ArtQuant Gold

4.33

Prezzo di lancio: $ 199
Il prezzo aumenterà gradualmente dopo ogni blocco di vendita, come parte di una strategia di lancio basata sul valore.
Prima acquisti ArtQuant Gold, migliore sarà il prezzo che otterrai. (Nessuno sconto artificiale o promozione aggressiva. L'aumento di prezzo riflette la qualità e le prestazioni a lungo termine del sistema.)

LIVE SIGNAL

ArtQuant Gold è un Expert Advisor (EA) professionale specificamente progettato per negoziare sul mercato dell'oro (XAUUSD), con una struttura solida e adattabile incentrata sulla stabilità a lungo termine.

La sua logica interna combina l'analisi tecnica automatizzata, il controllo dinamico del rischio e un modello di esecuzione della rete intelligente senza ricorrere alla martingala o alla moltiplicazione dei lotti.

A differenza di molti sistemi che si basano su aumenti di volume o strategie eccessivamente modificate, ArtQuant Gold segue un approccio disciplinato e realistico, adattandosi al comportamento reale del mercato attraverso una gestione dell'esposizione intelligente e completamente configurabile.

Caratteristiche principali
  • Ottimizzato esclusivamente per XAUUSD
  • Strategia basata sulla griglia senza martingala: nessun ridimensionamento dei lotti tra gli input
  • Logica multistrato che utilizza l'azione dei prezzi, il comportamento del flusso e i filtri interni
  • Controllo dei prelievi configurabile per proteggere il capitale in ogni momento
  • Esecuzione delle negoziazioni basata sulle condizioni di mercato, non su timer o cicli fissi
  • Indipendente dal timeframe: logica basata sugli eventi, non logica basata sulle candele
Parametri di input


Nell'EA sono disponibili i seguenti parametri, spiegati nello stesso ordine in cui appaiono nelle impostazioni:

  • Avvia l'EA in modalità pausa: consente di avviare l'EA in modalità pausa per regolare in modo sicuro le impostazioni prima di iniziare a fare trading.
  • Simbolo dell'oro: definisce il simbolo che verrà scambiato. Il valore predefinito è "XAUUSD", ma può essere adattato al nome del tuo broker.
  • Metodo di calcolo del lotto: scegli tra lotti fissi, lotti automatici o dimensionamento del lotto basato sul saldo.
  • Livelli di rischio batch automatici: livello di rischio applicato quando si utilizza il calcolo batch automatico, da basso a molto alto.
  • Batch fisso: dimensione esatta del batch utilizzata se è selezionata la modalità fissa.
  • Fissato per saldo: importo del saldo del conto richiesto per ogni lotto fisso.
  • Percentuale saldo: calcola la dimensione del lotto come percentuale del saldo corrente.
  • Volume minimo per saldo: saldo minimo richiesto per consentire l'apertura di una transazione nel volume selezionato.
  • Modalità di controllo della riduzione di potenza: attiva la logica di protezione interna dalla riduzione di potenza con spegnimento automatico opzionale.
  • Valore di riduzione: riduzione massima consentita, in percentuale o in valore assoluto.
  • Notifiche push MQID: abilita le notifiche sui dispositivi mobili tramite il sistema MQID.
  • Numero magico: un identificatore univoco per distinguere le negoziazioni di questo EA dalle altre.
  • Spread massimo: spread massimo consentito per l’esecuzione delle operazioni.
  • Mostra pannello: abilita o disabilita il pannello di stato sullo schermo.
  • Carattere e dimensione del carattere del pannello: personalizza il tipo e la dimensione del carattere da visualizzare.
  • Commento della dashboard: etichetta di testo visualizzata sul grafico e nei commenti delle transazioni.
  • Stile e larghezza della linea: scegli lo stile e lo spessore della griglia visiva, delle linee TP e BE.
  • Colori delle linee: definisci i colori per i livelli Take Profit, Break Even e Griglia.
Requisiti e raccomandazioni
  • Simbolo di trading: XAUUSD
  • Tipo di account: Copertura
  • Deposito minimo: $ 1000 (con leva finanziaria 1:500)
  • Broker: IC Markets o qualsiasi broker con spread bassi ed esecuzione affidabile
  • Intervallo di tempo: qualsiasi (il sistema non dipende dalle candele)
  • VPS: altamente consigliato per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Supporto e comunicazione
  • Il supporto viene fornito esclusivamente tramite la sezione “Feedback” di questa pagina o tramite messaggio privato all’interno della piattaforma MQL5.
  • Non utilizziamo piattaforme esterne come Telegram o Discord per mantenere un ambiente di supporto mirato, professionale e senza spam.

Importante
  • Richieste di sconti, accordi privati o trattative sui prezzi saranno ignorate.
  • I prezzi sono fissi e trasparenti. Eventuali futuri aggiustamenti dei prezzi saranno annunciati pubblicamente e non comunicati privatamente.

Una nota sulla realtà del trading algoritmico
  • Diffidate di qualsiasi EA che promette curve di equity perfette, drawdown pari a zero o risultati identici in tutte le condizioni.
  • Questo comportamento è un chiaro segno di overfitting: backtest calibrati in modo troppo preciso rispetto ai dati storici e con scarsa adattabilità ai mercati reali.
  • Questi sistemi sono, in sostanza, delle bombe a orologeria.
ArtQuant Gold non è progettato per impressionare con immagini irrealistiche. È progettato per sopravvivere, adattarsi e crescere con una logica solida e un'esecuzione responsabile.
La coerenza non si ottiene tramite backtesting cosmetici, ma attraverso una logica di trading realistica e ben strutturata.

Copyright e distribuzione autorizzata
  • Questo prodotto è una creazione originale protetta dalle leggi sulla proprietà intellettuale e sul copyright.
  • La vendita, la ridistribuzione o la riproduzione di ArtQuant Gold al di fuori di MQL5.com sono severamente vietate.
  • Questa pagina del prodotto MQL5 è l'unico canale ufficiale e autorizzato per acquistare e ricevere supporto.
  • Qualsiasi condivisione, rivendita o modifica non autorizzata di questo prodotto sarà considerata una violazione diretta del copyright e perseguita di conseguenza.
Recensioni 7
Abdullah Uygar Tuna
282
Abdullah Uygar Tuna 2025.09.20 12:12 
 

Legit and profitable so far. The author is available. Quite content with the purchase.

Andrei Koval
110
Andrei Koval 2025.09.05 19:47 
 

Using it for two weeks with live account. Very Nice support. Simple to use (just tune you lot size and DD stop).

Khanh Toan Le
300
Khanh Toan Le 2025.06.02 08:37 
 

Miguel is a real developer. EA's performance is very good. Please follow the product's live signal to evaluate its effectiveness.

