ReTest Pro Histogram m

Indicador Crypto_Forex "ReTest Pro Histogram" para MT4, sin repintado.





- El indicador ReTestPro_Histogram permite buscar señales de entrada en la dirección de la tendencia principal tras volver a probar un nivel S/R fuerte.

- El histograma ReTestPro puede tener dos colores: rojo para tendencia bajista y verde para alcista.

- Si observa columnas consecutivas del mismo color en el histograma, significa que se está formando una nueva tendencia.

- La señal ReTest consiste en una columna con un color opuesto en el histograma y la siguiente columna con el color de la tendencia (ver imágenes).

- El indicador cuenta con alertas integradas para dispositivos móviles y PC.

- El indicador cuenta con una pantalla de información sobre spreads y swaps: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.

- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta. Es posible ubicar la visualización del swap de spread de información en cualquier esquina del gráfico:

0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.





CÓMO USAR el indicador:

- Para señales de COMPRA: histograma verde continuo y estable (tendencia alcista) + 1 columna roja en el histograma (reprueba) + 1 columna verde (abrir una posición larga aquí).

- Para señales de VENTA: histograma rojo continuo y estable (tendencia bajista) + 1 columna verde en el histograma (reprueba) + 1 columna roja (abrir una posición corta aquí).





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.