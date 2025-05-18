ArtQuant Gold

출시 가격: $199

본 가격은 제품의 장기적 가치에 기반한 출시 전략의 일환으로, 판매 단계가 진행될수록 점진적으로 인상됩니다.

ArtQuant Gold를 더 일찍 구매할수록 더 유리한 가격을 확보할 수 있습니다.

인위적인 할인이나 공격적인 프로모션은 제공하지 않습니다.

가격 인상은 시스템의 품질, 안정성, 그리고 장기적인 성숙도를 반영합니다.

실시간 신호

(신호가 비교적 최근에 시작되었으며 EA의 최초 출시일과 일치하지 않는다는 점을 확인하실 수 있습니다. 이에 대한 자세한 설명은 여기를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.)

개요

ArtQuant Gold는 금(XAUUSD) 거래를 위해 독점적으로 설계된 프로페셔널 Expert Advisor(EA)입니다.

시스템 구조는 견고하고 적응력이 뛰어나며, 장기적 안정성, 리스크 관리, 지속 가능성에 초점을 맞추고 있습니다.

시스템 구성 요소:

자동화된 기술적 분석

동적 포지션 및 노출 관리

규율 있는 그리드 실행 구조, 마틴게일 및 로트 배수 전략 미사용

지속적인 로트 증가나 과도하게 최적화된 취약한 전략과 달리, ArtQuant Gold는 실제 시장 움직임에 적응하면서도 예측 가능하고 통제된 리스크를 유지하는 현실적인 접근 방식을 채택합니다.

주요 특징

XAUUSD 전용 최적화

마틴게일 없는 그리드 전략

진입 간 로트 증가 없음

유연한 로트 관리 방식: 고정 로트 리스크 레벨 기반 자동 로트 계좌 잔고 기반 로트 계산

선택적 내부 드로우다운 제어 기능

타이머나 고정 주기가 아닌 실제 시장 조건 기반 실행

타임프레임 독립 로직 (이벤트 기반)

차트 내 통합 정보 패널 제공

입력 파라미터 (현 버전)

일반 설정

Start EA Paused

실거래 전 설정을 점검할 수 있도록 EA를 일시 정지 상태로 시작합니다.

Lot Calculation Method

로트 계산 방식: Fixed Auto Based on Balance

Auto Lots Risk Levels

자동 로트 계산에 적용되는 리스크 수준.

Fixed Lot

고정 모드에서 사용되는 로트 크기.

Fixed per Balance

고정 로트당 요구되는 계좌 잔고.

Drawdown Control Mode

내부 드로우다운 보호 로직 활성화.

Drawdown Value

허용되는 최대 드로우다운 (퍼센트 또는 절대값).

MQID Push Notifications

모바일 푸시 알림 활성화.

Magic Number

다른 EA와 거래를 구분하기 위한 고유 식별자.

Max Spread (Points)

거래 실행이 허용되는 최대 스프레드.

Max Slippage (Points)

허용되는 최대 슬리피지.

패널 및 시각적 설정

Show Panel

정보 패널 표시 여부.

Panel Font / Panel Font Size

패널 글꼴 및 크기 설정.

Panel Comment

차트 및 거래 코멘트에 표시되는 텍스트.

Line Style / Line Width

라인 스타일 및 두께.

TP Line Color

목표 수익선 색상.

BE Line Color

손익분기선 색상.

Grid Line Color

그리드 라인 색상.

요구 사항 및 권장 사항

거래 종목: XAUUSD

계좌 유형: 헤징 / ECN

권장 최소 입금액: $1000 (레버리지 1:500)

권장 브로커: IC Markets, RoboForex 또는 낮은 스프레드와 안정적인 체결을 제공하는 브로커

타임프레임: 무관

VPS: 24/7 운영을 위해 강력히 권장

지원 및 커뮤니케이션

지원은 아래 채널을 통해서만 제공됩니다:

본 페이지의 댓글 섹션

MQL5 플랫폼 내 개인 메시지

Telegram, Discord 등 외부 플랫폼은 사용하지 않으며, 전문적이고 집중된 지원 환경을 유지합니다.

중요 안내

할인 요청, 개인 거래, 가격 협상은 모두 무시됩니다

가격은 고정되어 있으며 투명합니다

향후 가격 변경 시 공개적으로 안내됩니다

알고리즘 트레이딩의 현실에 대한 참고 사항

다음과 같은 약속을 하는 EA에는 주의하시기 바랍니다:

완벽한 수익 곡선

제로 드로우다운

모든 시장 상황에서 동일한 결과

이는 일반적으로 과도한 최적화와 실제 시장에 대한 낮은 적응력을 의미합니다.

ArtQuant Gold는 비현실적인 결과를 보여주기 위해 설계되지 않았습니다.

책임 있는 운용, 적응력, 장기적 안정성을 목표로 개발되었습니다.

진정한 일관성은 보기 좋은 백테스트가 아닌, 현실적이고 견고한 트레이딩 로직에서 나옵니다.

저작권 및 공식 배포

ArtQuant Gold는 지적 재산권 및 저작권법에 의해 보호되는 오리지널 제품입니다.

MQL5.com 외부에서의 판매, 재배포 또는 복제는 엄격히 금지됩니다.

본 제품 페이지는 유일한 공식 판매 및 지원 채널입니다.

무단 공유, 재판매 또는 수정은 저작권 침해로 간주됩니다.