ArtQuant Gold

4.33

Prix de lancement : 199 $
Le prix augmentera progressivement après chaque bloc de vente dans le cadre d'une stratégie de lancement basée sur la valeur.
Plus tôt vous achetez ArtQuant Gold, meilleur sera le prix que vous obtiendrez. (Pas de remises artificielles ni de promotions agressives. L'augmentation des prix reflète la qualité et les performances à long terme du système.)

LIVE SIGNAL

ArtQuant Gold est un Expert Advisor (EA) professionnel spécialement conçu pour le trading sur le marché de l'or (XAUUSD) avec une structure robuste et adaptative axée sur la stabilité à long terme.

Sa logique interne combine une analyse technique automatisée, un contrôle dynamique des risques et un modèle d'exécution de réseau intelligent sans utiliser de martingale ou de multiplication de lots.

Contrairement à de nombreux systèmes qui s'appuient sur un volume croissant ou des stratégies surajustées, ArtQuant Gold suit une approche disciplinée et réaliste, s'adaptant au comportement réel du marché grâce à une gestion de l'exposition intelligente et entièrement configurable.

Caractéristiques principales
  • Optimisé exclusivement pour XAUUSD
  • Stratégie basée sur une grille sans martingale : pas de mise à l'échelle des lots entre les entrées
  • Logique multicouche utilisant l'action des prix, le comportement des flux et les filtres internes
  • Contrôle de retrait configurable pour protéger le capital à tout moment
  • Exécution des transactions basée sur les conditions du marché, et non sur des minuteries ou des cycles fixes
  • Indépendant du délai : logique basée sur les événements, et non sur les bougies
Paramètres d'entrée


Les paramètres suivants sont disponibles dans l'EA, expliqués dans le même ordre dans lequel ils apparaissent dans les paramètres :

  • Démarrer l'EA en mode pause : vous permet de démarrer l'EA en mode pause pour ajuster les paramètres en toute sécurité avant le début du trading.
  • Symbole d'or : définit le symbole qui sera échangé. La valeur par défaut est « XAUUSD », mais elle peut être adaptée au nom de votre courtier.
  • Méthode de calcul des lots : choisissez entre des lots fixes, des lots automatiques ou un dimensionnement de lot basé sur le solde.
  • Niveaux de risque de lot automatique : niveau de risque appliqué lors de l'utilisation du calcul de lot automatique, de faible à très élevé.
  • Lot fixe : taille exacte du lot utilisée si le mode fixe est sélectionné.
  • Fixé par solde : Montant du solde de compte requis pour chaque lot fixe.
  • Pourcentage du solde : calcule la taille du lot en pourcentage de votre solde actuel.
  • Volume minimum par solde : solde minimum requis pour permettre l'ouverture d'une transaction dans le volume sélectionné.
  • Mode de contrôle de déclassement : active la logique de protection de déclassement interne avec arrêt automatique en option.
  • Valeur de réduction : réduction maximale autorisée, soit en pourcentage, soit en valeur absolue.
  • Notifications push MQID : active les notifications mobiles via le système MQID.
  • Numéro magique : un identifiant unique pour séparer les transactions de cet EA des autres.
  • Spread maximum : spread maximum autorisé pour l'exécution des opérations.
  • Afficher le panneau : active ou désactive le panneau d’état à l’écran.
  • Police et taille de police du panneau : personnalisez le type et la taille de police pour l’affichage.
  • Commentaire du tableau de bord : étiquette de texte affichée sur le graphique et dans les commentaires de transaction.
  • Style et largeur de ligne : choisissez le style et l'épaisseur de la grille visuelle, des lignes TP et BE.
  • Couleurs de ligne : définissez les couleurs pour les niveaux Take Profit, Break Even et Grid.
Exigences et recommandations
  • Symbole commercial : XAUUSD
  • Type de compte : Couverture
  • Dépôt minimum : 1 000 $ (avec un effet de levier de 1:500)
  • Courtier : IC Markets ou tout autre courtier avec des spreads faibles et une exécution fiable
  • Période : N'importe laquelle (le système ne dépend pas des bougies)
  • VPS : Fortement recommandé pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7
Soutien et communication
  • L'assistance est fournie exclusivement via la section « Commentaires » de cette page ou via un message privé au sein de la plateforme MQL5.
  • Nous n'utilisons pas de plateformes externes comme Telegram ou Discord pour maintenir un environnement de support ciblé, sans spam et professionnel.

Important
  • Les demandes de remises, d’accords privés ou de négociations de prix seront ignorées.
  • Les prix sont fixes et transparents. Tout ajustement de prix futur sera annoncé publiquement et non proposé en privé.

Une note sur la réalité du trading algorithmique
  • Méfiez-vous de tout EA qui promet des courbes d’équité parfaites, un drawdown nul ou des résultats identiques dans toutes les conditions.
  • Ce comportement est un signe clair de surajustement : des backtests calibrés trop précisément par rapport aux données historiques et avec peu d’adaptabilité aux marchés réels.
  • Ces systèmes sont, par essence, des bombes à retardement.
ArtQuant Gold n'est pas conçu pour impressionner avec des images irréalistes. Il est conçu pour survivre, s’adapter et grandir avec une logique solide et une exécution responsable.
La cohérence n’est pas obtenue par des backtesting cosmétiques, mais par une logique de trading réaliste et bien structurée.

Droits d'auteur et distribution autorisée
  • Ce produit est une création originale protégée par les lois sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur.
  • La vente, la redistribution ou la reproduction d'ArtQuant Gold en dehors de MQL5.com est strictement interdite.
  • Cette page produit MQL5 est le seul canal officiel et autorisé pour acheter et recevoir de l'assistance.
  • Tout partage, revente ou modification non autorisé de ce produit sera considéré comme une violation directe du droit d'auteur et sera poursuivi en conséquence.
Avis 7
Abdullah Uygar Tuna
282
Abdullah Uygar Tuna 2025.09.20 12:12 
 

Legit and profitable so far. The author is available. Quite content with the purchase.

Andrei Koval
110
Andrei Koval 2025.09.05 19:47 
 

Using it for two weeks with live account. Very Nice support. Simple to use (just tune you lot size and DD stop).

Khanh Toan Le
300
Khanh Toan Le 2025.06.02 08:37 
 

Miguel is a real developer. EA's performance is very good. Please follow the product's live signal to evaluate its effectiveness.

Produits recommandés
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
EA Perfect Balance EURJPY h1 MT5
Sergey Demin
5 (1)
Experts
EURJPY     Timeframe H1.     Metatrader 5 Each trade is protected by a stop loss. Each trade uses Take Profit.    Minimum  initial deposit = $ 1000 with lot = 0.01 It is safer to trade with a $  2,000  deposit with an initial lot = 0.01 Average number of transactions per month = 39 Attention:  the EA is configured for trading with 0.01 lot. If the Trader wants to trade with a lot different from 0.01 then: • If you use a starting lot = 0.02 - Maximum lot size when using Balance = 2.0 (min deposi
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experts
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
BTC Scalper X
Aleksandr Makarov
Experts
BTC Scalper X   - Your best assistant in trading with Bitcoin. A fully automatic advisor that does not require additional settings, designed for trading on the Bitcoin currency pair. (BTCUSD) M5 Does not use dangerous trading methods, no grid, martingale, etc.The strategy is based on breaking through important levels. (fast scalping). Monitoring -  Soon Bonus: when you buy you get M1 Goldx X as a gift, write in a private message. Recommendations: Trading pair:   Bitcoin (BTCUSD) Timeframe:   M5
Sandman FX
Michael Prescott Burney
1 (1)
Experts
Sandman FX Expert Advisor – EURUSD H1 Sandman FX is a precision-engineered Expert Advisor built specifically for the EURUSD pair on the H1 timeframe. Designed with robust technical architecture, it utilizes adaptive logic to respond dynamically to changing market conditions. The system incorporates session filtering, intelligent trade management, signal confirmation layers, and built-in protection mechanisms to ensure strategic execution in a wide range of market environments. This EA features:
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Gold One
Habib Gholamali Heidari
2.82 (51)
Experts
Gold One  MT5 Bonjour à tous les passionnés de trading de l’or sur le Forex, Bienvenue sur notre robot, où vous rejoignez les rangs des meilleurs traders d’or. Forts de plus de vingt ans d’expérience précise sur le marché Forex, nous sommes fiers de présenter la dernière génération de robots de trading. Caractéristiques :  Idéal pour les défis des sociétés de prop trading. Adapté à toutes les tailles de compte, y compris les petits capitaux. PAS   de Grid et   PAS   de Martingale 100% Entièrem
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
PulpoSniper Gold Pro EA
Paul Brayan Mamani Illanes
Experts
Nom : Smart Money EA – XAUUSDz / XAUUSD Plateforme : MetaTrader 5 Symbole : XAUUSDz (également compatible avec XAUUSD) Temporalité : M1 (une minute) Stratégie : Chasse aux liquidités – Blocs de mandats intelligents Prise de bénéfices : Double sortie (TP1, TP2) Gestion des risques : Stop-loss, seuil de rentabilité automatique en TP2  Licence : Œuvres sans limitations de symbole, de compte ou de temps Caractéristiques Identification automatique des blocs institutionnels (blocs d'ordres) et des
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
« Deux conseillers experts, un seul prix : alimentez votre réussite ! » Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert dans un seul expert-conseil    Live signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Prix ​​final : 5000 $ Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 1120 $ Bienvenue dans le pétrole Brent Le conseiller expert Brent Oil est une centrale électrique, conçue pour maîtriser les marchés volatils
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
5 (3)
Experts
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA est basé sur cet article : https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDITIONS COMMERCIALES - Recherchez les paires de devises qui se négocient en dessous de l'EMA et du MACD de la période X pour être en territoire négatif. - Attendez que le prix dépasse l'EMA de la période X, puis assurez-vous que MACD est soit en train de passer du négatif au positif, soit est passé en territoire positif dans les cinq barres. - Aller long 10 pips au-dessus
BigPIPs MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
BigPIPS EA is an Expert Advisor based on special mathematical analysis and smart modeling of market and signals independent of timeframe. The EA has a powerful calculation engine that can predict market movement over 1000 pips (10000 points). The EA signal engine does not need any optimization and there are no settings for signal. All settings of EA are for Money Management. The EA works with a low margin level and thus has low risk. The EA can trade on all Forex Pairs, Cryptos, Stocks, Indice
Spider King 5
Pengfei Zhang
Experts
This EA uses a variety of strategies and functions such as neural network grid scalping, mobile stop loss, automatic lot number setting, etc. Use revolutionary price model algorithms, price behavioral trading, and signature collaborative work with artificial intelligence adaptive processing units. The system adopts some kind of reverse sampling development method, which makes the system show a very substantial benefit in the 13-year historical backtesting. Profit drivers to keep profits maximiz
German Machine Ai
Hizbullah Mangal
Experts
GERMAN MACHINE AI – Precision EA for DE40 / GER40 Index High-Accuracy Trading System | Adaptive Logic | Prop-Firm Friendly | MetaTrader 5 Launch Price : $50 (Limited Time Offer) Next Price : $399 | Final Price : $5,000 Price increases after every 10 licenses sold Key Highlights Built for DE40 / GER40 (German Index) on MetaTrader 5 Targets 1–2 high-probability trades per day Combines adaptive logic with strict risk control No martingale, no grid – clean, rule-based execution Designed to meet pro
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping de Précision sur M30 Ce Expert Advisor (EA) est spécialement conçu pour la paire GBP/USD, offrant une performance de scalping puissante mais sécurisée sur l’unité de temps M30 (30 minutes). Il combine des entrées précises avec une gestion stricte du risque — seulement 2 % de risque par trade — ce qui en fait un outil idéal pour les traders soucieux de protéger leur capital tout en visant une croissance régulière. Avec une taille de lot dynamique, des niveaux de Stop L
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
Filtrer:
Abdullah Uygar Tuna
282
Abdullah Uygar Tuna 2025.09.20 12:12 
 

Legit and profitable so far. The author is available. Quite content with the purchase.

Andrei Koval
110
Andrei Koval 2025.09.05 19:47 
 

Using it for two weeks with live account. Very Nice support. Simple to use (just tune you lot size and DD stop).

Jason KST
107
Jason KST 2025.09.03 01:14 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Miroslav9808
64
Miroslav9808 2025.06.25 09:13 
 

Hello!This my first robot from mql5 store and I use ArtQuant for almost 2 weeks and the robot barely makes a trade.in 2 weeks only traded 2 days and the rest of time it is completely sleeping. A robot to trade only 2-3-4 times per month not worth the money, he can barely make profit for VPS cost.I hope seller take this feedback to improve robot to make more trades and profit.thank you and best regards, Miruslav. This EA very dangerous blow my account after a while

Miguel Angel Vico Alba
10339
Réponse du développeur Miguel Angel Vico Alba 2025.06.25 10:24
Hello Miroslav! Let me be very clear: your review is misleading, unfair, and contradicts everything we discussed privately. You claim you’ve used the EA for “almost two weeks”, yet the purchase was made on June 17, and you posted this review on June 25. That’s barely 8 days, not even close to two weeks. And during that time, you got at least several good trade, confirmed in your own words: "Good trade by ArtQuant robot. Too bad very rare trade maybe can make trade often?" In other words, the EA worked exactly as described, and even made a profitable trade, yet you still decided to leave a low rating because it doesn’t trade every day? That makes no sense. Let’s recall what you asked me, and how I answered you with total honesty: You asked if the EA could make $100/day from a $1,000 account, or give you 5–10% per day with max 5% drawdown. I told you directly that this is unrealistic, and that no EA in the world can deliver that kind of return without blowing the account. You also said: "my first EA and I have big emotions, sorry for this I hope you can forgive me" I understood your situation and, despite not being my obligation, I offered to personally connect to your VPS to check everything for you. That’s far beyond what any seller is required to do, and you know it. You received full support, honest answers, detailed explanations, the user manual, a link to the public signal, and even an offer of remote assistance, all within less than 8 days. In return, you left a 2.5-star review because the EA didn’t “do enough” for your unrealistic expectations. Let’s be honest: this rating says nothing about the EA, and everything about your lack of patience and understanding of how trading works. (Won this May: 12% ... my signal doesn't lie, your review does)
Khanh Toan Le
300
Khanh Toan Le 2025.06.02 08:37 
 

Miguel is a real developer. EA's performance is very good. Please follow the product's live signal to evaluate its effectiveness.

Miguel Angel Vico Alba
10339
Réponse du développeur Miguel Angel Vico Alba 2025.06.02 08:47
Thank you very much for your kind words, Khanh. I’m glad to know you’re satisfied with the EA’s performance. Your support and recommendation to follow the live signal are greatly appreciated, as it’s one of the best ways for potential users to evaluate the system objectively. Wishing you continued success. 🙏🏻
Ocean
659
Ocean 2025.05.28 11:13 
 

Support for the real developer of the EA. You don't have to buy the most popular, expensive EA. This ea is doing the same. Profitable. Excellent communication. Thanks, thanks.

Miguel Angel Vico Alba
10339
Réponse du développeur Miguel Angel Vico Alba 2025.05.28 22:02
Thank you so much for your recommendation and for supporting the work behind the EA. Feedback like yours is truly motivating and helps us keep improving every day. If you ever have any questions, suggestions, or just want to share how your experience is going, I’ll be here to help. Wishing you great trades ahead!
mrea59
1626
mrea59 2025.05.21 13:12 
 

Purchased the EA after first doing back tests. Set up the EA on Sunday night ready for markets to open (demo account) Yesterday it opened the first batch of trades and wow results have been amazing. I used a high risk setting as its only on my demo account. This is on a $5K demo account. I have attached my results in the comments section. Will continue to run on demo for a while. The EA is different in a positive way to the countless others that I have tested and bought. I know it was only 1 day - but this could be a game changer. I wanted to buy before the price increases as I am sure it will. Also, support has been amazing, very prompt and detailed replies to all my questions.

Miguel Angel Vico Alba
10339
Réponse du développeur Miguel Angel Vico Alba 2025.05.21 13:21
Thank you so much for taking the time to share your experience in such detail. We're truly glad to hear the EA exceeded your expectations on its first trading day. While the initial results are encouraging, as you mentioned, it's always wise to continue monitoring performance over time, especially when using higher-risk settings. We also really appreciate your kind words about the support. Providing fast and helpful assistance is a top priority for us, and feedback like yours is incredibly motivating. We're here if you have any further questions or suggestions. Thanks again for your trust, and we wish you continued success in your trading journey!
Répondre à l'avis