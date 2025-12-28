Osyrys

Gewinnen Sie Konsistenz an den Märkten mit Osiris
Ein hochpräzises automatisiertes System, das auf intelligenten gleitenden Durchschnitten und fortschrittlichem Risikomanagement basiert!"

🔵 Trendfolge:

Ideal für volatile Paare wie EURUSD und GBPUSD

Osiris ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den Handel mit Forex, Indizes und Metallen entwickelt wurde und diese kombiniert:

🚀 2 anpassbare gleitende Durchschnitte im Unterfenster, um Trends präzise zu erkennen.

🏦 Handelt nur mit den Kursen der CUBE THEORY von Tomas Lekim

📊 Dynamische horizontale Linien, die Umkehrzonen hervorheben.

⚡ Intelligentes Risikomanagement: Stop Loss, Take Profit und automatische Lot-Anpassung.

🔄 Optionaler Reversal-Modus zur Anpassung an volatile Märkte.

◼ ◼ ◼ Kontrolle von Bilanz und Gewinn mit 🏦 Mindestbilanz nach Reset und 🎯 Gewinnziel

📉 TÄGLICHE, WÖCHENTLICHE oder monatliche Lot-Erhöhungstaste

◼ ◼ ◼ Logische Steuerung "INVERTS oder STOP, wenn der VERLUST GRÖSSER ist als der GEWINN

💥 MAXORDERS Parameter zur Kontrolle der Anzahl der Aufträge!

🎯 FÜR WEN IST ES GEEIGNET?

Trader, die eine unkomplizierte Automatisierung suchen.

Diejenigen, die mit mehreren Paaren handeln möchten (EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, usw.).

Anfänger oder Profis, die die volle Kontrolle über die Parameter schätzen.

✅ EXKLUSIVE VORTEILE:
🛡️ Erweiterter Schutz:

Margin-Kontrolle in Echtzeit.

Schließt die Position, indem es gegen die Auftragsebene arbeitet.

◼ ◼ ◼ Logische Steuerung " REVERSES oder STOP, wenn der VERLUST GRÖSSER ist als der GEWINN

⚙️ Vollständige Anpassung:

Passen Sie MM-Perioden, PERIOD, SHIFT, METHOD und PRICE TYPE an!

📉 Funktioniert auf mehreren Zeitrahmen:

Getestet und optimiert auf M1, M30, H1 und D1.

🔍 Transparenz:

Alle Signale werden in einem eigenen Unterfenster angezeigt (ohne den Hauptchart zu verschmutzen).

🟣 Kryptowährungen:

Spezielle Konfiguration für BTCUSD und ETHUSD

Größere Lots und breitere SL

🚨 Haftungsausschluss
Keine Gewinngarantie

⚠️ WICHTIGER HINWEIS:
"Kein EA ist 100% unfehlbar. Wir empfehlen, den EA auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen."

Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie es mit echtem Kapital einsetzen

OSIRIS - Die Macht des automatisierten Handels an Ihren Fingerspitzen! ⚡🤖

🎁 ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT!
Promotionspreis: ~~$259(50% OFF!)
Empfohlene Produkte
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt, um den Handel zu
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Volatility Doctor
Gamuchirai Zororo Ndawana
Experten
Volatility Doctor - Ihr Experte für das Meistern von Markt-Rhythmen! Sind Sie bereit, die Kraft des präzisen Handels zu entfesseln? Treffen Sie den Volatility Doctor, Ihren vertrauenswürdigen Begleiter in der dynamischen Welt der Forex-Märkte. Dieser Expert Advisor für mehrere Währungen ist nicht nur ein Handelswerkzeug; er ist ein Symphonie-Dirigent, der Ihre Investitionen mit beispiellosem Präzision führt. Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen: 1. Trend-Such-Expertise: Der Volatility Do
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experten
Diese Strategie kombiniert   Nadaraya-Watson Envelope ,   RSI   und   ATR Stop Loss Finder   für präzise Handelssignale mit dynamischem Stop-Loss. Funktionsweise: •   Nadaraya-Watson Envelope:   Identifiziert dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen. •   RSI:   Zeigt Momentum und Überkauf/Überverkauf an. •   ATR Stop Loss Finder:   Setzt Stop-Loss basierend auf Volatilität. Einstieg: •   Long: •   Preis am unteren Envelope. •   RSI unter 30. •   Short: •   Preis am oberen Envelope. •  
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Centundecim
Alexandro Matos
Experten
KEINE DLL ERFORDERLICH! Centundecim Automata Negotiationis Strategia mathematica a gradibus numericis universalibus inspirata Centundecim Automata Negotiationis est Consiliarius Peritus plene automatus qui pretia in millesimis identificat et negotiationes in punctis mathematice pertinentibus in charta aperit. Proprietates principales: Inscriptiones in incitamentis numericis (L1-L6) fundatae, sine indicibus externis. Gestio voluminis automatica: magnitudinem partis ad bilancium et margine
EMA SignalLine Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
EMA SignalLine Pro EA Optimieren Sie Ihre Strategie: Ihr Handel, Ihre Art! Der EMA SignalLine Pro EA ist ein dynamisches, flexibles Trading-Tool, das Händlern hilft, Trend-Momentum mit Präzision zu erfassen. Dieser EA ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle haben, um ihn an Ihre Handelsanforderungen anzupassen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie zu optimieren und zu meistern. Hauptmerkmale und Logik erklärt EMA-Crosso
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Experten
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Überblick: QuadRotation Stochastic ist ein hochspezialisierter Trading-Bot, der für den Präzisionshandel auf den BTC- und ETH-Märkten entwickelt wurde. Unter Verwendung einer fortschrittlichen Stochastik-Oszillator-Logik in mehreren Konfigurationen identifiziert dieser EA dynamisch optimale Handelsmöglichkeiten und nutzt überkaufte/überverkaufte Bedingungen zur Maximierung der Erträge. Er arbeitet mit einem Zeitrahmen von M15 für eine verfeinert
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Seven Candles for MT5
Luiz Tim
Experten
The Seven Candles ist ein Expert Advisor, der eine Strategie umsetzt, die ursprünglich in dem Buch Short Term Trading Strategies That Work von Larry Connors und Cesar Alvarez beschrieben wurde. Diese Strategie wurde für den Handel mit Aktienindizes (SP500, Down Jones, NASDAQ, BOVESPA, Nikkei usw.) entwickelt und sucht nach Handelsmöglichkeiten, die darauf basieren, wo sich der Schlusskurs im Verhältnis zum Simple Moving Average-Indikator befindet. Um ausgelöst zu werden, muss jedoch auch ein Mus
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experten
Dieser Roboter ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das diese beiden beliebten Indikatoren nutzt, um Handelsmöglichkeiten auf dem Forex-Markt zu identifizieren. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die relative Stärke eines Vermögenswertes im Vergleich zu anderen Vermögenswerten auf dem Markt misst. Bollinger-Bänder sind ein Indikator, der die Volatilität des Marktes misst und dazu beiträgt, Preisgrenzen für einen bestimmten Vermögenswert zu bestimmen. Der Ha
Perfect Algorithm MT5
Pavel Malyshko
5 (1)
Experten
Meine Kunden haben schon lange darauf gewartet, eine Neuheit, die auf dem Forex-Markt wettbewerbsfähig sein wird. Und so habe ich diesen Algorithmus geschaffen, und im Moment halte ich ihn für den besten unter allen meinen Produkten. Jeder Käufer wird in die VIP-Gruppe für Käufer eingeladen / dafür schreiben Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht. Der Algorithmus ist so konzipiert, dass er die wahrscheinlichsten Umkehrpunkte verwendet, die, wenn sie aktiviert werden, kein langfristiges
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Experten
Der Violet Panther Scalper MT5 wurde speziell für die Arbeit als Scalper und als Trendhandelssystem entwickelt. Die Panther Strategie basiert auf zwei gleitenden Durchschnittskreuzen und Candlestick-Lesern relativ zu diesen Durchschnittswerten. Ein Handelsfilter, der auf ATR-Werten basiert , kann so konfiguriert werden, dass der EA nur bei echten Trends arbeitet. Wenn also die Triggerbedingung erfüllt ist, handelt Panther bei jeder neuen erreichten Bedingung. Ein zusätzlicher Trendfilter kann au
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
XauBtc Bot
Gabriel Gomez Chargoy
Experten
XAUBTC PRO - Precision Trend Engine for XAUUSD & BTCUSD Institutionelle Breakout-Automatisierung, die für Genauigkeit, Disziplin und kontrolliertes Risiko entwickelt wurde. XAUBTC PRO ist ein fortschrittlicher, vollautomatischer Expert Advisor, der für den H1-Breakout-Handel entwickelt wurde und seine stärksten und beständigsten Ergebnisse bei XAUUSD (Gold) und BTCUSD erzielt. Er kombiniert strenge Volatilitätsfilter, mehrstufige Validierung und ein verfeinertes Ausführungsmodell, um nur hochwe
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experten
Trend Hedge Master MT5: Die Evolution einer bewährten Strategie Der Advanced MT5 Trend Hedge Master EA ist ein professionelles Grid- und Hedge-System mit über zehn Jahren Handelserfahrung. Er erkennt Trends präzise und verwaltet Drawdowns, schützt Kapital und zielt auf konstante Gewinne bei Forex-Majors und Gold. Warum die MT5-Version überlegen ist: Verbesserte Trendlogik : präzisere Signale Intelligente Erholung : passt sich der Marktsituation an, keine blinden Trades Aktives Management : Hedgi
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
SkyNet EA verwendet die Mean-Return-Strategie plus Filter, um ein Markteintrittssignal zu generieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist SkyNet EA genau das Richtige für Sie. SkyNet EA verwendet keine künstliche Intelligenz oder Martingale, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuverlässiger. Der SkyNet EA wurd
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
UtazimaFiboOrderBlockPro
Anastase Byiringiro
Experten
Utazima Fibo Order Block Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor, der Order Blocks, Fibonacci-Retracement und Trendbestätigungen auf höheren Zeitebenen kombiniert, um hochpräzise Handelseinstiege zu ermöglichen. Dieser EA wurde mit Blick auf die Regeln der Prop-Firm und die Sicherheit des Live-Kontos entwickelt und konzentriert sich auf kontrolliertes Risiko, intelligente Ausführung und diszipliniertes Handelsmanagement, anstatt auf Over-Trading. ️ Kernstrategie
BraquioSaldo
Guilherme Pereira De Lima
Experten
Dieser Roboter wurde sorgfältig entwickelt, um autonom auf den Forex-Märkten und mit den Paaren XAU/USD und XAU/GBP zu operieren, Ihre Gewinne zu maximieren und Ihr Kapital zu schützen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Echtzeit-Trendanalyse identifiziert der Roboter hochpräzise Einstiegsmöglichkeiten und führt Trades vollautomatisch aus. Intelligente und adaptive Strategie: Der Roboter beschränkt sich nicht nur darauf, Trends zu folgen. Er verfügt über ein ausgeklügeltes System zur Erkennung
HFT Evaluation MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Only 6 copies out of 10 left at $30! Dies ist ein begrenztes Einführungsangebot: Kaufen Sie EA zu einem Sonderpreis von nur $30 Das Angebot endet, wenn die ersten 10 Exemplare verkauft sind... Danach wird der Preis auf $60 angehoben! Das HFT Evaluation System ist eine hochmoderne algorithmische Handelsstrategie, die bereits seit mehreren Jahren auf Live-Konten läuft. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die für historische Daten optimiert sind, ist das HFT Evaluation Trading darauf ausgelegt
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or BITCOIN-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der
EA Frankenstein
Nguyen Thanh Cong
5 (3)
Experten
EINFÜHRUNG Entfesseln Sie die Kraft unseres brandneuen EA "Frankenstein" und erobern Sie den Devisenmarkt wie nie zuvor! Unser revolutionärer Expert Advisor kombiniert die Stärke einer Preiskanalstrategie mit einem hochentwickelten maschinellen Lernalgorithmus, der es Ihnen ermöglicht, den sich ständig verändernden Markt mit Präzision und Vertrauen zu steuern. Und das Beste daran? Für eine begrenzte Zeit können Sie "Frankenstein" während unserer exklusiven Einführungsaktion zu einem umwerfenden
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Weitere Produkte dieses Autors
H4des
Alexandro Matos
Experten
NO DLL NEEDED ! Eine atemberaubende Beschreibung zu verkaufen Hades EA "HADES EA" - Der Roboter der Forex-Götter! Dominieren Sie den Markt mit HADES, dem Expert Advisor, der entwickelt wurde, um wie ein echter Forex-Gott zu handeln! Durch die Kombination von intelligenten Strategien mit gleitendem Durchschnitt und fortschrittlichem Risikomanagement ist HADES darauf ausgelegt, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen. WARUM HADES? Bewährte Strategie - MA-Cr
LekimdiKator
Alexandro Matos
Utilitys
PREISBEREICHSRECHNER VERTRAUEN SIE MEINEN PREISEN, GLAUBEN SIE, GLAUBEN! Folgen Sie unseren Videos auf Youtube täglich auf dem Lekimdikator Live! Lekimdikator berechnet die besten Preise auf den Märkten, um ein- oder auszusteigen Verwenden Sie in Verbindung mit Ihrem Lieblingsindikator! Erfahren Sie, wie Sie mit Lekimdikator an Börsen, Devisen, Aktien, Aktienoptionen, Devisen, Investmentfonds, Immobilienfonds oder anderen Märkten handeln, die Zugang zu MetaTrader 5 haben Es ist ein Tool für Anf
The Cube Bars Brasil
Alexandro Matos
Indikatoren
TheCubeBars - Farbiger Volumenindikator für MetaTrader 5 Vollständige Beschreibung Was ist TheCubeBars? TheCubeBars ist ein revolutionärer Indikator, der die Volumenanzeige im MetaTrader 5 verändert, indem er die Kerzen entsprechend der Intensität des Tickvolumens einfärbt. Entwickelt von Ethernal , bietet er: Sofortige Visualisierung der Stärke des Volumens auf jeder Kerze Erfahrungsberichte " Nachdem ich angefangen habe, TheCubeBars zu benutzen, hat sich meine Trefferquote bei Ausbrü
The Cube Bars Forex
Alexandro Matos
Indikatoren
Der Cube Bars Forex ist ein Indikator für Meta Trader 5, der von mir Tomas Lekim erstellt wurde, um die Kerzen basierend auf den Volumenspitzen der Großinvestoren auf dem Forex-Markt zu färben. Es verfolgt die Kauf- und Verkaufsspitzen und malt die Kerzen entsprechend dem Geldbetrag, der von den anderen Robotern investiert wurde. Es ist ein mächtiges Werkzeug gegen große Roboter, weil es die Momente identifiziert, in denen sie Entscheidungen treffen müssen. Es kann entsprechend dem Währungspaar
RaSunGod
Alexandro Matos
Experten
NO DLL NEEDED ! #property description " RÁ - WHY RÁ ?" #property description " SIE KÖNNEN MIT KLEINEM BETRAG ANFANGEN UND VIEL GEWINN MACHEN" #property description " ADX mit Tausendstel-Filter für präzise Eingaben" #property description " Handeln Sie nur zu den besten Zeiten oder 24 Stunden, Sie wählen! " #property description " Setzt Losgröße zurück, wenn Ziele erreicht werden" #property description " Anpassbare Einstellungen für jeden Handelsstil" #property description " CREATED
The Cube Theory Indicator
Alexandro Matos
Indikatoren
TheCubeTheory - Der Indikator für die Analyse des Kubamarktes Vollständige Beschreibung Was ist die TheCubeTheory? TheCubeTheory ist ein exklusiver Indikator für den MetaTrader 5, der die Ober- und Untergrenzen mit Hilfe eines innovativen Ansatzes auf der Basis von Zeitwürfeln und Fibonacci misst . Entwickelt von Ethernal , kombiniert es: Maximal- und Minimalwertberechnung in individuellen Zeiträumen Automatisch einstellbare Stufen ( 8 Stufen einstellbar) Visualisierung im Realtempo mit Fa
Paint Pattern Candle
Alexandro Matos
Indikatoren
PaintPatternCandle - Der fortschrittlichste Candlestick-Muster-Indikator auf dem Markt Ausführliche Beschreibung (300+ Zeilen) Was ist PaintPatternCandle? PaintPatternCandle ist ein revolutionärer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch 13 Candlestick-Muster in Echtzeit identifiziert und einfärbt. Er wurde von ETHERNAL entwickelt und verwandelt Ihre technische Analyse in einen intuitiven visuellen Prozess, der Kauf- und Verkaufschancen mit leuchtenden Farben hervorhebt. Einzigarti
IsisQueen
Alexandro Matos
Indikatoren
ISIS-Indikator - Die Macht der gleitenden Durchschnittsübergänge für präzises Trading ISIS-Indikator Übersicht ISIS ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- (BUY) und Verkaufssignale (SELL) zu identifizieren, die auf dem Crossover zweier konfigurierbarer gleitender Durchschnitte basieren. Er wurde für die Verwendung mit dem OSIRIS-Roboter entwickelt, kann aber auch manuell von Händlern eingesetzt werden, die nach trendbasierten
The Cube Regressions
Alexandro Matos
Indikatoren
Produktname: Der Würfel Regressionen - Das Orakel der Zukunftstrends Sagen Sie den Markt mit chirurgischer Präzision voraus - fortschrittliche Regressionstechnologie Der Indikator, der Preisbewegungen 5 Minuten im Voraus projiziert Vollständige Beschreibung: Erschließen Sie die Macht der prädiktiven Analyse mit ANHURIX PRO, einem revolutionären Indikator, der auf: Militärische lineare Regression - Algorithmus, der für Spezialeinheiten auf dem Finanzmarkt entwickelt wurde Präzisionsst
AnubisTheGuardian
Alexandro Matos
Experten
#property description " ANUBIS - WARUM ANUBIS ?" #property description " SIE KÖNNEN MIT KLEINEM STARTEN UND VIEL GEWINN MACHEN" #property description " CCI INDICATOR FOR TRIGGERS mit tausenden von Filtern für präzise Eingaben" #property description " Handeln Sie nur zu den besten Zeiten oder 24 Stunden, Sie wählen!" #property description " Setzt Losgröße zurück, wenn Ziele erreicht werden" #property description " Anpassbare ATR BASED STOPS Einstellungen für jeden Handelsstil" #prop
Aeth3r
Alexandro Matos
Experten
AETHER - Duales Matrix Adaptives Handelssystem AETHER ist ein einzigartiger Expert Advisor, der zwei unabhängige Matrizen zur Abbildung des Marktes kombiniert: Preis-Matrix: Präzise Unterteilung des Preises in Tausendstel, um strategische Umkehr- oder Fortsetzungspunkte zu finden. Zeit-Matrix: Intelligente Unterteilung des Charts in Zeitspalten, die die Strategie an den jeweiligen Vermögenswert und Zeitrahmen anpasst. 100% automatisierter Handel Kompatibel mit jedem Vermögenswert und Z
EnkY
Alexandro Matos
Experten
KEINE DLL ERFORDERLICH ! //+------------------------------------------------------------------+ #property description " ENKI - WARUM ENKI ?" #property description " SIE KÖNNEN MIT KLEINEM BETRAG STARTEN UND VIEL GEWINN MACHEN" #property description " SAR PARABOLIC mit Tausendstel-Filter für präzise Eingaben" #property description " Handeln Sie nur zu den besten Zeiten oder 24 Stunden, Sie entscheiden! " #property description " Setzt Losgröße zurück, wenn Ziele erreicht werden" #prop
Centundecim
Alexandro Matos
Experten
KEINE DLL ERFORDERLICH! Centundecim Automata Negotiationis Strategia mathematica a gradibus numericis universalibus inspirata Centundecim Automata Negotiationis est Consiliarius Peritus plene automatus qui pretia in millesimis identificat et negotiationes in punctis mathematice pertinentibus in charta aperit. Proprietates principales: Inscriptiones in incitamentis numericis (L1-L6) fundatae, sine indicibus externis. Gestio voluminis automatica: magnitudinem partis ad bilancium et margine
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension