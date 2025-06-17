Dynamic Pips MT5

5

✨✨✨ ¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026? 🎄🎄🎄

🔥 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas.

🔥 Y eso no es todo:

  • Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes.

  • 10% de descuento extra si ya eres cliente.

¡Date prisa!
Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero.

📩 Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un mensaje.


  • El segundo mandato de Trump ha reavivado una ola de políticas comerciales agresivas, comenzando con el regreso de aranceles generalizados que sacuden los mercados globales.
  • La tensión en Medio Oriente ha aumentado — recientemente entre Israel e Irán — lo cual podría estar influyendo en el aumento de los precios del petróleo.
  • La guerra entre Rusia y Ucrania continúa sin una solución a la vista, alimentando la inestabilidad geopolítica global.
  • El nacionalismo económico está en aumento, mientras que la cooperación internacional se está desmoronando.
  • Las cadenas de suministro siguen siendo frágiles, y las presiones inflacionarias están aumentando en las principales economías.

Los mercados financieros son ahora más vulnerables e impredecibles que nunca. ¿Realmente has preparado tu estrategia de trading para esta nueva realidad?

Para navegar estos tiempos turbulentos, los traders necesitan algo más que estrategias tradicionales.
Necesitas un sistema que no dependa exclusivamente de grandes movimientos en unos pocos pares de divisas, sino que capture beneficios consistentes en una amplia gama de oportunidades. También necesitas una mejor protección del capital, que pueda cortar las pérdidas inteligentemente cuando el análisis inicial falla.
Y sobre todo, necesitas la flexibilidad total para personalizar la estrategia según tu estilo y tolerancia al riesgo.

Dynamic Pips EA fue diseñado específicamente para ayudar a los traders a prosperar en mercados volátiles e inciertos.
Ofrece una solución integral basada en tres pilares clave:
diversificación, protección del capital y personalización profunda.
1. Diversificación a través del trading multimoneda:
En lugar de concentrar el riesgo en pocos pares, Dynamic Pips EA opera activamente en más de 10 pares principales y secundarios de divisas.
Esta cobertura amplia del mercado aumenta las oportunidades de entrada y reduce la dependencia de un solo movimiento.
Durante períodos de inestabilidad global — cuando la moneda de una región puede verse afectada por decisiones políticas, sanciones o noticias económicas — esta diversificación ayuda a estabilizar el rendimiento y detectar ganancias en mercados más sólidos o con tendencias claras.
2. Sistema inteligente de stop-loss por grupo para un mejor control del riesgo:
Dynamic Pips EA incorpora un sistema único de stop-loss por grupo basado en pips, que cierra todas las operaciones de un grupo cuando se alcanza un umbral de pérdida predefinido. Esto previene pérdidas excesivas y protege tu capital cuando el escenario de mercado original ya no es válido. El sistema está adaptado a la volatilidad y comportamiento específico de cada par de divisas.

3. Flexibilidad total gracias a la personalización avanzada:

Cada trader tiene un enfoque distinto hacia el riesgo, los pares preferidos, la gestión de operaciones y la estrategia general. Dynamic Pips EA te brinda control total sobre sus parámetros internos: desde la confiabilidad de señales y frecuencia de operaciones hasta la exposición por par y dirección de las operaciones. Ya sea que seas un trader conservador enfocado en la preservación del capital o un scalper de alta frecuencia, el EA se puede ajustar finamente para reflejar tu filosofía de trading.
Estas tres características conforman una herramienta sólida, adaptable y centrada en el trader — ayudándote a anticiparte a la incertidumbre del mercado en lugar de ser sorprendido por ella.


Consulta la guía de instalación y parámetros de entrada de Dynamic Pips EA aquí: Dynamic Pips Input & Installation Guide 

Archivo de configuración de Dynamic Pips EA disponible aquí: Dynamic Pips EA Settings File 

Versión para MT5: MT4

Otros productos y rendimiento en vivo: Live signals


Especificaciones

 Nombre

 Dynamic Pips

 Versión

 2.1

 Plataforma

 MT4, MT5

 Estrategias de trading

 Momentum, zonas de oferta y demanda, retroceso de Fibonacci, inteligencia artificial

 Pares recomendados

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Time-frame

 M5

 EA de símbolo único

 Sí. Un gráfico por cada símbolo

 Takeprofit

 Sí. Con trailing

 Stoploss

 Sí. Fijo

 Grid

 Opcional

 Martingale

 Opcional

 Gestión de riesgo

 1. etener entradas / cerrar todas las posiciones al alcanzar el límite de drawdown
 2. Stop-loss por grupo cuando la suposición inicial falla
 Control total  Filtros de señal, frecuencia de operaciones, dirección, gap, TP, SL, volumen, distribución de riesgo, cierre, y más


Capital mínimo recomendado para usar el EA: $1000.

Sugerencias de portafolio según el tamaño de la cuenta:

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 o más: Todos los 11 pares compatibles — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Estas son recomendaciones de arranque rápido basadas en los archivos preconfigurados disponibles en: "Dynamic Pips EA: Installation File".


Descargo de responsabilidad

Las cifras de rendimiento y los resultados esperados presentados se derivan de una investigación de Anti-overfitting basada en datos de ticks de terceros (Tick Data Suite y Tickstory) para el período 2010–2023, bajo el supuesto de que las características del mercado pasadas continuarán total o parcialmente en el futuro.

Los resultados de backtest se proporcionan únicamente con fines ilustrativos para demostrar el comportamiento de la estrategia de trading y no deben considerarse como una garantía, indicación o base fiable de ningún rendimiento, rentabilidad o nivel de riesgo futuros.

Si tienes preguntas o comentarios sobre Dynamic Pips EA, no dudes en enviarme un mensaje privado. 

Comentarios 16
Kbneoinvest
115
Kbneoinvest 2025.10.08 04:05 
 

Running with medium for 2 weeks, so far so good. will continue to monitor to update my review. Andy, I sent you a message regarding Boring pips. please respond.

Lars Laeremans
248
Lars Laeremans 2025.08.25 17:33 
 

I’ve been running Dynamic Pips for about 1–2 months now, so this is still an early-stage review rather than a final conclusion.

So far, the drawdown has stayed very low, never going above 1–2% on my account. I’m currently using it on a $14k account with AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURGBP and AUDNZD.

The EA places trades in a controlled grid structure, but it doesn’t overload the account. This is actually the second EA I’ve been running from this developer, and both have shown the same level of stability. Communication and updates from the developer are also very good, which adds confidence imo :)

It’s still early days, so I want to see how it behaves over several more months and in different market conditions. But based on the first results, Dynamic Pips looks like a steady, low-DD option for diversified pair trading.

Justin The Trader
890
Justin The Trader 2025.07.25 16:46 
 

Been using for two weeks and is doing very good, stable, i use a little less pairs than the 11 and a little less risk because i use boring pips and other EAs too, is a good EA. I recomend both EAs from Andy, just be careful to not use high risk. And wait for the compound effect!!

Update 11-8-25: I been running succesfully the EA, doing constant profits, i adjust a little less risk to add to my portafolio. Doing good!

Otros productos de este autor
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.8 (41)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026? 40% DE DESCUENTO en Boring Pips EA Consigue 8 activaciones por solo $399 USD – ¡oferta por tiempo limitado! ¿Por qué elegir Boring Pips EA? Rendimiento comprobado – 165 semanas de señales rastreadas con 1300%+ de ganancia Configuración rápida y fácil – empieza en minutos Totalmente automatizado – opera con precisión y confianza ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 10
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.54 (13)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026? 40% DE DESCUENTO en Boring Pips EA Consigue 8 activaciones por solo $399 USD – ¡oferta por tiempo limitado! ¿Por qué elegir Boring Pips EA? Rendimiento comprobado – 165 semanas de señales rastreadas con 1300%+ de ganancia Configuración rápida y fácil – empieza en minutos Totalmente automatizado – opera con precisión y confianza ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 10
Respuesta al comentario