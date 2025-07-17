Squid X
- Asesores Expertos
- Duy Van Nguy
- Versión: 3.0
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 5
SQUID X – Asesor Experto (Expert Advisor) para el trading de oro (XAU/USD)
SQUID X está basado en la acción del precio, herramientas clásicas y un sistema de entrada con reglas definidas.
Este EA es totalmente automatizado y adecuado tanto para scalping como para trading intradía.
Características principales:
Sin Martingala, sin grid → entradas selectivas con stop loss fijo.
Cuatro modos de riesgo (de bajo a alto) → se adapta a diferentes estilos de trading.
Filtro de tiempo → opera solo en períodos de alta volatilidad, evitando horas tranquilas.
Gestión de riesgo → stop loss incorporado y límites de drawdown.
Uso flexible → soporta tanto scalping rápido como posiciones intradía.
SQUID X ofrece un sistema de trading disciplinado y basado en reglas dentro de MT5,
funcionando 24/7 sin necesidad de vigilar constantemente los gráficos.
IMPORTANTE: Después de la compra, por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.
Configuración recomendada:
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
Símbolo: XAU/USD (Oro)
Marco temporal: M15 (predeterminado, ajustable para scalping o trading intradía)
Balance mínimo de la cuenta: 100 USD (recomendado para una gestión de riesgo segura)
VPS: Recomendado para trading 24/7 con baja latencia
Parámetros clave:
Lote base: 0.01 (predeterminado, ajustable según el tamaño de la cuenta)
Take Profit: 300 pips (predeterminado)
Instalación y configuración:
Descargar e instalar: después de la compra en el Mercado MQL5, vaya a la carpeta
MQL5/Experts/Market en su terminal MT5, donde encontrará el archivo Squid_X.ex5.
Adjuntar al gráfico: abra MT5, cargue el gráfico de XAU/USD (se recomienda M15),
arrastre Squid_X.ex5 al gráfico y configure los parámetros de entrada.
Habilite el trading automático (Algo Trading).
Utilice un VPS para asegurar un trading ininterrumpido, especialmente para scalping.
Supervise el panel: use el panel móvil para seguir el rendimiento en tiempo real.
i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by