ArtQuant Gold

4.56

発売価格：199ドル
価値ベースの発売戦略の一環として、各販売ブロックの後に価格は徐々に上昇します。
ArtQuant Gold を早く購入するほど、より良い価格が得られます。 (人為的な割引や強引なプロモーションは行っておりません。価格の上昇はシステムの品質と長期的なパフォーマンスを反映しています。)

LIVE SIGNAL

ArtQuant Gold は、長期的な安定性に重点を置いた堅牢で適応性の高い構造を備え、金 (XAUUSD) 市場の取引に特化して設計されたプロフェッショナルなエキスパート アドバイザー (EA) です。

その内部ロジックは、マーチンゲールやロット乗算を使用せずに、自動化されたテクニカル分析、動的リスク管理、およびスマート グリッド実行モデルを組み合わせています。

ボリュームの増加や過剰に調整された戦略に依存する多くのシステムとは異なり、ArtQuant Gold は、規律ある現実的なアプローチを採用し、インテリジェントで完全に構成可能なエクスポージャー管理を通じて実際の市場動向に適応します。

主な特徴
  • XAUUSD専用に最適化
  • マルチンゲールを使用しないグリッドベースの戦略：入力間のロットスケーリングなし
  • 価格アクション、フロー動作、内部フィルターを使用した多層ロジック
  • いつでも資金を保護するための設定可能な引き出し制御
  • タイマーや固定サイクルではなく、市場の状況に基づいて取引を実行します
  • 時間枠に依存しない：ローソク足ベースのロジックではなく、イベントベースのロジック
入力パラメータ


EA では以下のパラメータが使用可能で、設定に表示される順序と同じ順序で説明されています。

  • EA を一時停止モードで起動: 取引を開始する前に EA を一時停止モードで起動して、安全に設定を調整できます。
  • ゴールドシンボル: 取引されるシンボルを定義します。デフォルト値は「XAUUSD」ですが、ブローカーの名前に合わせて調整できます。
  • ロット計算方法: 固定ロット、自動ロット、または残高ベースのロット サイズから選択します。
  • 自動バッチリスクレベル: 自動バッチ計算を使用するときに適用されるリスクレベル (低から非常に高まで)。
  • 固定バッチ: 固定モードを選択した場合に使用される正確なバッチ サイズ。
  • 固定残高: 固定バッチごとに必要な口座残高の金額。
  • 残高パーセンテージ: ロット サイズを現在の残高のパーセンテージとして計算します。
  • 残高あたりの最小取引量: 選択した取引量で取引を開始するために必要な最小残高。
  • ディレート制御モード: オプションの自動シャットオフ機能を備えた内部ディレート保護ロジックを有効にします。
  • 削減値: パーセンテージまたは絶対値で許可される最大削減値。
  • MQID プッシュ通知: MQID システムを介してモバイル通知を有効にします。
  • マジックナンバー: この EA の取引を他の取引と区別するための一意の識別子。
  • 最大スプレッド: 操作の実行に許可される最大スプレッド。
  • パネルを表示: 画面上のステータス パネルを有効または無効にします。
  • パネルのフォントとフォント サイズ: 表示するフォントの種類とサイズをカスタマイズします。
  • ダッシュボードコメント: チャートと取引コメントに表示されるテキスト ラベル。
  • 線のスタイルと幅: ビジュアル グリッド、TP 線、BE 線のスタイルと太さを選択します。
  • 線の色: 利益確定、損益分岐点、グリッド レベルの色を定義します。
要件と推奨事項
  • 取引シンボル: XAUUSD
  • アカウントの種類: カバレッジ
  • 最低入金額: 1000ドル (レバレッジ1:500)
  • ブローカー: IC Marketsまたはスプレッドが低く、信頼性の高い取引を提供するブローカー
  • 時間枠: 任意 (システムはローソク足に依存しません)
  • VPS: 24時間365日稼働に強く推奨
サポートとコミュニケーション
  • サポートは、このページの「フィードバック」セクションまたは MQL5 プラットフォーム内のプライベート メッセージを通じてのみ提供されます。
  • 当社では、集中的でスパムのないプロフェッショナルなサポート環境を維持するために、Telegram や Discord などの外部プラットフォームは使用していません。

重要
  • 割引、個別契約、価格交渉のリクエストは無視されます。
  • 価格は固定されており、透明性があります。今後の価格調整は非公開で提供されるのではなく、公に発表されます。

アルゴリズム取引の現実に関するメモ
  • 完璧なエクイティカーブ、ゼロドローダウン、またはあらゆる条件下での同一結果を約束する EA には注意してください。
  • この動作は明らかに過剰適合の兆候です。バックテストは履歴データに対して正確に調整されすぎていて、実際の市場への適応性がほとんどありません。
  • これらのシステムは本質的に時限爆弾です。
ArtQuant Gold は、非現実的な画像で印象付けるために設計されたものではありません。健全なロジックと責任ある実行によって生き残り、適応し、成長するように設計されています。
一貫性は表面的なバックテストによってではなく、現実的で適切に構造化された取引ロジックによって達成されます。

著作権および許可された配布
  • この製品は知的財産法および著作権法によって保護されたオリジナル作品です。
  • ArtQuant Gold を MQL5.com 以外で販売、再配布、複製することは固く禁じられています。
  • この MQL5 製品ページは、購入とサポートを受けるための唯一の公式かつ認可されたチャネルです。
  • この製品の無許可の共有、再販、または改変は著作権の直接的な侵害とみなされ、それに応じて訴追されます。
レビュー 10
Thomas Mueller
51
Thomas Mueller 2025.12.18 11:18 
 

I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.

Ahmad Rafizi
115
Ahmad Rafizi 2025.12.10 02:42 
 

Bought this a month ago and the results were truly amazing. It does not trade frequently but when it does it's profitable with good risk management. The author does update the EA when needed and is very responsive towards question. I am very happy.

Wessel Vroon
37
Wessel Vroon 2025.10.07 15:51 
 

Purchased on June 10, 2025. After thorough backtesting and selecting the risk strategy that suited me best, I started running the EA on a small live account. The performance has been stable and consistent ever since. During this period, the EA has received several updates that further improved its results. I’m very happy with the purchase and impressed by how well it performs. Communication with Miguel is always quick and professional. I can definitely recommend this EA to other traders.

フィルタ:
Thomas Mueller
51
Thomas Mueller 2025.12.18 11:18 
 

I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.

Ahmad Rafizi
115
Ahmad Rafizi 2025.12.10 02:42 
 

Bought this a month ago and the results were truly amazing. It does not trade frequently but when it does it's profitable with good risk management. The author does update the EA when needed and is very responsive towards question. I am very happy.

Miguel Angel Vico Alba
10618
開発者からの返信 Miguel Angel Vico Alba 2025.12.10 16:27
Thank you for your review. I'm glad to hear the EA is performing well for you. 😉
Wessel Vroon
37
Wessel Vroon 2025.10.07 15:51 
 

Purchased on June 10, 2025. After thorough backtesting and selecting the risk strategy that suited me best, I started running the EA on a small live account. The performance has been stable and consistent ever since. During this period, the EA has received several updates that further improved its results. I’m very happy with the purchase and impressed by how well it performs. Communication with Miguel is always quick and professional. I can definitely recommend this EA to other traders.

Miguel Angel Vico Alba
10618
開発者からの返信 Miguel Angel Vico Alba 2025.10.07 18:08
Thank you very much for your detailed feedback and trust. I'm glad to know the EA is working well for you and that the updates have been useful. I always try to provide quick support and continuous improvements. Your recommendation is truly appreciated.
Abdullah Uygar Tuna
420
Abdullah Uygar Tuna 2025.09.20 12:12 
 

Legit and profitable so far. The author is available. Quite content with the purchase.

Miguel Angel Vico Alba
10618
開発者からの返信 Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:13
Thanks for your trust. I'll keep supporting and updating the EA.
Andrei Koval
129
Andrei Koval 2025.09.05 19:47 
 

Using it for two weeks with live account. Very Nice support. Simple to use (just tune you lot size and DD stop).

Update after 3 months. EA is profitable and Miguel is very supportive (think about it - the fact that EA was updated to 1.8 version, 'cause one of his clients didn't have any access to ICMarkets and ICTrades).

Miguel Angel Vico Alba
10618
開発者からの返信 Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:13
Glad it's working well for you. Correct, lot size and DD setup are very important.
Jason
146
Jason 2025.09.03 01:14 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Miguel Angel Vico Alba
10618
開発者からの返信 Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:12
Happy to hear that. Early supporters like you motivate me to improve the EA further.
Miroslav9808
64
Miroslav9808 2025.06.25 09:13 
 

Hello!This my first robot from mql5 store and I use ArtQuant for almost 2 weeks and the robot barely makes a trade.in 2 weeks only traded 2 days and the rest of time it is completely sleeping. A robot to trade only 2-3-4 times per month not worth the money, he can barely make profit for VPS cost.I hope seller take this feedback to improve robot to make more trades and profit.thank you and best regards, Miruslav. This EA very dangerous blow my account after a while

Miguel Angel Vico Alba
10618
開発者からの返信 Miguel Angel Vico Alba 2025.06.25 10:24
Hello Miroslav! Let me be very clear: your review is misleading, unfair, and contradicts everything we discussed privately. You claim you’ve used the EA for “almost two weeks”, yet the purchase was made on June 17, and you posted this review on June 25. That’s barely 8 days, not even close to two weeks. And during that time, you got at least several good trade, confirmed in your own words: "Good trade by ArtQuant robot. Too bad very rare trade maybe can make trade often?" In other words, the EA worked exactly as described, and even made a profitable trade, yet you still decided to leave a low rating because it doesn’t trade every day? That makes no sense. Let’s recall what you asked me, and how I answered you with total honesty: You asked if the EA could make $100/day from a $1,000 account, or give you 5–10% per day with max 5% drawdown. I told you directly that this is unrealistic, and that no EA in the world can deliver that kind of return without blowing the account. You also said: "my first EA and I have big emotions, sorry for this I hope you can forgive me" I understood your situation and, despite not being my obligation, I offered to personally connect to your VPS to check everything for you. That’s far beyond what any seller is required to do, and you know it. You received full support, honest answers, detailed explanations, the user manual, a link to the public signal, and even an offer of remote assistance, all within less than 8 days. In return, you left a 2.5-star review because the EA didn’t “do enough” for your unrealistic expectations. Let’s be honest: this rating says nothing about the EA, and everything about your lack of patience and understanding of how trading works. (Won this May: 12% ... my signal doesn't lie, your review does)
Khanh Toan Le
689
Khanh Toan Le 2025.06.02 08:37 
 

Miguel is a real developer. EA's performance is very good. Please follow the product's live signal to evaluate its effectiveness.

Miguel Angel Vico Alba
10618
開発者からの返信 Miguel Angel Vico Alba 2025.06.02 08:47
Thank you very much for your kind words, Khanh. I’m glad to know you’re satisfied with the EA’s performance. Your support and recommendation to follow the live signal are greatly appreciated, as it’s one of the best ways for potential users to evaluate the system objectively. Wishing you continued success. 🙏🏻
Ocean
629
Ocean 2025.05.28 11:13 
 

Support for the real developer of the EA. You don't have to buy the most popular, expensive EA. This ea is doing the same. Profitable. Excellent communication. Thanks, thanks.

Miguel Angel Vico Alba
10618
開発者からの返信 Miguel Angel Vico Alba 2025.05.28 22:02
Thank you so much for your recommendation and for supporting the work behind the EA. Feedback like yours is truly motivating and helps us keep improving every day. If you ever have any questions, suggestions, or just want to share how your experience is going, I’ll be here to help. Wishing you great trades ahead!
mrea59
1661
mrea59 2025.05.21 13:12 
 

Purchased the EA after first doing back tests. Set up the EA on Sunday night ready for markets to open (demo account) Yesterday it opened the first batch of trades and wow results have been amazing. I used a high risk setting as its only on my demo account. This is on a $5K demo account. I have attached my results in the comments section. Will continue to run on demo for a while. The EA is different in a positive way to the countless others that I have tested and bought. I know it was only 1 day - but this could be a game changer. I wanted to buy before the price increases as I am sure it will. Also, support has been amazing, very prompt and detailed replies to all my questions.

Miguel Angel Vico Alba
10618
開発者からの返信 Miguel Angel Vico Alba 2025.05.21 13:21
Thank you so much for taking the time to share your experience in such detail. We're truly glad to hear the EA exceeded your expectations on its first trading day. While the initial results are encouraging, as you mentioned, it's always wise to continue monitoring performance over time, especially when using higher-risk settings. We also really appreciate your kind words about the support. Providing fast and helpful assistance is a top priority for us, and feedback like yours is incredibly motivating. We're here if you have any further questions or suggestions. Thanks again for your trust, and we wish you continued success in your trading journey!
レビューに返信