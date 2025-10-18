Zenith FX EA MT5

Zenith FX – Sistema Avanzado de Inteligencia Artificial Mecánica

Descripción General

Zenith FX representa la nueva generación de arquitectura algorítmica, diseñada para ofrecer precisión a nivel institucional en XAUUSD (Oro) y USDJPY (Dólar/Yen Japonés).

Basado en la estructura analítica introducida en Axon Shift y Vector Prime, el sistema integra un marco neuronal reforzado capaz de adaptarse en tiempo real a la volatilidad, los cambios de liquidez y las correlaciones entre metales y divisas principales.

Opera de forma totalmente autónoma, analizando la estructura del mercado en múltiples marcos temporales y sincronizando la ejecución con la dinámica global del mercado.

SEÑAL REAL DE ORO DQS: https://www.mql5.com/en/signals/2343270

SEÑAL REAL USDJPY: https://www.mql5.com/en/signals/2308259 Copias limitadas — solo las primeras 7 copias están disponibles por $399.

Las siguientes 5 copias tendrán un precio de $499,

y el precio aumentará $100 por cada 5 copias adicionales. Los primeros compradores obtienen acceso de por vida al precio más bajo.





Arquitectura Principal

Núcleo Neuronal (Neural Core)

Módulo central de inteligencia que mantiene el equilibrio interno del sistema. Procesa datos de liquidez en varios marcos temporales, coordina la generación de señales, la gestión del riesgo y la lógica de ejecución, garantizando un comportamiento coherente entre ambos instrumentos.

Capa de Señales Adaptativa (Adaptive Signal Layer)

Convierte patrones complejos de datos de los mercados de oro y yen en señales de trading operativas. Filtra el ruido del mercado, identifica estructuras estadísticamente consistentes y ajusta su lógica según la volatilidad y las condiciones de impulso de cada instrumento.

Motor de Riesgo Dinámico (Dynamic Risk Engine)

Recalibra continuamente la exposición en función de la distribución de volatilidad, las condiciones de los diferenciales y la profundidad de liquidez. Ajusta dinámicamente el tamaño de las posiciones, manteniendo una gestión del riesgo proporcional tanto en períodos estables como volátiles.

Sincronizador Cuántico (Quantum Synchronizer)

Módulo de temporización propietario que alinea las decisiones algorítmicas con los ciclos globales de liquidez. Mantiene coherencia temporal entre las sesiones principales —asiática, londinense y neoyorquina— optimizando las entradas durante los picos de liquidez observados en XAUUSD y USDJPY.

Filosofía Operativa

Zenith FX no utiliza sistemas de rejilla, martingala ni promediación. Emplea un modelo de entrada única de precisión basado en la calibración adaptativa de la volatilidad y la sincronización temporal.

El sistema ejecuta operaciones solo cuando se logra una confirmación analítica de múltiples capas, priorizando la precisión y la estructura por encima de la frecuencia de operaciones.

Entorno Recomendado

Símbolos: XAUUSD, USDJPY

Marco temporal: H1

Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread

Depósito mínimo recomendado: 500 USD

Auto Trading: habilitado

Todos los parámetros principales están preoptimizados y no requieren ajustes manuales. El único parámetro configurable es el nivel de riesgo, que permite al usuario definir la exposición deseada según su capital y las condiciones del bróker.

Compatibilidad

Zenith FX puede funcionar junto con otros Asesores Expertos en el mismo terminal. Si se ejecutan varios sistemas en una misma cuenta, es necesario asignar a cada uno un Magic Number único para evitar conflictos de operaciones.

Filosofía de Diseño

Zenith FX es el resultado de una investigación aplicada en inteligencia mecánica de trading. Se basa en el principio de sincronización en lugar de predicción: un sistema diseñado para adaptarse a la volatilidad, responder al flujo de liquidez y mantener una disciplina estructural constante en los mercados de oro y divisas, bajo cualquier condición del mercado.

Descargo de Responsabilidad

Este sistema está destinado a ser una herramienta de apoyo para la toma de decisiones individuales de trading. Todos los resultados, modelos históricos y pruebas presentadas tienen fines meramente informativos y no garantizan el rendimiento futuro.

Antes de utilizarlo en cuentas reales, el usuario debe asegurarse de aplicar una gestión del riesgo adecuada y verificar la compatibilidad de su infraestructura de trading.