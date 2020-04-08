ReTest Pro Histogram m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "ReTest Pro Histogram" MT4 için, Yeniden Boyama Yok.
- ReTestPro_Histogram göstergesi, güçlü S/R seviyesinin yeniden test edilmesinden sonra ana trend yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir.
- ReTestPro Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş eğilimi için kırmızı ve yükseliş eğilimi için yeşil.
- Aynı renkte sabit ardışık histogram sütunları gördüğünüzde bu, yeni bir trendin gerçekleştiği anlamına gelir.
- ReTest sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve trend renginde bir sonraki sütundur (resimlere bakın).
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır.
- Göstergede Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread'ini ve Swap'larını gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir. - Info Spread Swap Display'i grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
Gösterge NASIL KULLANILIR:
- SATIN AL sinyalleri için: sabit sürekli yeşil histogram (yukarı trend) +1 histogramda kırmızı sütun (tekrar test) +1 yeşil sütun (burada Uzun işlem açın).
- SATIŞ sinyalleri için: sabit sürekli kırmızı histogram (aşağı trend) +1 histogramda yeşil sütun (tekrar test) +1 kırmızı sütun (burada Kısa işlem açın).
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.