. Comprar y vender es posible sólo cuando se forma una nueva barra. Comprar: La MA está subiendo y el precio de cierre actual está por encima de ella. Una orden de compra se coloca sólo si hay una señal de compra y no hay posiciones largas abiertas. Vender: La MA está bajando y el precio de cierre está por debajo. Se coloca una orden de venta sólo si hay una señal de venta y no hay posiciones cortas
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Asesores Expertos
Dynamic Trend MACD Expert es una solución avanzada de trading algorítmico diseñada para operar eficientemente en MetaTrader 5 (MT5). Utilizando una combinación inteligente de indicadores, el algoritmo tiene como objetivo identificar oportunidades de trading rentables basadas en el indicador MACD y el análisis de tendencias. El algoritmo incorpora el potente indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para evaluar la fuerza y la dirección de una tendencia. Esto permite analizar con pre
MMM RSI for Scalping and Trend
Andre Tavares
5 (1)
Asesores Expertos
MMM RSI EA se basa en dos estrategias: La primera, abre órdenes de Venta si el indicador RSI alcanza el valor máximo y abre órdenes de Compra si alcanza el valor mínimo. La segunda estrategia calcula la velocidad de los movimientos de precios, define la dirección de las tendencias y cierra las órdenes pendientes cuando alcanzan el valor indicado en el primer parámetro. Si desea utilizarla en modo scalping, debe establecer el duodécimo parámetro en TRUE y cerrará cualquier orden pendiente que sea
PowerMax Pro MT5
Sergey Belov
Asesores Expertos
Asesor experto multidivisa automatizado que trabaja en cualquier tipo de cuentas y con cualquier tipo de spreads. El Asesor Experto siempre establece TakeProfit y debido a esto, incluso si hay interrupciones a Internet, las órdenes se cerrarán a tiempo y a un precio favorable. El marco de tiempo en el gráfico no importa, puede establecer cualquier dígito. El marco de tiempo de trabajo se establece directamente en la configuración del EA. Para proteger el depósito y limitar las posibles pérdidas
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Asesores Expertos
He probado muchas cosas en el comercio de divisas en el pasado y he aprendido mucho en los últimos 3,5 años. He probado varias herramientas para operar manualmente y no he tenido mucho éxito. Siempre me ha fascinado el mercado de divisas. La integración de datos de volumen es una característica única y aumenta enormemente la calidad de las decisiones de trading del Asesor Experto. Y sí, hay que recordar que los resultados de backtest no son los mismos que los resultados en vivo. Pero aquí están
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para el comercio de noticias. Esta versión es la versión profesional para MT5. El precio de esta versión va a ser de 50 USD para un número limitado de copias. El precio final es de 99 USD. A continuación encontrará la versión MT4 del experto: News Advisor MT4 Pro. La principal ventaja de este experto es que ofrece capacidades de backtesting (algo que no se encuentra en la mayoría de los asesores expertos en noticias). Esta capacidad le da la oportunidad de optim
Prism Simple EA
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Prism Simple EA V6.1 - Professional Multi-Strategy Trading System 19 Powerful Strategies in One Ultimate EA! Transform your trading with the most comprehensive and reliable Expert Advisor on the market. Prism Simple EA combines cutting-edge algorithms with bulletproof risk management to deliver consistent results across all market conditions. Core Features 19 Professional Strategies: A complete arsenal of proven trading algorithms in one EA. (See full list below). 100% Margin Safe: Advanced mar
Salvador Mt5
Mikhail Mitin
5 (1)
Asesores Expertos
Genaral: No martingala, no una cuadrícula; Uso en EURUSD Uso en M5 EA se opimized sólo en 2020 año Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de 3 indicadores: WRP, DeMarker, CCI (de 3 marcos de tiempo) ( se puede establecer un marco de tiempo independiente para cada indicador) Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fi
FREE
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Asesores Expertos
QuadRotation Estocástico BTC/ETH Asesor Experto Visión general: QuadRotation Stochastic es un bot de trading altamente especializado diseñado para el trading de precisión en los mercados BTC y ETH. Utilizando la lógica avanzada del oscilador estocástico a través de múltiples configuraciones, este EA identifica dinámicamente las oportunidades óptimas de trading, aprovechando las condiciones de sobrecompra/sobreventa para maximizar los retornos. Opera en un marco temporal de M15 para un anális
BoomCrash Volatility Trader EA
Cyprian Friday Nwokeocha
Asesores Expertos
BoomCrash comerciante de la volatilidad EA SCALPING EXPERT ADVISOR FOR VOLATILITY INDICES | VIX75 | BOOM & CRASH SERIES | MQL5 AUTOMATED BOT VISIÓN GENERAL: El EA BoomCrash Volatility Trader es un asesor experto de scalping premium de última generación meticulosamente diseñado para índices sintéticos en la plataforma Deriv , incluyendo Boom 1000, Boom 500, Crash 1000, Crash 500 y Volatility 75 (VIX75) . Construido con precisión y velocidad en mente, este EA ofrece entradas y salidas a la
Bollinger Bands King
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (2)
Asesores Expertos
Experto asesor basado en el Indicador - Bollinger Bands Dado que no es sencillo predecir en qué momento se producirá la reversión de la tendencia este Experto puede colocar órdenes adicionales a diferentes distancias de la primera orden, y con diferentes lotes, de manera que permite promediar las posiciones y alcanzar más fácilmente la toma de beneficios. Dado que las condiciones de sobre-compra o sobre-venta aplican a cualquier par de divisas del mercado Forex, este experto se puede utilizar co
Perfect Algorithm MT5
Pavel Malyshko
5 (1)
Asesores Expertos
Mis clientes han estado esperando esto durante mucho tiempo, una novedad que será competitivo en el mercado de divisas. Y así he creado este algoritmo y en este momento lo considero el mejor entre todos mis productos. Cada comprador es invitado al grupo VIP para compradores / para ello, después de la compra, escríbeme un mensaje privado. El algoritmo está diseñado de tal manera que utiliza los puntos de reversión más probables, que, si se activa, no requieren la celebración a largo plazo de l
GoldMaster Scalper
Paline Maina
Asesores Expertos
MAScalperEA es un potente y ágil robot de trading diseñado para scalping rápido en el gráfico M1. Combinando un sistema dinámico de cruce de medias móviles con una detección inteligente de patrones gráficos, garantiza entradas de alta probabilidad en mercados en tendencia. Con una sólida gestión de riesgos, tamaño de lote personalizable, trailing stops y filtrado de tendencias en múltiples marcos temporales, MAScalperEA es su herramienta de confianza para navegar por el rápido mundo del scalping
SmartWay
Gooi Meng Liang
Asesores Expertos
SmartWay EA ( anteriormente SmartTrade EA) es un Asesor Experto profesional creado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en MT5. Con el lanzamiento de V2.0 , SmartWay introduce una nueva y poderosa característica: Smart Step Size Boost con Spike Detection . Esta mejora hace que el EA sea más adaptable en mercados volátiles y especialmente efectivo en mercados unidireccionales ( tendencias alcistas o bajistas). Combina la gestión monetaria basada en ciclos , la protección contra caídas y el co
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Asesores Expertos
Bot Pulse Trading Código de descuento del 20% en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Estrategia de Trading Automatizada para US30, NASDAQ y GER40 Desbloquea el potencial de crecimiento a largo plazo con nuestro avanzado bot de trading, diseñado específicamente para los índices US30, NASDAQ y GER40. Esta estrategia ha sido rigurosamente probada durante muchos años, demostrando un rendimiento consistente y confiable. Nuestro enfoque se basa en una sólida estrategia a largo plazo que prioriza la estab
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Asesores Expertos
Piazza MT5 — Herramienta Profesional de Trading Automático Piazza MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, creado para traders que valoran un enfoque sistemático y tecnológico. Su arquitectura combina algoritmos de análisis de mercado con mecanismos adaptativos de gestión de riesgos, permitiendo automatizar el proceso de trading y reducir la influencia de decisiones subjetivas. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Caracterí
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Otros productos de este autor
H4des
Alexandro Matos
Asesores Expertos
¡NO SE NECESITA DLL ! Una descripción impresionante para vender Hades EA "HADES EA" - ¡El robot de los dioses de Forex! Domina el mercado con HADES, ¡el Asesor Experto diseñado para operar como un verdadero Dios del Forex! Combinando estrategias inteligentes de medias móviles con una gestión avanzada del riesgo, HADES está diseñado para maximizar los beneficios mientras protege su capital. ¿POR QUÉ HADES? Estrategia probada - Cruce de MA con filtro de milésimas para entradas pr
LekimdiKator
Alexandro Matos
Utilidades
CALCULADORA DE RANGO DE PRECIOS ¡CONFÍA EN MIS PRECIOS, CREA, FE! ¡Siga nuestros videos en Youtube diariamente en Lekimdikator Live! Lekimdikator calcula los mejores precios en los mercados para entrar o salir ¡Úselo junto con su indicador favorito! Aprenda a operar en bolsas de valores, Forex, acciones, opciones sobre acciones, divisas, fondos de inversión, fondos inmobiliarios o cualquier mercado que tenga acceso a MetaTrader 5 con Lekimdikator. Es una herramienta para traders novatos o exper
The Cube Bars Brasil
Alexandro Matos
Indicadores
TheCubeBars - Indicador de volumen de colores para MetaTrader 5 Descripción completa ¿Qué es TheCubeBars? TheCubeBars es un indicador revolucionario que transforma la visualización del volumen en MetaTrader 5 coloreando las velas según la intensidad del volumen del tick. Desarrollado por Ethernal , ofrece: Visualización instantánea de la intensidad del volumen en cada vela. Testimonios " Después de empezar a usar TheCubeBars, ¡mi tasa de aciertos en las rupturas mejoró un 40%!" - Ricardo
The Cube Bars Forex
Alexandro Matos
Indicadores
El Cube Bars Forex es un indicador para meta trader 5 creado por mí Tomas Lekim para colorear las velas en función de los picos de volumen de los grandes inversores en el mercado de divisas. Realiza un seguimiento de los picos de compra y venta y pinta las velas de acuerdo con la cantidad de dinero invertido por los otros robots. Es una poderosa herramienta contra los grandes robots porque identifica los momentos en los que debe tomar decisiones. Se puede configurar de acuerdo con el par de divi
The Cube Theory Indicator
Alexandro Matos
Indicadores
TheCubeTheory - Su Indicador de Análisis de Mercado en Cubos Descripción Completa ¿Qué es TheCubeTheory? TheCubeTheory es un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que calcula los niveles de soporte y resistencia utilizando un enfoque innovador basado en cubos de tiempo y Fibonacci . Desarrollado por Ethernal , combina: Análisis de Máximos y Mínimos en periodos personalizados Niveles automáticos ( 8 niveles ajustables) Visualización en tiempo real con retículas y líneas de colores Ideal par
Paint Pattern Candle
Alexandro Matos
Indicadores
PaintPatternCandle - El indicador de patrones de velas más avanzado del mercado Descripción detallada (300+ líneas) ¿Qué es PaintPatternCandle? PaintPatternCandle es un revolucionario indicador para MetaTrader 5 que identifica y colorea automáticamente 13 patrones de velas en tiempo real. Desarrollado por ETHERNAL, transforma su análisis técnico en un proceso visual intuitivo, destacando las oportunidades de compra y venta con colores vibrantes. Características únicas 13 Patrones Recon
IsisQueen
Alexandro Matos
Indicadores
Indicador ISIS - El poder de los cruces de medias móviles para operar con precisión Visión general del indicador ISIS ISIS es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5, diseñado para identificar señales precisas de compra (BUY) y venta (SELL) basado en el cruce de dos medias móviles configurables. Está diseñado para ser utilizado en conjunción con el robot OSIRIS, pero también puede ser aplicado manualmente por los operadores que buscan estrategias basadas en tendencias. Con una combi
Osyrys
Alexandro Matos
Asesores Expertos
Gane consistencia en los mercados con Osiris Un Sistema Automatizado de Alta Precisión Basado en Medias Móviles Inteligentes y Gestión Avanzada del Riesgo!" Seguimiento de Tendencias: Ideal para pares volátiles como el EURUSD y el GBPUSD Osiris es un Asesor Experto (EA) profesional diseñado para operar en Forex, Índices y Metales, combinando: 2 Medias Móviles Personalizables en subventana para identificar tendencias con precisión. Sólo opera con los precios de la TEORÍA DEL CUBO de T
The Cube Regressions
Alexandro Matos
Indicadores
Nombre del producto: El Cubo Regresiones - El Oráculo de las Tendencias Futuras Predecir el mercado con precisión quirúrgica - Tecnología de regresión avanzada El indicador que proyecta los movimientos de los precios con 5 minutos de antelación Descripción completa: Libere el poder del análisis predictivo con ANHURIX PRO, un indicador revolucionario basado en: Regresión Lineal Militar - Algoritmo desarrollado para las fuerzas especiales del mercado financiero. Análisis de dispersión
AnubisTheGuardian
Alexandro Matos
Asesores Expertos
#property description " ANUBIS - ¿POR QUÉ ANUBIS?" #property description " PUEDES EMPEZAR CON POCO Y OBTENER MUCHOS BENEFICIOS" #property description " INDICADOR CCI PARA TRIGGERS con miles de filtros para entradas precisas" #property description " Opera sólo en los mejores momentos o las 24 horas, ¡tú eliges!" #property description " Restablece el tamaño del lote cuando se alcanzan los objetivos" #property description " Ajustes personalizables de PARADAS BASADAS EN ATR para cualqu
Aeth3r
Alexandro Matos
Asesores Expertos
AETHER - Sistema de Trading Adaptativo de Matriz Dual AETHER es un Asesor Experto único que combina dos matrices independientes para mapear el mercado: Matriz de Precios: División precisa del precio en milésimas para encontrar puntos estratégicos de reversión o continuación. Matriz temporal: Segmentación inteligente del gráfico en columnas temporales, adaptando la estrategia al activo y marco temporal en uso. Trading 100% automatizado Compatible con cualquier activo y timeframe. Cua
EnkY
Alexandro Matos
Asesores Expertos
¡NO NECESITA DLL ! //+------------------------------------------------------------------+ #property description " ENKI - ¿POR QUÉ ENKI ?" #property description " PUEDES EMPEZAR CON POCO Y OBTENER MUCHOS BENEFICIOS" #property description " SAR PARABÓLICO con filtro de milésimas para entradas precisas" #property description " Opera sólo en los mejores momentos o las 24 horas, ¡tú eliges! " #property description " Restablece el tamaño del lote cuando se alcanzan los objetivos" #propert
Centundecim
Alexandro Matos
Asesores Expertos
NO NECESITA DLL Centundecim Automata Negotiationis Strategia mathematica a gradibus numericis universalibus inspirata Centundecim Automata Negotiationis est Consiliarius Peritus plene automatus qui pretia in millesimis identifat et negotiationes in punctis mathematice pertinentibus in charta aperit. Proprietates principales: Inscriptiones in incitamentis numericis (L1-L6) fundatae, sine indicibus externis. Gestio voluminis automatica: magnitudinem partis ad bilancium et marginem praesto
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario