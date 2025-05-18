ArtQuant Gold
- Versão: 1.8
- Atualizado: 1 dezembro 2025
- Ativações: 10
Preço de lançamento: US$ 199
O preço aumentará gradualmente após cada bloco de vendas como parte de uma estratégia de lançamento baseada em valor.
Quanto antes você comprar o ArtQuant Gold, melhor será o preço. (Sem descontos artificiais ou promoções agressivas. O aumento de preço reflete a qualidade e o desempenho a longo prazo do sistema.)
ArtQuant Gold é um Expert Advisor (EA) profissional projetado especificamente para negociar o mercado de ouro (XAUUSD) com uma estrutura robusta e adaptável focada na estabilidade a longo prazo.
- Otimizado exclusivamente para XAUUSD
- Estratégia baseada em grade sem martingale: sem escalonamento de lote entre entradas
- Lógica multicamadas usando ação de preço, comportamento de fluxo e filtros internos
- Controle de retirada configurável para proteger o capital em todos os momentos
- Execução de negociações com base nas condições de mercado, não em temporizadores ou ciclos fixos
- Independente de período: lógica baseada em eventos, não em velas
Os seguintes parâmetros estão disponíveis no EA, explicados na mesma ordem em que aparecem nas configurações:
- Iniciar o EA no modo de pausa: permite que você inicie o EA no modo de pausa para ajustar as configurações com segurança antes de começar a negociação.
- Símbolo de ouro: define o símbolo que será negociado. O valor padrão é "XAUUSD", mas pode ser adaptado ao nome da sua corretora.
- Método de cálculo de lote: escolha entre lotes fixos, lotes automáticos ou dimensionamento de lote baseado em saldo.
- Níveis de risco de lote automático: nível de risco aplicado ao usar o cálculo automático de lote, de baixo a muito alto.
- Lote fixo: tamanho exato do lote usado se o modo fixo for selecionado.
- Fixo por saldo: Valor do saldo da conta necessário para cada lote fixo.
- Porcentagem de saldo: calcula o tamanho do lote como uma porcentagem do seu saldo atual.
- Volume mínimo por saldo: saldo mínimo necessário para permitir a abertura de uma negociação no volume selecionado.
- Modo de controle de redução de potência: ativa a lógica interna de proteção contra redução de potência com desligamento automático opcional.
- Valor de redução: redução máxima permitida, em porcentagem ou em valor absoluto.
- Notificações push MQID: habilita notificações móveis por meio do sistema MQID.
- Número mágico: um identificador exclusivo para separar as negociações deste EA das demais.
- Spread máximo: spread máximo permitido para execução das operações.
- Mostrar painel: ativa ou desativa o painel de status na tela.
- Fonte e tamanho da fonte do painel: personalize o tipo e o tamanho da fonte para a exibição.
- Comentário do painel: rótulo de texto exibido no gráfico e nos comentários da negociação.
- Estilo e largura da linha: escolha o estilo e a espessura da grade visual, linhas TP e BE.
- Cores das linhas: defina cores para os níveis Take Profit, Break Even e Grid.
- Símbolo de negociação: XAUUSD
- Tipo de conta: Cobertura
- Depósito mínimo: $ 1.000 (com alavancagem de 1:500)
- Corretora: IC Markets ou qualquer corretora com spreads baixos e execução confiável
- Período: Qualquer (o sistema não depende de velas)
- VPS: Altamente recomendado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana
- O suporte é fornecido exclusivamente através da seção “Feedback” desta página ou via mensagem privada na plataforma MQL5.
- Não usamos plataformas externas como Telegram ou Discord para manter um ambiente de suporte focado, livre de spam e profissional.
- Pedidos de descontos, acordos privados ou negociações de preços serão ignorados.
- Os preços são fixos e transparentes. Quaisquer ajustes futuros de preços serão anunciados publicamente e não oferecidos privadamente.
- Desconfie de qualquer EA que prometa curvas de patrimônio perfeitas, redução zero ou resultados idênticos em todas as condições.
- Esse comportamento é um sinal claro de overfitting: backtests calibrados com muita precisão em relação a dados históricos e com pouca adaptabilidade aos mercados reais.
- Esses sistemas são, em essência, bombas-relógio.
- Este produto é uma criação original protegida por leis de propriedade intelectual e direitos autorais.
- A venda, redistribuição ou reprodução do ArtQuant Gold fora do MQL5.com é estritamente proibida.
- Esta página do produto MQL5 é o único canal oficial e autorizado para compra e recebimento de suporte.
- Qualquer compartilhamento, revenda ou modificação não autorizada deste produto será considerado uma violação direta de direitos autorais e será processado conforme o caso.
I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.