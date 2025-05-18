ArtQuant Gold

4.56

출시 가격: $199
본 가격은 제품의 장기적 가치에 기반한 출시 전략의 일환으로, 판매 단계가 진행될수록 점진적으로 인상됩니다.
ArtQuant Gold를 더 일찍 구매할수록 더 유리한 가격을 확보할 수 있습니다.

인위적인 할인이나 공격적인 프로모션은 제공하지 않습니다.
가격 인상은 시스템의 품질, 안정성, 그리고 장기적인 성숙도를 반영합니다.

실시간 신호

(신호가 비교적 최근에 시작되었으며 EA의 최초 출시일과 일치하지 않는다는 점을 확인하실 수 있습니다. 이에 대한 자세한 설명은 여기를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.)

개요

ArtQuant Gold금(XAUUSD) 거래를 위해 독점적으로 설계된 프로페셔널 Expert Advisor(EA)입니다.
시스템 구조는 견고하고 적응력이 뛰어나며, 장기적 안정성, 리스크 관리, 지속 가능성에 초점을 맞추고 있습니다.

시스템 구성 요소:

  • 자동화된 기술적 분석

  • 동적 포지션 및 노출 관리

  • 규율 있는 그리드 실행 구조, 마틴게일 및 로트 배수 전략 미사용

지속적인 로트 증가나 과도하게 최적화된 취약한 전략과 달리, ArtQuant Gold는 실제 시장 움직임에 적응하면서도 예측 가능하고 통제된 리스크를 유지하는 현실적인 접근 방식을 채택합니다.

주요 특징

  • XAUUSD 전용 최적화

  • 마틴게일 없는 그리드 전략

  • 진입 간 로트 증가 없음

  • 유연한 로트 관리 방식:

    • 고정 로트

    • 리스크 레벨 기반 자동 로트

    • 계좌 잔고 기반 로트 계산

  • 선택적 내부 드로우다운 제어 기능

  • 타이머나 고정 주기가 아닌 실제 시장 조건 기반 실행

  • 타임프레임 독립 로직 (이벤트 기반)

  • 차트 내 통합 정보 패널 제공

입력 파라미터 (현 버전)

일반 설정

  • Start EA Paused
    실거래 전 설정을 점검할 수 있도록 EA를 일시 정지 상태로 시작합니다.

  • Lot Calculation Method
    로트 계산 방식:

    • Fixed

    • Auto

    • Based on Balance

  • Auto Lots Risk Levels
    자동 로트 계산에 적용되는 리스크 수준.

  • Fixed Lot
    고정 모드에서 사용되는 로트 크기.

  • Fixed per Balance
    고정 로트당 요구되는 계좌 잔고.

  • Drawdown Control Mode
    내부 드로우다운 보호 로직 활성화.

  • Drawdown Value
    허용되는 최대 드로우다운 (퍼센트 또는 절대값).

  • MQID Push Notifications
    모바일 푸시 알림 활성화.

  • Magic Number
    다른 EA와 거래를 구분하기 위한 고유 식별자.

  • Max Spread (Points)
    거래 실행이 허용되는 최대 스프레드.

  • Max Slippage (Points)
    허용되는 최대 슬리피지.

패널 및 시각적 설정

  • Show Panel
    정보 패널 표시 여부.

  • Panel Font / Panel Font Size
    패널 글꼴 및 크기 설정.

  • Panel Comment
    차트 및 거래 코멘트에 표시되는 텍스트.

  • Line Style / Line Width
    라인 스타일 및 두께.

  • TP Line Color
    목표 수익선 색상.

  • BE Line Color
    손익분기선 색상.

  • Grid Line Color
    그리드 라인 색상.

요구 사항 및 권장 사항

  • 거래 종목: XAUUSD

  • 계좌 유형: 헤징 / ECN

  • 권장 최소 입금액: $1000 (레버리지 1:500)

  • 권장 브로커: IC Markets, RoboForex 또는 낮은 스프레드와 안정적인 체결을 제공하는 브로커

  • 타임프레임: 무관

  • VPS: 24/7 운영을 위해 강력히 권장

지원 및 커뮤니케이션

지원은 아래 채널을 통해서만 제공됩니다:

  • 본 페이지의 댓글 섹션

  • MQL5 플랫폼 내 개인 메시지

Telegram, Discord 등 외부 플랫폼은 사용하지 않으며, 전문적이고 집중된 지원 환경을 유지합니다.

중요 안내

  • 할인 요청, 개인 거래, 가격 협상은 모두 무시됩니다

  • 가격은 고정되어 있으며 투명합니다

  • 향후 가격 변경 시 공개적으로 안내됩니다

알고리즘 트레이딩의 현실에 대한 참고 사항

다음과 같은 약속을 하는 EA에는 주의하시기 바랍니다:

  • 완벽한 수익 곡선

  • 제로 드로우다운

  • 모든 시장 상황에서 동일한 결과

이는 일반적으로 과도한 최적화와 실제 시장에 대한 낮은 적응력을 의미합니다.

ArtQuant Gold는 비현실적인 결과를 보여주기 위해 설계되지 않았습니다.
책임 있는 운용, 적응력, 장기적 안정성을 목표로 개발되었습니다.

진정한 일관성은 보기 좋은 백테스트가 아닌, 현실적이고 견고한 트레이딩 로직에서 나옵니다.

저작권 및 공식 배포

ArtQuant Gold는 지적 재산권 및 저작권법에 의해 보호되는 오리지널 제품입니다.
MQL5.com 외부에서의 판매, 재배포 또는 복제는 엄격히 금지됩니다.

본 제품 페이지는 유일한 공식 판매 및 지원 채널입니다.
무단 공유, 재판매 또는 수정은 저작권 침해로 간주됩니다.

Thomas Mueller
57
Thomas Mueller 2025.12.18 11:18 
 

I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.

Ahmad Rafizi
115
Ahmad Rafizi 2025.12.10 02:42 
 

Bought this a month ago and the results were truly amazing. It does not trade frequently but when it does it's profitable with good risk management. The author does update the EA when needed and is very responsive towards question. I am very happy.

Wessel Vroon
38
Wessel Vroon 2025.10.07 15:51 
 

Purchased on June 10, 2025. After thorough backtesting and selecting the risk strategy that suited me best, I started running the EA on a small live account. The performance has been stable and consistent ever since. During this period, the EA has received several updates that further improved its results. I’m very happy with the purchase and impressed by how well it performs. Communication with Miguel is always quick and professional. I can definitely recommend this EA to other traders.

Thomas Mueller
57
Thomas Mueller 2025.12.18 11:18 
 

I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.

Miguel Angel Vico Alba
10579
개발자의 답변 Miguel Angel Vico Alba 2025.12.29 00:27
Thank you very much, Thomas, for your feedback and recommendation. I'm glad to hear the EA is performing well on both cent and real accounts, even with low-risk settings, and that you found the UI clear and well documented. Your review is truly appreciated.
Ahmad Rafizi
115
Ahmad Rafizi 2025.12.10 02:42 
 

Bought this a month ago and the results were truly amazing. It does not trade frequently but when it does it's profitable with good risk management. The author does update the EA when needed and is very responsive towards question. I am very happy.

Miguel Angel Vico Alba
10579
개발자의 답변 Miguel Angel Vico Alba 2025.12.10 16:27
Thank you for your review. I'm glad to hear the EA is performing well for you. 😉
Wessel Vroon
38
Wessel Vroon 2025.10.07 15:51 
 

Purchased on June 10, 2025. After thorough backtesting and selecting the risk strategy that suited me best, I started running the EA on a small live account. The performance has been stable and consistent ever since. During this period, the EA has received several updates that further improved its results. I’m very happy with the purchase and impressed by how well it performs. Communication with Miguel is always quick and professional. I can definitely recommend this EA to other traders.

Miguel Angel Vico Alba
10579
개발자의 답변 Miguel Angel Vico Alba 2025.10.07 18:08
Thank you very much for your detailed feedback and trust. I'm glad to know the EA is working well for you and that the updates have been useful. I always try to provide quick support and continuous improvements. Your recommendation is truly appreciated.
Abdullah Uygar Tuna
422
Abdullah Uygar Tuna 2025.09.20 12:12 
 

Legit and profitable so far. The author is available. Quite content with the purchase.

Miguel Angel Vico Alba
10579
개발자의 답변 Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:13
Thanks for your trust. I'll keep supporting and updating the EA.
Andrei Koval
129
Andrei Koval 2025.09.05 19:47 
 

Using it for two weeks with live account. Very Nice support. Simple to use (just tune you lot size and DD stop).

Update after 3 months. EA is profitable and Miguel is very supportive (think about it - the fact that EA was updated to 1.8 version, 'cause one of his clients didn't have any access to ICMarkets and ICTrades).

Miguel Angel Vico Alba
10579
개발자의 답변 Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:13
Glad it's working well for you. Correct, lot size and DD setup are very important.
Jason
156
Jason 2025.09.03 01:14 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Miguel Angel Vico Alba
10579
개발자의 답변 Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:12
Happy to hear that. Early supporters like you motivate me to improve the EA further.
Miroslav9808
64
Miroslav9808 2025.06.25 09:13 
 

Hello!This my first robot from mql5 store and I use ArtQuant for almost 2 weeks and the robot barely makes a trade.in 2 weeks only traded 2 days and the rest of time it is completely sleeping. A robot to trade only 2-3-4 times per month not worth the money, he can barely make profit for VPS cost.I hope seller take this feedback to improve robot to make more trades and profit.thank you and best regards, Miruslav. This EA very dangerous blow my account after a while

Miguel Angel Vico Alba
10579
개발자의 답변 Miguel Angel Vico Alba 2025.06.25 10:24
Hello Miroslav! Let me be very clear: your review is misleading, unfair, and contradicts everything we discussed privately. You claim you’ve used the EA for “almost two weeks”, yet the purchase was made on June 17, and you posted this review on June 25. That’s barely 8 days, not even close to two weeks. And during that time, you got at least several good trade, confirmed in your own words: "Good trade by ArtQuant robot. Too bad very rare trade maybe can make trade often?" In other words, the EA worked exactly as described, and even made a profitable trade, yet you still decided to leave a low rating because it doesn’t trade every day? That makes no sense. Let’s recall what you asked me, and how I answered you with total honesty: You asked if the EA could make $100/day from a $1,000 account, or give you 5–10% per day with max 5% drawdown. I told you directly that this is unrealistic, and that no EA in the world can deliver that kind of return without blowing the account. You also said: "my first EA and I have big emotions, sorry for this I hope you can forgive me" I understood your situation and, despite not being my obligation, I offered to personally connect to your VPS to check everything for you. That’s far beyond what any seller is required to do, and you know it. You received full support, honest answers, detailed explanations, the user manual, a link to the public signal, and even an offer of remote assistance, all within less than 8 days. In return, you left a 2.5-star review because the EA didn’t “do enough” for your unrealistic expectations. Let’s be honest: this rating says nothing about the EA, and everything about your lack of patience and understanding of how trading works. (Won this May: 12% ... my signal doesn't lie, your review does)
Khanh Toan Le
794
Khanh Toan Le 2025.06.02 08:37 
 

Miguel is a real developer. EA's performance is very good. Please follow the product's live signal to evaluate its effectiveness.

Miguel Angel Vico Alba
10579
개발자의 답변 Miguel Angel Vico Alba 2025.06.02 08:47
Thank you very much for your kind words, Khanh. I’m glad to know you’re satisfied with the EA’s performance. Your support and recommendation to follow the live signal are greatly appreciated, as it’s one of the best ways for potential users to evaluate the system objectively. Wishing you continued success. 🙏🏻
Ocean
619
Ocean 2025.05.28 11:13 
 

Support for the real developer of the EA. You don't have to buy the most popular, expensive EA. This ea is doing the same. Profitable. Excellent communication. Thanks, thanks.

Miguel Angel Vico Alba
10579
개발자의 답변 Miguel Angel Vico Alba 2025.05.28 22:02
Thank you so much for your recommendation and for supporting the work behind the EA. Feedback like yours is truly motivating and helps us keep improving every day. If you ever have any questions, suggestions, or just want to share how your experience is going, I’ll be here to help. Wishing you great trades ahead!
mrea59
1661
mrea59 2025.05.21 13:12 
 

Purchased the EA after first doing back tests. Set up the EA on Sunday night ready for markets to open (demo account) Yesterday it opened the first batch of trades and wow results have been amazing. I used a high risk setting as its only on my demo account. This is on a $5K demo account. I have attached my results in the comments section. Will continue to run on demo for a while. The EA is different in a positive way to the countless others that I have tested and bought. I know it was only 1 day - but this could be a game changer. I wanted to buy before the price increases as I am sure it will. Also, support has been amazing, very prompt and detailed replies to all my questions.

Miguel Angel Vico Alba
10579
개발자의 답변 Miguel Angel Vico Alba 2025.05.21 13:21
Thank you so much for taking the time to share your experience in such detail. We're truly glad to hear the EA exceeded your expectations on its first trading day. While the initial results are encouraging, as you mentioned, it's always wise to continue monitoring performance over time, especially when using higher-risk settings. We also really appreciate your kind words about the support. Providing fast and helpful assistance is a top priority for us, and feedback like yours is incredibly motivating. We're here if you have any further questions or suggestions. Thanks again for your trust, and we wish you continued success in your trading journey!
