Squid X

5

SQUID X – Asesor Experto (Expert Advisor) para el trading de oro (XAU/USD)

Señal en vivo: Haga clic aquí

SQUID X está basado en la acción del precio, herramientas clásicas y un sistema de entrada con reglas definidas.
Este EA es totalmente automatizado y adecuado tanto para scalping como para trading intradía.

Características principales:

  • Sin Martingala, sin grid → entradas selectivas con stop loss fijo.

  • Cuatro modos de riesgo (de bajo a alto) → se adapta a diferentes estilos de trading.

  • Filtro de tiempo → opera solo en períodos de alta volatilidad, evitando horas tranquilas.

  • Gestión de riesgo → stop loss incorporado y límites de drawdown.

  • Uso flexible → soporta tanto scalping rápido como posiciones intradía.

SQUID X ofrece un sistema de trading disciplinado y basado en reglas dentro de MT5,
funcionando 24/7 sin necesidad de vigilar constantemente los gráficos.

IMPORTANTE: Después de la compra, por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.

Explore mis otros EAs en el Mercado de MQL5: Haga clic aquí

Configuración recomendada:

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Símbolo: XAU/USD (Oro)

  • Marco temporal: M15 (predeterminado, ajustable para scalping o trading intradía)

  • Balance mínimo de la cuenta: 100 USD (recomendado para una gestión de riesgo segura)

  • VPS: Recomendado para trading 24/7 con baja latencia

Parámetros clave:

  • Lote base: 0.01 (predeterminado, ajustable según el tamaño de la cuenta)

  • Take Profit: 300 pips (predeterminado)

Instalación y configuración:

  1. Descargar e instalar: después de la compra en el Mercado MQL5, vaya a la carpeta
    MQL5/Experts/Market en su terminal MT5, donde encontrará el archivo Squid_X.ex5.

  2. Adjuntar al gráfico: abra MT5, cargue el gráfico de XAU/USD (se recomienda M15),
    arrastre Squid_X.ex5 al gráfico y configure los parámetros de entrada.

  3. Habilite el trading automático (Algo Trading).

  4. Utilice un VPS para asegurar un trading ininterrumpido, especialmente para scalping.

  5. Supervise el panel: use el panel móvil para seguir el rendimiento en tiempo real.

¡Consiga SQUID X hoy mismo y mejore su trading de oro con automatización y precisión!

Comentarios 3
SSJ GOD
110
SSJ GOD 2025.09.26 00:14 
 

i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by

Stephen J Martret
2740
Stephen J Martret 2025.07.23 04:45 
 

Early days but Squid X has been performing exceptionally well on my live account, same as the backtests. Its even more impressive the performance on the backtests so I'm looking forward to seeing what this can do to grow a small and potentially larger account in the future. Also Duy the developer is very supportive and helpful. Ill update my review and show results in the comments section after 1-2 weeks

raja5655
852
raja5655 2025.07.20 15:50 
 

Good expert and the author is professional, kind and quick to respond. I wish him the best.

Filtro:
