MAx2RSI Gold

El robot de trading MAx2RSI Gold es un Asesor Experto (EA) de ingeniería de precisión diseñado para la plataforma MetaTrader4, creado para capitalizar la volatilidad del mercado del oro utilizando una estrategia híbrida de medias móviles duales y el Índice de Fuerza Relativa (RSI).

Este robot es adecuado para operadores que:

  • Prefieren la precisión algorítmica a la toma de decisiones emocional.

  • Quieren exponerse al oro sin análisis gráfico manual.

  • Se sientan cómodos con estrategias de alta rentabilidad que puedan implicar un riesgo elevado.

Este robot negocia un porcentaje del saldo de su cuenta por operación (sin tamaño de lote fijo) para maximizar los beneficios.

