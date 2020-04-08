ReTest Pro Histogram m

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme ReTest Pro » pour MT4, sans refonte.





- L'indicateur ReTestPro_Histogram permet de rechercher des signaux d'entrée dans la tendance principale après un nouveau test d'un niveau S/R élevé.

- L'histogramme ReTestPro est disponible en deux couleurs : rouge pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière.

- L'affichage de colonnes consécutives stables de même couleur indique une nouvelle tendance.

- Le signal ReTest est une colonne de couleur opposée dans l'histogramme, la colonne suivante présentant la couleur de la tendance (voir les images).

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.

- L'indicateur dispose d'un affichage d'informations sur les spreads et les swaps : il affiche les spreads et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges. - L'affichage Info Spread Swap est disponible dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





UTILISATION DE L'INDICATEUR :

- Pour les signaux d'ACHAT : histogramme vert continu (tendance haussière) + 1 colonne rouge sur l'histogramme (retest) + 1 colonne verte (ouverture d'une position longue ici).

- Pour les signaux de VENTE : histogramme rouge continu (tendance baissière) + 1 colonne verte sur l'histogramme (retest) + 1 colonne rouge (ouverture d'une position courte ici).





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.