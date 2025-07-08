Smart Auto TrendLine

Indicador de Líneas de Tendencia Automáticas Inteligentes traza automáticamente líneas de tendencia de soporte y resistencia en tu gráfico de MetaTrader 5. Identifica niveles de precios clave utilizando dos métodos: Dos Extremos (Tipo 1) o Extremo y Delta (Tipo 2). Las líneas de tendencia se actualizan solo cuando se forma una nueva barra, garantizando un rendimiento óptimo.





**Características**

- **Dos Extremos (Tipo 1):** Dibuja líneas de tendencia basadas en dos puntos extremos (máximos/mínimos) identificados dentro de rangos de barras definidos por el usuario.

- **Extremo y Delta (Tipo 2):** Combina un punto extremo con un punto delta mínimo para líneas de tendencia más dinámicas.

- Parámetros personalizables para el grosor de la línea, colores y rangos de los lados extremos.

- Las líneas se dibujan como soporte (rosa) y resistencia (azul) con propiedades seleccionables y ajustables.





