ReTest Pro Histogram m

Indicador Crypto_Forex "Histograma ReTest Pro" para MT4, sem repintura.





- O indicador ReTestPro_Histogram pode ser usado para buscar sinais de entrada na direção da tendência principal após o reteste de um nível S/R forte.

- O histograma ReTestPro pode ser apresentado em 2 cores: vermelho para tendência de baixa e verde para tendência de alta.

- Ao visualizar colunas consecutivas e estáveis ​​do histograma com a mesma cor, significa que uma nova tendência está em andamento.

- O sinal ReTest é uma coluna com a cor oposta no histograma e a próxima coluna com a cor da tendência (veja as imagens).

- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.

- O indicador possui um visor de informações sobre spread e swaps - ele mostra o spread e os swaps atuais do par de moedas onde está anexado.

- O visor também mostra o saldo da conta, o patrimônio líquido e as margens.

- É possível localizar o visor de informações sobre spread e swaps em qualquer canto do gráfico:

0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.





COMO USAR o indicador:

- para sinais de COMPRA: histograma verde contínuo e estável (tendência de alta) + 1 coluna vermelha no histograma (reteste) + 1 coluna verde (abra uma posição comprada aqui).

- para sinais de VENDA: histograma vermelho contínuo e estável (tendência de baixa) + 1 coluna verde no histograma (reteste) + 1 coluna vermelha (abra uma posição vendida aqui).





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.