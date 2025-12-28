Gewinnen Sie Konsistenz an den Märkten mit Osiris

Ein hochpräzises automatisiertes System, das auf intelligenten gleitenden Durchschnitten und fortschrittlichem Risikomanagement basiert!"





🔵 Trendfolge:





Ideal für volatile Paare wie EURUSD und GBPUSD





Osiris ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den Handel mit Forex, Indizes und Metallen entwickelt wurde und diese kombiniert:





🚀 2 anpassbare gleitende Durchschnitte im Unterfenster, um Trends präzise zu erkennen.





🏦 Handelt nur mit den Kursen der CUBE THEORY von Tomas Lekim





📊 Dynamische horizontale Linien, die Umkehrzonen hervorheben.





⚡ Intelligentes Risikomanagement: Stop Loss, Take Profit und automatische Lot-Anpassung.





🔄 Optionaler Reversal-Modus zur Anpassung an volatile Märkte.





◼ ◼ ◼ Kontrolle von Bilanz und Gewinn mit 🏦 Mindestbilanz nach Reset und 🎯 Gewinnziel





📉 TÄGLICHE, WÖCHENTLICHE oder monatliche Lot-Erhöhungstaste





◼ ◼ ◼ Logische Steuerung "INVERTS oder STOP, wenn der VERLUST GRÖSSER ist als der GEWINN





💥 MAXORDERS Parameter zur Kontrolle der Anzahl der Aufträge!





🎯 FÜR WEN IST ES GEEIGNET?





Trader, die eine unkomplizierte Automatisierung suchen.





Diejenigen, die mit mehreren Paaren handeln möchten (EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, usw.).





Anfänger oder Profis, die die volle Kontrolle über die Parameter schätzen.





✅ EXKLUSIVE VORTEILE:

🛡️ Erweiterter Schutz:





Margin-Kontrolle in Echtzeit.





Schließt die Position, indem es gegen die Auftragsebene arbeitet.





◼ ◼ ◼ Logische Steuerung " REVERSES oder STOP, wenn der VERLUST GRÖSSER ist als der GEWINN





⚙️ Vollständige Anpassung:





Passen Sie MM-Perioden, PERIOD, SHIFT, METHOD und PRICE TYPE an!





📉 Funktioniert auf mehreren Zeitrahmen:





Getestet und optimiert auf M1, M30, H1 und D1.





🔍 Transparenz:





Alle Signale werden in einem eigenen Unterfenster angezeigt (ohne den Hauptchart zu verschmutzen).





🟣 Kryptowährungen:





Spezielle Konfiguration für BTCUSD und ETHUSD





Größere Lots und breitere SL





🚨 Haftungsausschluss

Keine Gewinngarantie





⚠️ WICHTIGER HINWEIS:

"Kein EA ist 100% unfehlbar. Wir empfehlen, den EA auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen."





Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie es mit echtem Kapital einsetzen





OSIRIS - Die Macht des automatisierten Handels an Ihren Fingerspitzen! ⚡🤖





🎁 ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT!

Promotionspreis: ~~$259(50% OFF!)