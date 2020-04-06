Usd Killer Gemini AI Scalper

USD Killer Gemini EA es la solución para los operadores que buscan maximizar sus operaciones con la seguridad de una estrategia sólida y altamente automatizada. Desarrollado por Felipe FX, este EA de próxima generación combina tecnología de vanguardia e indicadores avanzados para ofrecer operaciones eficientes y rentables.

Indicadores avanzados para confirmar entradas, USD Killer fue desarrollado con todo el poder de AI Gemini y encontramos patrones que ocurren diariamente en el gráfico, aumentando la asertividad en el largo plazo.

Funciones configurables
Martingala: un enfoque inteligente que aumenta el tamaño del lote en cada operación posterior después de una pérdida, con el objetivo de garantizar operaciones positivas y seguras a largo plazo.

Disposición porcentual: controle el riesgo de manera efectiva con la función que ajusta las órdenes según el porcentaje de disposición, garantizando protección para su capital.

Objetivos diarios: establezca objetivos comerciales diarios y límites de pérdidas para una gestión de riesgos simplificada y eficaz. El EA detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanzan los límites.

Filtro de señal diaria: utiliza señales basadas en el cierre de la vela diaria anterior para determinar las entradas en nuevas órdenes, lo que aumenta la precisión de las operaciones.

Volumen de lote: controles estrictos garantizan que el volumen de operaciones esté siempre dentro de los límites permitidos por el corredor, evitando órdenes rechazadas.

Ventajas
Automatización completa: deje que el EA realice todos los análisis y operaciones mientras usted se concentra en otras actividades. Ideal para comerciantes que buscan una automatización total sin comprometer la seguridad y el rendimiento.

Gestión de riesgos: al implementar estrategias como Martingala y control de reducción, USD Killer EA proporciona un enfoque equilibrado entre riesgo y recompensa.

Seguridad y confiabilidad: funciones sólidas para cierre de órdenes, verificación de márgenes y validación del volumen de lotes garantizan que sus operaciones se ejecuten sin problemas.

Instalaciones cotidianas
Operaciones automatizadas: no es necesario un seguimiento constante del mercado. El EA realiza análisis y ejecuta operaciones automáticamente.
