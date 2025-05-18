Preço de lançamento: US$ 199

O preço aumentará gradualmente após cada bloco de vendas como parte de uma estratégia de lançamento baseada em valor.

Quanto antes você comprar o ArtQuant Gold, melhor será o preço. (Sem descontos artificiais ou promoções agressivas. O aumento de preço reflete a qualidade e o desempenho a longo prazo do sistema.)

ArtQuant Gold é um Expert Advisor (EA) profissional projetado especificamente para negociar o mercado de ouro (XAUUSD) com uma estrutura robusta e adaptável focada na estabilidade a longo prazo.

Sua lógica interna combina análise técnica automatizada, controle dinâmico de risco e um modelo de execução de rede inteligente sem usar martingale ou multiplicação de lotes.





Ao contrário de muitos sistemas que dependem de aumentos de volume ou estratégias superajustadas, o ArtQuant Gold segue uma abordagem disciplinada e realista, adaptando-se ao comportamento real do mercado por meio de um gerenciamento de exposição inteligente e totalmente configurável.





Principais características

Otimizado exclusivamente para XAUUSD

Estratégia baseada em grade sem martingale: sem escalonamento de lote entre entradas

Lógica multicamadas usando ação de preço, comportamento de fluxo e filtros internos

Controle de retirada configurável para proteger o capital em todos os momentos

Execução de negociações com base nas condições de mercado, não em temporizadores ou ciclos fixos

Independente de período: lógica baseada em eventos, não em velas

Parâmetros de entrada



Os seguintes parâmetros estão disponíveis no EA, explicados na mesma ordem em que aparecem nas configurações:

Iniciar o EA no modo de pausa: permite que você inicie o EA no modo de pausa para ajustar as configurações com segurança antes de começar a negociação.

Símbolo de ouro: define o símbolo que será negociado. O valor padrão é "XAUUSD", mas pode ser adaptado ao nome da sua corretora.

Método de cálculo de lote: escolha entre lotes fixos, lotes automáticos ou dimensionamento de lote baseado em saldo.

Níveis de risco de lote automático: nível de risco aplicado ao usar o cálculo automático de lote, de baixo a muito alto.

Lote fixo: tamanho exato do lote usado se o modo fixo for selecionado.

Fixo por saldo: Valor do saldo da conta necessário para cada lote fixo.

Porcentagem de saldo: calcula o tamanho do lote como uma porcentagem do seu saldo atual.

Volume mínimo por saldo: saldo mínimo necessário para permitir a abertura de uma negociação no volume selecionado.

Modo de controle de redução de potência: ativa a lógica interna de proteção contra redução de potência com desligamento automático opcional.

Valor de redução: redução máxima permitida, em porcentagem ou em valor absoluto.

Notificações push MQID: habilita notificações móveis por meio do sistema MQID.

Número mágico: um identificador exclusivo para separar as negociações deste EA das demais.

Spread máximo: spread máximo permitido para execução das operações.

Mostrar painel: ativa ou desativa o painel de status na tela.

Fonte e tamanho da fonte do painel: personalize o tipo e o tamanho da fonte para a exibição.

Comentário do painel: rótulo de texto exibido no gráfico e nos comentários da negociação.

Estilo e largura da linha: escolha o estilo e a espessura da grade visual, linhas TP e BE.

Cores das linhas: defina cores para os níveis Take Profit, Break Even e Grid.

Requisitos e recomendações

Símbolo de negociação: XAUUSD

Tipo de conta: Cobertura

Depósito mínimo: $ 1.000 (com alavancagem de 1:500)

Corretora: IC Markets ou qualquer corretora com spreads baixos e execução confiável

Período: Qualquer (o sistema não depende de velas)

VPS: Altamente recomendado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana

Suporte e comunicação

O suporte é fornecido exclusivamente através da seção “Feedback” desta página ou via mensagem privada na plataforma MQL5.

Não usamos plataformas externas como Telegram ou Discord para manter um ambiente de suporte focado, livre de spam e profissional.





Importante

Pedidos de descontos, acordos privados ou negociações de preços serão ignorados.

Os preços são fixos e transparentes. Quaisquer ajustes futuros de preços serão anunciados publicamente e não oferecidos privadamente.





Uma nota sobre a realidade da negociação algorítmica

Desconfie de qualquer EA que prometa curvas de patrimônio perfeitas, redução zero ou resultados idênticos em todas as condições.

Esse comportamento é um sinal claro de overfitting: backtests calibrados com muita precisão em relação a dados históricos e com pouca adaptabilidade aos mercados reais.

Esses sistemas são, em essência, bombas-relógio.

O ArtQuant Gold não foi projetado para impressionar com imagens irrealistas. Ele foi projetado para sobreviver, se adaptar e crescer com lógica sólida e execução responsável.

A consistência não é alcançada por meio de testes cosméticos, mas por meio de uma lógica de negociação realista e bem estruturada.





