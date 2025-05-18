ArtQuant Gold
- Experts
- Miguel Angel Vico Alba
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 6 agosto 2025
- Attivazioni: 10
ArtQuant Gold è un Expert Advisor (EA) professionale specificamente progettato per negoziare sul mercato dell'oro (XAUUSD), con una struttura solida e adattabile incentrata sulla stabilità a lungo termine.
- Ottimizzato esclusivamente per XAUUSD
- Strategia basata sulla griglia senza martingala: nessun ridimensionamento dei lotti tra gli input
- Logica multistrato che utilizza l'azione dei prezzi, il comportamento del flusso e i filtri interni
- Controllo dei prelievi configurabile per proteggere il capitale in ogni momento
- Esecuzione delle negoziazioni basata sulle condizioni di mercato, non su timer o cicli fissi
- Indipendente dal timeframe: logica basata sugli eventi, non logica basata sulle candele
Nell'EA sono disponibili i seguenti parametri, spiegati nello stesso ordine in cui appaiono nelle impostazioni:
- Avvia l'EA in modalità pausa: consente di avviare l'EA in modalità pausa per regolare in modo sicuro le impostazioni prima di iniziare a fare trading.
- Simbolo dell'oro: definisce il simbolo che verrà scambiato. Il valore predefinito è "XAUUSD", ma può essere adattato al nome del tuo broker.
- Metodo di calcolo del lotto: scegli tra lotti fissi, lotti automatici o dimensionamento del lotto basato sul saldo.
- Livelli di rischio batch automatici: livello di rischio applicato quando si utilizza il calcolo batch automatico, da basso a molto alto.
- Batch fisso: dimensione esatta del batch utilizzata se è selezionata la modalità fissa.
- Fissato per saldo: importo del saldo del conto richiesto per ogni lotto fisso.
- Percentuale saldo: calcola la dimensione del lotto come percentuale del saldo corrente.
- Volume minimo per saldo: saldo minimo richiesto per consentire l'apertura di una transazione nel volume selezionato.
- Modalità di controllo della riduzione di potenza: attiva la logica di protezione interna dalla riduzione di potenza con spegnimento automatico opzionale.
- Valore di riduzione: riduzione massima consentita, in percentuale o in valore assoluto.
- Notifiche push MQID: abilita le notifiche sui dispositivi mobili tramite il sistema MQID.
- Numero magico: un identificatore univoco per distinguere le negoziazioni di questo EA dalle altre.
- Spread massimo: spread massimo consentito per l’esecuzione delle operazioni.
- Mostra pannello: abilita o disabilita il pannello di stato sullo schermo.
- Carattere e dimensione del carattere del pannello: personalizza il tipo e la dimensione del carattere da visualizzare.
- Commento della dashboard: etichetta di testo visualizzata sul grafico e nei commenti delle transazioni.
- Stile e larghezza della linea: scegli lo stile e lo spessore della griglia visiva, delle linee TP e BE.
- Colori delle linee: definisci i colori per i livelli Take Profit, Break Even e Griglia.
- Simbolo di trading: XAUUSD
- Tipo di account: Copertura
- Deposito minimo: $ 1000 (con leva finanziaria 1:500)
- Broker: IC Markets o qualsiasi broker con spread bassi ed esecuzione affidabile
- Intervallo di tempo: qualsiasi (il sistema non dipende dalle candele)
- VPS: altamente consigliato per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Il supporto viene fornito esclusivamente tramite la sezione “Feedback” di questa pagina o tramite messaggio privato all’interno della piattaforma MQL5.
- Non utilizziamo piattaforme esterne come Telegram o Discord per mantenere un ambiente di supporto mirato, professionale e senza spam.
- Richieste di sconti, accordi privati o trattative sui prezzi saranno ignorate.
- I prezzi sono fissi e trasparenti. Eventuali futuri aggiustamenti dei prezzi saranno annunciati pubblicamente e non comunicati privatamente.
- Diffidate di qualsiasi EA che promette curve di equity perfette, drawdown pari a zero o risultati identici in tutte le condizioni.
- Questo comportamento è un chiaro segno di overfitting: backtest calibrati in modo troppo preciso rispetto ai dati storici e con scarsa adattabilità ai mercati reali.
- Questi sistemi sono, in sostanza, delle bombe a orologeria.
Legit and profitable so far. The author is available. Quite content with the purchase.