Dynamic Scalping Oscillator mq

"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4!





- Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo.

- El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables.

- El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra.

- Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea naranja.

- Este indicador también es ideal para combinar con patrones de acción del precio.

- Es mucho más preciso que los osciladores estándar. Marcos temporales compatibles: M30, H1, H4, D1, W1.

- Con alertas para PC y móvil.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.