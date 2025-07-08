Smart Auto TrendLine

Indicador de Líneas de Tendencia Automáticas Inteligentes traza automáticamente líneas de tendencia de soporte y resistencia en tu gráfico de MetaTrader 5. Identifica niveles de precios clave utilizando dos métodos: Dos Extremos (Tipo 1) o Extremo y Delta (Tipo 2). Las líneas de tendencia se actualizan solo cuando se forma una nueva barra, garantizando un rendimiento óptimo.

**Características**  
- **Dos Extremos (Tipo 1):** Dibuja líneas de tendencia basadas en dos puntos extremos (máximos/mínimos) identificados dentro de rangos de barras definidos por el usuario.  
- **Extremo y Delta (Tipo 2):** Combina un punto extremo con un punto delta mínimo para líneas de tendencia más dinámicas.  
- Parámetros personalizables para el grosor de la línea, colores y rangos de los lados extremos.  
- Las líneas se dibujan como soporte (rosa) y resistencia (azul) con propiedades seleccionables y ajustables.  

**Explora Más**  
Maximiza tu potencial de trading con nuestra suite de productos diseñados para proporcionar ventaja y eficiencia en los mercados.
No olvides dejar tu reseña para contribuir al desarrollo futuro. Si tienes alguna pregunta, no dudes en enviarnos un mensaje privado.  

¡Te deseamos un trading exitoso!
