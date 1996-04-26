ReTest Pro Histogram m

MT4용 Crypto_Forex 지표 "ReTest Pro 히스토그램", 리페인트 없음.





- ReTestPro_Histogram 지표는 강력한 지지선/반지선 재테스트 후 주요 추세 방향으로 진입 신호를 찾는 데 사용할 수 있습니다.

- ReTestPro 히스토그램은 두 가지 색상으로 제공됩니다. 빨간색은 하락 추세, 녹색은 상승 추세입니다.

- 동일한 색상의 히스토그램 열이 지속적으로 나타나면 새로운 추세가 시작되었음을 의미합니다.

- ReTest 신호는 히스토그램에서 반대 색상의 열과 다음 열의 추세 색상으로 표시됩니다(그림 참조).

- 지표에는 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다.

- 지표가 연결된 외환 통화쌍의 현재 스프레드와 스왑 정보를 보여주는 정보 스프레드 스왑 표시 기능이 있습니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 증거금도 표시됩니다.

- Info Spread Swap Display는 차트의 어느 모서리에나 배치할 수 있습니다.

0 - 좌측 상단, 1 - 우측 상단, 2 - 좌측 하단, 3 - 우측 하단





보조 지표 사용 방법:

- 매수 신호: 녹색 히스토그램이 일정하게 연속적으로 표시(상승 추세) + 히스토그램의 빨간색 열 1개(재테스트) + 녹색 열 1개(매수 포지션 진입)

- 매도 신호: 빨간색 히스토그램이 일정하게 연속적으로 표시(하락 추세) + 히스토그램의 녹색 열 1개(재테스트) + 빨간색 열 1개(매도 포지션 진입)





