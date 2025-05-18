Prix de lancement : 199 $

Le prix augmentera progressivement après chaque bloc de vente dans le cadre d'une stratégie de lancement basée sur la valeur.

Plus tôt vous achetez ArtQuant Gold, meilleur sera le prix que vous obtiendrez. (Pas de remises artificielles ni de promotions agressives. L'augmentation des prix reflète la qualité et les performances à long terme du système.)

ArtQuant Gold est un Expert Advisor (EA) professionnel spécialement conçu pour le trading sur le marché de l'or (XAUUSD) avec une structure robuste et adaptative axée sur la stabilité à long terme.

Sa logique interne combine une analyse technique automatisée, un contrôle dynamique des risques et un modèle d'exécution de réseau intelligent sans utiliser de martingale ou de multiplication de lots.





Contrairement à de nombreux systèmes qui s'appuient sur un volume croissant ou des stratégies surajustées, ArtQuant Gold suit une approche disciplinée et réaliste, s'adaptant au comportement réel du marché grâce à une gestion de l'exposition intelligente et entièrement configurable.





Caractéristiques principales

Optimisé exclusivement pour XAUUSD

Stratégie basée sur une grille sans martingale : pas de mise à l'échelle des lots entre les entrées

Logique multicouche utilisant l'action des prix, le comportement des flux et les filtres internes

Contrôle de retrait configurable pour protéger le capital à tout moment

Exécution des transactions basée sur les conditions du marché, et non sur des minuteries ou des cycles fixes

Indépendant du délai : logique basée sur les événements, et non sur les bougies

Paramètres d'entrée



Les paramètres suivants sont disponibles dans l'EA, expliqués dans le même ordre dans lequel ils apparaissent dans les paramètres :

Démarrer l'EA en mode pause : vous permet de démarrer l'EA en mode pause pour ajuster les paramètres en toute sécurité avant le début du trading.

Symbole d'or : définit le symbole qui sera échangé. La valeur par défaut est « XAUUSD », mais elle peut être adaptée au nom de votre courtier.

Méthode de calcul des lots : choisissez entre des lots fixes, des lots automatiques ou un dimensionnement de lot basé sur le solde.

Niveaux de risque de lot automatique : niveau de risque appliqué lors de l'utilisation du calcul de lot automatique, de faible à très élevé.

Lot fixe : taille exacte du lot utilisée si le mode fixe est sélectionné.

Fixé par solde : Montant du solde de compte requis pour chaque lot fixe.

Pourcentage du solde : calcule la taille du lot en pourcentage de votre solde actuel.

Volume minimum par solde : solde minimum requis pour permettre l'ouverture d'une transaction dans le volume sélectionné.

Mode de contrôle de déclassement : active la logique de protection de déclassement interne avec arrêt automatique en option.

Valeur de réduction : réduction maximale autorisée, soit en pourcentage, soit en valeur absolue.

Notifications push MQID : active les notifications mobiles via le système MQID.

Numéro magique : un identifiant unique pour séparer les transactions de cet EA des autres.

Spread maximum : spread maximum autorisé pour l'exécution des opérations.

Afficher le panneau : active ou désactive le panneau d’état à l’écran.

Police et taille de police du panneau : personnalisez le type et la taille de police pour l’affichage.

Commentaire du tableau de bord : étiquette de texte affichée sur le graphique et dans les commentaires de transaction.

Style et largeur de ligne : choisissez le style et l'épaisseur de la grille visuelle, des lignes TP et BE.

Couleurs de ligne : définissez les couleurs pour les niveaux Take Profit, Break Even et Grid.

Exigences et recommandations

Symbole commercial : XAUUSD

Type de compte : Couverture

Dépôt minimum : 1 000 $ (avec un effet de levier de 1:500)

Courtier : IC Markets ou tout autre courtier avec des spreads faibles et une exécution fiable

Période : N'importe laquelle (le système ne dépend pas des bougies)

VPS : Fortement recommandé pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7

Soutien et communication

L'assistance est fournie exclusivement via la section « Commentaires » de cette page ou via un message privé au sein de la plateforme MQL5.

Nous n'utilisons pas de plateformes externes comme Telegram ou Discord pour maintenir un environnement de support ciblé, sans spam et professionnel.





Important

Les demandes de remises, d’accords privés ou de négociations de prix seront ignorées.

Les prix sont fixes et transparents. Tout ajustement de prix futur sera annoncé publiquement et non proposé en privé.





Une note sur la réalité du trading algorithmique

Méfiez-vous de tout EA qui promet des courbes d’équité parfaites, un drawdown nul ou des résultats identiques dans toutes les conditions.

Ce comportement est un signe clair de surajustement : des backtests calibrés trop précisément par rapport aux données historiques et avec peu d’adaptabilité aux marchés réels.

Ces systèmes sont, par essence, des bombes à retardement.

ArtQuant Gold n'est pas conçu pour impressionner avec des images irréalistes. Il est conçu pour survivre, s’adapter et grandir avec une logique solide et une exécution responsable.

La cohérence n’est pas obtenue par des backtesting cosmétiques, mais par une logique de trading réaliste et bien structurée.





Droits d'auteur et distribution autorisée