ReTest Pro Histogram m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "ReTest Pro Histogram" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore ReTestPro_Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione del trend principale dopo il nuovo test di un forte livello S/R.
- L'istogramma ReTestPro può essere di 2 colori: rosso per un trend ribassista e verde per uno rialzista.
- Quando si vedono colonne consecutive dell'istogramma stabili dello stesso colore, significa che si sta verificando un nuovo trend.
- Il segnale ReTest è rappresentato da una colonna con colore opposto nell'istogramma e dalla colonna successiva con il colore del trend (vedere le immagini).
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- L'indicatore dispone di un display informativo Spread Swap: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile individuare l'indicatore Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
COME UTILIZZARE l'indicatore:
- per segnali di ACQUISTO: istogramma verde continuo (trend rialzista) + 1 colonna rossa sull'istogramma (retest) + 1 colonna verde (apri qui una posizione Long).
- per segnali di VENDITA: istogramma rosso continuo (trend ribassista) + 1 colonna verde sull'istogramma (retest) + 1 colonna rossa (apri qui una posizione Short).
