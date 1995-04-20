ReTest Pro Histogram m

Crypto_Forex Indikator „ReTest Pro Histogramm“ für MT4, kein Repainting erforderlich.





– Der ReTestPro_Histogramm Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Haupttrendrichtung nach dem erneuten Testen eines starken S/R-Niveaus verwendet werden.

– Das ReTestPro-Histogramm kann zwei Farben haben: Rot für einen rückläufigen Trend und Grün für einen bullischen Trend.

– Sobald aufeinanderfolgende Histogrammspalten derselben Farbe erscheinen, deutet dies auf einen neuen Trend hin.

– Das ReTest-Signal besteht aus einer Spalte mit entgegengesetzter Farbe im Histogramm und der nächsten Spalte mit Trendfarbe (siehe Abbildungen).

– Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.

– Die Info-Spread-Swap-Anzeige zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, mit dem er verknüpft ist.

– Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

– Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden:

0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.





ANWENDUNG DES Indikators:

– Für Kaufsignale: stetiges, durchgehendes grünes Histogramm (Aufwärtstrend) +1 rote Säule im Histogramm (erneuter Test) +1 grüne Säule (Long-Trade hier eröffnen).

– Für Verkaufssignale: stetiges, durchgehendes rotes Histogramm (Abwärtstrend) +1 grüne Säule im Histogramm (erneuter Test) +1 rote Säule (Short-Trade hier eröffnen).





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.