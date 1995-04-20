ReTest Pro Histogram m
- 指标
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 1.2
- 激活: 10
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“ReTest Pro Histogram”，无需重绘。
- ReTestPro_Histogram 指标可用于在强支撑/阻力位重测后寻找进入主趋势方向的入场信号。
- ReTestPro 直方图有两种颜色：红色表示看跌趋势，绿色表示看涨趋势。
- 一旦看到相同颜色的稳定连续直方图柱，即表示新趋势出现。
- ReTest 信号在直方图中第一列颜色与当前趋势颜色相同，第二列颜色与趋势颜色相同（如图所示）。
- 指标内置手机和电脑端警报。
- 指标包含点差/掉期信息显示 - 显示其所属外汇对的当前点差和掉期。
- 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。
- 可以将信息点差掉期显示放置在图表的任意位置：
0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。
指标使用方法：
- 买入信号：稳定连续的绿色柱状图（上涨趋势）+ 柱状图上1个红色柱状图（重新测试）+ 1个绿色柱状图（在此建立多头头寸）。
- 卖出信号：稳定连续的红色柱状图（下跌趋势）+ 柱状图上1个绿色柱状图（重新测试）+ 1个红色柱状图（在此建立空头头寸）。
本产品为原创产品，仅在本MQL5网站上提供。