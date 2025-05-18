ArtQuant Gold
- エキスパート
- Miguel Angel Vico Alba
- バージョン: 1.8
- アップデート済み: 1 12月 2025
- アクティベーション: 10
ArtQuant Gold は、長期的な安定性に重点を置いた堅牢で適応性の高い構造を備え、金 (XAUUSD) 市場の取引に特化して設計されたプロフェッショナルなエキスパート アドバイザー (EA) です。
- XAUUSD専用に最適化
- マルチンゲールを使用しないグリッドベースの戦略：入力間のロットスケーリングなし
- 価格アクション、フロー動作、内部フィルターを使用した多層ロジック
- いつでも資金を保護するための設定可能な引き出し制御
- タイマーや固定サイクルではなく、市場の状況に基づいて取引を実行します
- 時間枠に依存しない：ローソク足ベースのロジックではなく、イベントベースのロジック
EA では以下のパラメータが使用可能で、設定に表示される順序と同じ順序で説明されています。
- EA を一時停止モードで起動: 取引を開始する前に EA を一時停止モードで起動して、安全に設定を調整できます。
- ゴールドシンボル: 取引されるシンボルを定義します。デフォルト値は「XAUUSD」ですが、ブローカーの名前に合わせて調整できます。
- ロット計算方法: 固定ロット、自動ロット、または残高ベースのロット サイズから選択します。
- 自動バッチリスクレベル: 自動バッチ計算を使用するときに適用されるリスクレベル (低から非常に高まで)。
- 固定バッチ: 固定モードを選択した場合に使用される正確なバッチ サイズ。
- 固定残高: 固定バッチごとに必要な口座残高の金額。
- 残高パーセンテージ: ロット サイズを現在の残高のパーセンテージとして計算します。
- 残高あたりの最小取引量: 選択した取引量で取引を開始するために必要な最小残高。
- ディレート制御モード: オプションの自動シャットオフ機能を備えた内部ディレート保護ロジックを有効にします。
- 削減値: パーセンテージまたは絶対値で許可される最大削減値。
- MQID プッシュ通知: MQID システムを介してモバイル通知を有効にします。
- マジックナンバー: この EA の取引を他の取引と区別するための一意の識別子。
- 最大スプレッド: 操作の実行に許可される最大スプレッド。
- パネルを表示: 画面上のステータス パネルを有効または無効にします。
- パネルのフォントとフォント サイズ: 表示するフォントの種類とサイズをカスタマイズします。
- ダッシュボードコメント: チャートと取引コメントに表示されるテキスト ラベル。
- 線のスタイルと幅: ビジュアル グリッド、TP 線、BE 線のスタイルと太さを選択します。
- 線の色: 利益確定、損益分岐点、グリッド レベルの色を定義します。
- 取引シンボル: XAUUSD
- アカウントの種類: カバレッジ
- 最低入金額: 1000ドル (レバレッジ1:500)
- ブローカー: IC Marketsまたはスプレッドが低く、信頼性の高い取引を提供するブローカー
- 時間枠: 任意 (システムはローソク足に依存しません)
- VPS: 24時間365日稼働に強く推奨
- 完璧なエクイティカーブ、ゼロドローダウン、またはあらゆる条件下での同一結果を約束する EA には注意してください。
- この動作は明らかに過剰適合の兆候です。バックテストは履歴データに対して正確に調整されすぎていて、実際の市場への適応性がほとんどありません。
- これらのシステムは本質的に時限爆弾です。
I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.