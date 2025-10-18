Zenith FX EA MT5

Zenith FX – Sistema Avanzado de Inteligencia Artificial Mecánica

Descripción General
Zenith FX representa la nueva generación de arquitectura algorítmica, diseñada para ofrecer precisión a nivel institucional en XAUUSD (Oro) y USDJPY (Dólar/Yen Japonés).
Basado en la estructura analítica introducida en Axon Shift y Vector Prime, el sistema integra un marco neuronal reforzado capaz de adaptarse en tiempo real a la volatilidad, los cambios de liquidez y las correlaciones entre metales y divisas principales.
Opera de forma totalmente autónoma, analizando la estructura del mercado en múltiples marcos temporales y sincronizando la ejecución con la dinámica global del mercado.

Arquitectura Principal

Núcleo Neuronal (Neural Core)
Módulo central de inteligencia que mantiene el equilibrio interno del sistema. Procesa datos de liquidez en varios marcos temporales, coordina la generación de señales, la gestión del riesgo y la lógica de ejecución, garantizando un comportamiento coherente entre ambos instrumentos.

Capa de Señales Adaptativa (Adaptive Signal Layer)
Convierte patrones complejos de datos de los mercados de oro y yen en señales de trading operativas. Filtra el ruido del mercado, identifica estructuras estadísticamente consistentes y ajusta su lógica según la volatilidad y las condiciones de impulso de cada instrumento.

Motor de Riesgo Dinámico (Dynamic Risk Engine)
Recalibra continuamente la exposición en función de la distribución de volatilidad, las condiciones de los diferenciales y la profundidad de liquidez. Ajusta dinámicamente el tamaño de las posiciones, manteniendo una gestión del riesgo proporcional tanto en períodos estables como volátiles.

Sincronizador Cuántico (Quantum Synchronizer)
Módulo de temporización propietario que alinea las decisiones algorítmicas con los ciclos globales de liquidez. Mantiene coherencia temporal entre las sesiones principales —asiática, londinense y neoyorquina— optimizando las entradas durante los picos de liquidez observados en XAUUSD y USDJPY.

Filosofía Operativa
Zenith FX no utiliza sistemas de rejilla, martingala ni promediación. Emplea un modelo de entrada única de precisión basado en la calibración adaptativa de la volatilidad y la sincronización temporal.
El sistema ejecuta operaciones solo cuando se logra una confirmación analítica de múltiples capas, priorizando la precisión y la estructura por encima de la frecuencia de operaciones.

Entorno Recomendado
Símbolos: XAUUSD, USDJPY
Marco temporal: H1
Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread
Depósito mínimo recomendado: 500 USD
Auto Trading: habilitado

Todos los parámetros principales están preoptimizados y no requieren ajustes manuales. El único parámetro configurable es el nivel de riesgo, que permite al usuario definir la exposición deseada según su capital y las condiciones del bróker.

Compatibilidad
Zenith FX puede funcionar junto con otros Asesores Expertos en el mismo terminal. Si se ejecutan varios sistemas en una misma cuenta, es necesario asignar a cada uno un Magic Number único para evitar conflictos de operaciones.

Filosofía de Diseño
Zenith FX es el resultado de una investigación aplicada en inteligencia mecánica de trading. Se basa en el principio de sincronización en lugar de predicción: un sistema diseñado para adaptarse a la volatilidad, responder al flujo de liquidez y mantener una disciplina estructural constante en los mercados de oro y divisas, bajo cualquier condición del mercado.

Descargo de Responsabilidad
Este sistema está destinado a ser una herramienta de apoyo para la toma de decisiones individuales de trading. Todos los resultados, modelos históricos y pruebas presentadas tienen fines meramente informativos y no garantizan el rendimiento futuro.
Antes de utilizarlo en cuentas reales, el usuario debe asegurarse de aplicar una gestión del riesgo adecuada y verificar la compatibilidad de su infraestructura de trading.


Comentarios 15
ZecoFactory
24
ZecoFactory 2025.11.21 12:45 
 

Currently, it's been great. I've been using it for a week now, and it's an excellent product. I've set my risk level to 2. Thank you, Maxim!

Gabriel Rodrigues Chiqueti
258
Gabriel Rodrigues Chiqueti 2025.11.02 15:13 
 

Zenith has been showing strong and stable results. The strategy is smart, the execution is smooth, and it works well even in different market conditions. The developer is very professional and provides quick, helpful support whenever needed. I’m very satisfied with the EA and the service — totally worth it! ⭐⭐⭐⭐⭐

Nobu
95
Nobu 2025.10.29 05:31 
 

バックテストでは素晴らしい結果でした。実際の取引が楽しみです。全て順調にいくことを願っています。

Cychros
372
Cychros 2025.12.24 23:02 
 

nicht zu empfehlen es steht keine Strategie dahinter einfach anhand historischer daten optimiert..... wie es in der Vergangenheit gezeigt hat ein nicht profitables Phänomen....die meisten ea im mql funktionieren so....traurig.......2 Sterne für die Animation das ist alles was an den ea gut ist

ESTARIX
331
ESTARIX 2025.12.09 07:13 
 

BEWARE!! SCAMMER & OVERFIT EAs Long story short: Maxim’s EAs are all overfit & have huge stop losses. Your account will eventually have large losses. He’s also likely scamming all of us knowing his EAs are not good. I purchased Axonshift about 3 months ago, then later on Zenith & Vectorprime. Axonshift did well for a couple months. It was trading significantly less than backtests (BT), but it still did ok. Then around mid-November, everything fell apart. Axonshift hit a stop loss (SL), and another trade went within 5 pips of SL less than a week later. Then Vectorprime hit SL, then Zenith hit SL. All of this was within 2 weeks. Mind you, that the win rates for these EAs are 99%+. These EAs are massively overfit, and have crazy reward to risk ratios, where you need 90%+ win rates usually just to break even. These 3 EAs trade VERY similarly. I see them as copies of each other with different entry times. They were all released within a week of each other. I believe this was to maximize profits. If quality was the focus, he would have continued to develop Axonshift only. After I purchased his 4th EA, ZenovaFx, I negatively reviewed it to prevent other people from losing massive amounts of money. ZenovaFx, like the others, had 99%+ win rate. Believe it or not, the very first live trade after publication was a full blown SL. Anyone running risk level 2 would have instantly lost 63% of their account. Risk level 1 would have lost 20%. A little after this point, Maxim knew the EA was a failure and removed it completely from MQL5. You can still search for the signal account, which is still live under Maxim’s profile. He abandoned the project a mere 2 weeks after release when it failed, instead of improving it or refunding customers (this would have been the ethical thing to do). Here’s where things get interesting. Another customer of Maxim reached out to me to point out something strange. Another MQL5 seller by the name “Solomon Din” published the signal for ZenovaFx (with Maxim as author) on Nov. 21, 2025. This was 1 day before Maxim released ZenovaFx (Nov. 22, 2025). How is this possible if “Solomon Din” wasn’t Maxim, or at least affiliated with Maxim? Very peculiar. Furthermore, Solomon Din also has project abandonment (Starspire Capital AI EA & Luminar AI Chat EA) issues and recently released a new EA (CryonX) that operates strikingly similar to Maxim’s EAs. Could it be just coincidence? My beliefs: Maxim has multiple accounts selling similar overfit EAs to people, he knows the EAs don’t work so his business is scamming people into buying them. Do your own research people. It’s all out there if you go and look. Don’t buy his EAs. Some stats: Axonshift Backtest win rate: 99.55% TP: 45 pips SL: 310 pips 87.34% win rate needed to stay even. 1:6.9 reward to risk that ends up being even worse than this since most trades close at breakeven. Lost 3 out of last 10 trades, which means it needs a straight 21+ trades going to full TP to breakeven. Live trading winrate: 70% Vectorprime Backtest win rate: 99.48% TP: 27 pips SL: 310 pips 1:11.6 reward to risk that ends up being even worse than this since most trades close at breakeven. 92.06% win rate needed to stay even. Lost 2 out of last 9 trades, which means it needs a straight 23+ trades going to full TP to breakeven. Live winrate: 78% Zenith Backtest winrate: 99.00% TP: 5.7 pips SL: 49.8 pips 89.69% win rate needed to stay even. 1:8.7 reward to risk that ends up being even worse than this since most trades close at breakeven. Live win rate: 95% (this is ok now, but it will fail, it’s a matter of time) **see comments for pictures

Maxim Kurochkin
2302
Respuesta del desarrollador Maxim Kurochkin 2025.12.14 14:42
Thank you for taking the time to share your opinion. I will respond calmly and respectfully, so that other readers can clearly understand my position. First of all, it is important to note that this user has purchased all of my Expert Advisors over time — AxonShift, VectorPrime, Zenith, and later ZenovaFX — despite being dissatisfied with each of them. Everyone is free to make their own purchasing decisions, but this fact alone suggests that the situation is more complex than it is being presented. I would also like to remind readers that when ZenovaFX was released, this same user was among the very first buyers and left a negative comment within minutes of purchase, before any meaningful trading activity could even occur. This does not invalidate his right to express an opinion, but it does raise questions about the intent and timing of the feedback. Regarding the claims about “overfitting,” “copies,” or “scamming”:
All of my EAs are developed independently, though they may share a similar risk-control philosophy, which is completely normal for products created by the same developer. Similarities in structure do not mean identical logic or hidden intent. Losses and stop-loss events are an unavoidable part of real trading. High historical win rates do not mean that losses will never happen in live market conditions — especially during periods of changing volatility. I have never denied this, and I have never promised or guaranteed profits. No such guarantees are given anywhere in my descriptions. As for speculation about other sellers or accounts, I have no control over what other users publish on the platform. Anyone can create signals or products under their own name. Drawing conclusions or accusations from that is not based on verifiable facts. Developing and maintaining trading strategies is not easy. If it were, anyone could release profitable EAs every week. In reality, finding robust logic, adapting to market changes, and continuously improving systems is difficult and time-consuming — and this is exactly what I continue to work on. I respect the right of every user to share their experience, positive or negative. At the same time, I encourage all traders to make decisions based on their own testing, realistic expectations, and proper risk management. I wish everyone the best in their trading journey.
amtf123451
34
amtf123451 2025.12.02 12:01 
 

Its trading frequency is very low, and its recent performance has been poor. It's not worth selling for such a high price.

Maxim Kurochkin
2302
Respuesta del desarrollador Maxim Kurochkin 2025.12.04 08:40
Thank you for sharing your opinion. I’m genuinely sorry that your experience didn’t meet your expectations — disappointing results are frustrating for any trader, and I fully respect your viewpoint. However, I would like to clarify a few points for transparency, especially for other users reading this: 1️⃣ “Overfitted” does not mean “non-functional.”
Every algorithm on the market — including the top-rated ones — is built and optimized on past data.
This is standard practice in quantitative trading.
But calling the EA “overfitted” simply because recent market conditions were abnormal is not an objective assessment. 2️⃣ Backtesting after the publication date can differ.
This is not unique to my EA.
MT5 Strategy Tester relies on tick-history that updates with a delay and varies by broker.
Periods of extreme volatility (like in the past weeks) often appear after the event in historical data, so real-time losses may not immediately show up in the tester.
This is a limitation of MT5, not an attempt to mislead anyone. 3️⃣ Live and demo conditions never match ideal backtests.
Spread changes, slippage, liquidity gaps, execution delays — none of these are reflected perfectly in a historical test.
Any EA can show differences between simulated and real-time results. 4️⃣ Calling the purchase a “terrible mistake” is understandable emotionally, but not technically fair.
Many users run the EA successfully with appropriate risk settings.
The recent market environment on XAUUSD has been unusually violent and has affected countless systems, not just mine. 5️⃣ I continuously update and improve all my EAs.
Whenever the market exposes weaknesses, I work on refining filters and strengthening risk handling.
This is an ongoing process — not a finished product dumped on users. I respect your feedback, even if it is harsh, and I will use it to improve the system further.
But I also want to reassure others reading this that the EA is not a “scam” nor intentionally designed to fail — it simply encountered extremely atypical market conditions, as many strategies did. Thank you for taking the time to share your experience.
Anas Ajnan
23
Anas Ajnan 2025.11.26 22:49 
 

Completely terrible. The bot was well over fitted for the past data, but once you backtest it on the periods after the date of publishing or even test it on a live or demo account, the bot crashes. So yeah, i did a terrible mistake buying this bot, but lesson learned

Maxim Kurochkin
2302
Respuesta del desarrollador Maxim Kurochkin 2025.12.04 08:40
Thank you for sharing your opinion. I’m genuinely sorry that your experience didn’t meet your expectations — disappointing results are frustrating for any trader, and I fully respect your viewpoint. However, I would like to clarify a few points for transparency, especially for other users reading this: 1️⃣ “Overfitted” does not mean “non-functional.”
Every algorithm on the market — including the top-rated ones — is built and optimized on past data.
This is standard practice in quantitative trading.
But calling the EA “overfitted” simply because recent market conditions were abnormal is not an objective assessment. 2️⃣ Backtesting after the publication date can differ.
This is not unique to my EA.
MT5 Strategy Tester relies on tick-history that updates with a delay and varies by broker.
Periods of extreme volatility (like in the past weeks) often appear after the event in historical data, so real-time losses may not immediately show up in the tester.
This is a limitation of MT5, not an attempt to mislead anyone. 3️⃣ Live and demo conditions never match ideal backtests.
Spread changes, slippage, liquidity gaps, execution delays — none of these are reflected perfectly in a historical test.
Any EA can show differences between simulated and real-time results. 4️⃣ Calling the purchase a “terrible mistake” is understandable emotionally, but not technically fair.
Many users run the EA successfully with appropriate risk settings.
The recent market environment on XAUUSD has been unusually violent and has affected countless systems, not just mine. 5️⃣ I continuously update and improve all my EAs.
Whenever the market exposes weaknesses, I work on refining filters and strengthening risk handling.
This is an ongoing process — not a finished product dumped on users. I respect your feedback, even if it is harsh, and I will use it to improve the system further.
But I also want to reassure others reading this that the EA is not a “scam” nor intentionally designed to fail — it simply encountered extremely atypical market conditions, as many strategies did. Thank you for taking the time to share your experience.
ZecoFactory
24
ZecoFactory 2025.11.21 12:45 
 

Currently, it's been great. I've been using it for a week now, and it's an excellent product. I've set my risk level to 2. Thank you, Maxim!

smp1990
449
smp1990 2025.11.11 08:09 
 

I have been using this EA for more than one week and so far all trades have been profitable in demoa ccounts. In theory the EA paid by itself. Also Maxim has been supportive. Many thanks Maxim!

Update 24/11/2025: unfortunately I have to revisit this review due to the bad performance of this EA.

First of all, and with all respect to Maxim who has been responsive, I have to explain what happened in my case and why I?m reviewing this. Few times I write a review of an EA, despite I'm using many, some good, some so-so and some bad. But this is a special case.

1- back test for 2024 and 2025 data looks really good: 91% won trades. Largest loss (from a deposit of 5,000) 941. Net results 512k profit vs 26k of losses. Not bad!

2- My experience using it for 2 weeks in a live account, and sadly I cannot paste screenshots: 8 trades

Trade 1: 73 profit

Trade 2: 15 profit

Trade 3: -1018 loss!!!! This loss doesnt appear in the signal and Maxim apologizes in one of the comments and says that in his broker that trade didn't happen. In my case that losing trade happened in 5 different brokers (fortunately in 3 of them that was demo account). Ok I give another chance, maybe I was unlucky and got one of the few big losses. I set the lot size to 0.05 to mitigate the risk of future losses

Trade 4: 24 profit

Trade 5: 30 profit

Trade 6: 0.12 profit

Trade 7: 12 profit

Trade 8: -444 loss... come on...

I have been using the EA in another account different broker and got the same trades than above...

I will stop using the EA in live accounts. Will give a 3rd chance with an udate of the EA but on demo accounts and if I see that performance is positive, then I will revisit this review.

Note that few days laters I had another HUGE loss for another of his EAs, Axoshift.

Gabriel Rodrigues Chiqueti
258
Gabriel Rodrigues Chiqueti 2025.11.02 15:13 
 

Zenith has been showing strong and stable results. The strategy is smart, the execution is smooth, and it works well even in different market conditions. The developer is very professional and provides quick, helpful support whenever needed. I’m very satisfied with the EA and the service — totally worth it! ⭐⭐⭐⭐⭐

liu000202
853
liu000202 2025.10.31 00:41 
 

Three stop losses per month, that's too bad

Nobu
95
Nobu 2025.10.29 05:31 
 

バックテストでは素晴らしい結果でした。実際の取引が楽しみです。全て順調にいくことを願っています。

gotothemoon
115
gotothemoon 2025.10.26 22:01 
 

Trading with confident using intelligent trading automation is my choice. I am individual trader and happy found this Expert Adviser. I set this EA for long term and thanks to author to keep update and maintain for future consistency.

marcuster
34
marcuster 2025.10.25 07:09 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I’ve been using Zenith FX for a while now, and this is actually the second EA I’ve purchased from the same developer — I also own AxonShift, and together they complement each other perfectly. Each system has its own internal logic and timing structure, and when used correctly, they create a very balanced and powerful combination. What I appreciate most about the author is his transparency and professionalism. He always replies clearly, never hides behind marketing talk, and actually listens to users’ feedback. Every time I had a question, I received a well-reasoned answer, not a generic response. People often forget that losses are part of any real trading system. There’s no EA in the world that wins 100% of the time. The difference here is that this developer keeps the system adaptive, updates it responsibly, and explains every change. If you treat it as a serious tool and not as a “magic money machine,” you’ll see how consistent it can be over time. Overall, I’m very satisfied with both EAs. The performance, risk control, and author support are all top-tier. I’ll definitely continue to follow his future work.

Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2025.10.22 23:33 
 

backtest was good

cyberhiga
1103
cyberhiga 2025.10.22 11:37 
 

The backtest results were promising, so I decided to purchase it. The developer is also very kind and responds to questions thoughtfully. I plan to run it for a while and report the results.

chak8x8
433
chak8x8 2025.10.21 13:00 
 

two TP in a row today. I also received other two EAs for free. Five stars for now. Will update in a month.

Update 22/10: One big SL, AUD$2000 was gone. I have to stop using it and decrease the stars.

Update 23/10: The author updated the EA after a big SL, I will give user support higher stars, but the author also took down his original signal which had 60% loss, so for other areas, I will just keep the low stars and see if it can make AUD$2000 back. If yes, I will give the stars back. I will keep this rating for a month as the developer promised that he would improve it. I will monitor the performance and update here in a month.

Update 3/11: This EA and other EAs created by author have recovered all the losses. After the last big SL, the EA hasn't encountered any losses. There was big DD last Friday which made me kind of scared, but the trend finally went back and it hit TP. I will give five stars and hope the author can improve the EA to reduce DD.

teedeebee
258
teedeebee 2025.10.19 11:37 
 

Update 24/11: Where Zenith FX at first showed to be one of Maxim's better EA's, with good wins and small losses (the moment that you really fee it's a winning EA and you feel comfortable putting the risk level a bit higher...) it blew 3 live accounts and 1 demo account yesterday (on VTMarkets and Headway brokers). Looking forward to an update that hopefully makes it more reliable again...

Update 25/10: This EA has already proven to be very worthy. Lightning fast trades on both XAUUSD and USDJPY with nice results. Lucky for me I didn't suffer from the bug that caused some of the users a nasty SL on 22/10 but Maxim responded as fast as his EA's by fixing the issue and providing an update in the blink of an eye. That's a true example to many other sellers. And it works great together with his other gems: Axonshift and Vectorprime.

19/10: After my very positive personal experiences with the Axonshift and Vectorprime EA's and Maxim's support, I'm very curious to see what this baby can do...bring it on!

