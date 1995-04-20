Crypto_Forex MT4用インジケーター「ReTest Pro Histogram」、リペイント機能なし。





- ReTestPro_Histogramインジケーターは、強いS/Rレベルを再度テストした後、主要トレンド方向へのエントリーシグナルを探すのに使用できます。

- ReTestProヒストグラムは2色で表示できます。弱気トレンドは赤、強気トレンドは緑です。

- ヒストグラムの列が同じ色で連続して表示されている場合、新しいトレンドが発生していることを意味します。

- ReTestシグナルは、ヒストグラム内で反対色の列とトレンド色の列で表示されます（画像を参照）。

- インジケーターにはモバイルとPCの両方でアラートが組み込まれています。

- インジケーターにはスプレッド・スワップ情報表示機能があり、インジケーターが接続されている通貨ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には、口座残高、エクイティ、証拠金も表示されます。

- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。

0 - 左上隅、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。





インジケーターの使用方法：

- 買いシグナルの場合：安定した緑のヒストグラム（上昇トレンド）+ヒストグラム上の赤い列1つ（再テスト）+緑の列1つ（ここでロングトレードを開始）。

- 売りシグナルの場合：安定した赤のヒストグラム（下降トレンド）+ヒストグラム上の緑の列1つ（再テスト）+赤い列1つ（ここでショートトレードを開始）。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。