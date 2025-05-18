発売価格：199ドル

価値ベースの発売戦略の一環として、各販売ブロックの後に価格は徐々に上昇します。

ArtQuant Gold を早く購入するほど、より良い価格が得られます。 (人為的な割引や強引なプロモーションは行っておりません。価格の上昇はシステムの品質と長期的なパフォーマンスを反映しています。)

ArtQuant Gold は、長期的な安定性に重点を置いた堅牢で適応性の高い構造を備え、金 (XAUUSD) 市場の取引に特化して設計されたプロフェッショナルなエキスパート アドバイザー (EA) です。

その内部ロジックは、マーチンゲールやロット乗算を使用せずに、自動化されたテクニカル分析、動的リスク管理、およびスマート グリッド実行モデルを組み合わせています。





ボリュームの増加や過剰に調整された戦略に依存する多くのシステムとは異なり、ArtQuant Gold は、規律ある現実的なアプローチを採用し、インテリジェントで完全に構成可能なエクスポージャー管理を通じて実際の市場動向に適応します。





主な特徴

XAUUSD専用に最適化

マルチンゲールを使用しないグリッドベースの戦略：入力間のロットスケーリングなし

価格アクション、フロー動作、内部フィルターを使用した多層ロジック

いつでも資金を保護するための設定可能な引き出し制御

タイマーや固定サイクルではなく、市場の状況に基づいて取引を実行します

時間枠に依存しない：ローソク足ベースのロジックではなく、イベントベースのロジック

入力パラメータ



EA では以下のパラメータが使用可能で、設定に表示される順序と同じ順序で説明されています。

EA を一時停止モードで起動: 取引を開始する前に EA を一時停止モードで起動して、安全に設定を調整できます。

ゴールドシンボル: 取引されるシンボルを定義します。デフォルト値は「XAUUSD」ですが、ブローカーの名前に合わせて調整できます。

ロット計算方法: 固定ロット、自動ロット、または残高ベースのロット サイズから選択します。

自動バッチリスクレベル: 自動バッチ計算を使用するときに適用されるリスクレベル (低から非常に高まで)。

固定バッチ: 固定モードを選択した場合に使用される正確なバッチ サイズ。

固定残高: 固定バッチごとに必要な口座残高の金額。

残高パーセンテージ: ロット サイズを現在の残高のパーセンテージとして計算します。

残高あたりの最小取引量: 選択した取引量で取引を開始するために必要な最小残高。

ディレート制御モード: オプションの自動シャットオフ機能を備えた内部ディレート保護ロジックを有効にします。

削減値: パーセンテージまたは絶対値で許可される最大削減値。

MQID プッシュ通知: MQID システムを介してモバイル通知を有効にします。

マジックナンバー: この EA の取引を他の取引と区別するための一意の識別子。

最大スプレッド: 操作の実行に許可される最大スプレッド。

パネルを表示: 画面上のステータス パネルを有効または無効にします。

パネルのフォントとフォント サイズ: 表示するフォントの種類とサイズをカスタマイズします。

ダッシュボードコメント: チャートと取引コメントに表示されるテキスト ラベル。

線のスタイルと幅: ビジュアル グリッド、TP 線、BE 線のスタイルと太さを選択します。

線の色: 利益確定、損益分岐点、グリッド レベルの色を定義します。

要件と推奨事項

取引シンボル: XAUUSD

アカウントの種類: カバレッジ

最低入金額: 1000ドル (レバレッジ1:500)

ブローカー: IC Marketsまたはスプレッドが低く、信頼性の高い取引を提供するブローカー

時間枠: 任意 (システムはローソク足に依存しません)

VPS: 24時間365日稼働に強く推奨

サポートとコミュニケーション

サポートは、このページの「フィードバック」セクションまたは MQL5 プラットフォーム内のプライベート メッセージを通じてのみ提供されます。

当社では、集中的でスパムのないプロフェッショナルなサポート環境を維持するために、Telegram や Discord などの外部プラットフォームは使用していません。





重要

割引、個別契約、価格交渉のリクエストは無視されます。

価格は固定されており、透明性があります。今後の価格調整は非公開で提供されるのではなく、公に発表されます。





アルゴリズム取引の現実に関するメモ

完璧なエクイティカーブ、ゼロドローダウン、またはあらゆる条件下での同一結果を約束する EA には注意してください。

この動作は明らかに過剰適合の兆候です。バックテストは履歴データに対して正確に調整されすぎていて、実際の市場への適応性がほとんどありません。

これらのシステムは本質的に時限爆弾です。

ArtQuant Gold は、非現実的な画像で印象付けるために設計されたものではありません。健全なロジックと責任ある実行によって生き残り、適応し、成長するように設計されています。

一貫性は表面的なバックテストによってではなく、現実的で適切に構造化された取引ロジックによって達成されます。





