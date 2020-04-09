Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management


TRADE PANEL PRO - Gestión avanzada de riesgos para empresas de Prop

Herramienta de trading profesional diseñada para Prop Traders y traders individuales

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  1. TRES MODOS INTELIGENTES DE GESTIÓN MONETARIA
  • Modo Normal: Introducción manual tradicional de lotes
  • Modo de % de riesgo: Cálculo automático del lote en función del porcentaje de riesgo de la cuenta
  • Modo de pérdida fija: Cálculo automático del lote en función de la pérdida máxima en USD
  1. LÍNEAS DE NEGOCIACIÓN - COLOCACIÓN VISUAL DE ÓRDENES
  • Dibuja Entrada, TP, SL directamente en el gráfico con arrastrar y soltar
  • Detección automática de tipos de órdenes: BUY STOP, SELL STOP, BUY LIMIT, SELL LIMIT
  • Muestra información completa: Ratio RR, Ganancia/Pérdida en USD, % de Riesgo
  • Zonas visuales de riesgo/recompensa con codificación por colores
  • Etiquetas detalladas con actualizaciones en tiempo real
  1. SECCIÓN DE VISTA PREVIA: VEA ANTES DE OPERAR
  • Visualización del precio de entrada en tiempo real
  • Beneficio objetivo (USD + %)
  • Pérdida máxima (USD + %)
  • Estado de la orden: Listo/Pendiente/Inválido con distinción de colores
  • Cálculo automático del ratio RR
  1. GESTIÓN AVANZADA DE POSICIONES
  • Punto de equilibrio: Auto-movimiento del SL al punto de entrada cuando se alcanza el trigger
  • Trailing Stop: Trailing stop inteligente siguiendo el precio
  • Cierre parcial: Cierre de un porcentaje (%) de todas las órdenes o posiciones individuales
  • Ocultar SL/TP: Ocultar SL/TP del broker
  1. ETIQUETAS DE POSICIÓN - SEGUIMIENTO RÁPIDO DE ÓRDENES
  • Bonitas etiquetas que muestran todas las órdenes en curso
  • Haga clic para abrir el menú contextual con las funciones:
    • Cerrar orden
    • Invertir
    • Cerrar % (personalizable)
    • Trailing Stop por posición
    • Break Even por posición
  • Mostrar lote, puntos TP, Profit USD, ratio RR
  1. ACCIONES CON UN CLIC
  • Dibujar líneas: Trazado rápido de líneas TP/SL/Entry
  • Restablecer: Restablecer todo a los valores por defecto
  • Cerrar todo: Cerrar todas las órdenes con confirmación
  • Borrar: Borrar todas las líneas y etiquetas

INTERFAZ DE USUARIO

  • Tema profesional oscuro: Interfaz oscura profesional, agradable a la vista
  • Diseño responsivo: Se ajusta automáticamente al gráfico
  • Código de colores: Clara distinción de colores (Verde = Compra, Rojo/Naranja = Venta)
  • Información sobre herramientas: Orientación detallada al pasar el ratón por encima
  • Panel móvil: Personalice la posición como desee

AJUSTES FLEXIBLES

Parámetros de entrada:

  • Tamaño de lote por defecto
  • TP/SL por defecto (puntos)
  • Deslizamiento
  • Número Mágico
  • % de Riesgo para Auto-Cálculo
  • Pérdida fija USD
  • Disparador/Beneficio de punto de equilibrio (pips)
  • Trailing Start/Paso (pips)
  • % Cierre Parcial
  • Personalización de colores (Compra, Venta, Panel)

CÓMO USARLO

Método 1: Operaciones rápidas

  1. Seleccionar Modo (Normal/Riesgo%/Pérdida Fija)
  2. Introducir Lote/Riesgo%/Pérdida Máxima
  3. Introducir TP y SL (puntos)
  4. Revise la vista previa
  5. Haga clic en COMPRAR/VENDER

Método 2: Órdenes pendientes con líneas

  1. Haga clic en "Dibujar Líneas
  2. Arrastrar Línea de Entrada arriba/abajo
  3. Arrastre Línea TP y Línea SL
  4. Ver Etiquetas y Zonas
  5. Haga clic en "Listo para ejecutar" para colocar la orden pendiente

Método 3: Gestión de órdenes pendientes

  1. Haga clic en la etiqueta de posición
  2. Seleccione una acción del menú contextual
  3. Activar/desactivar Trailing Stop o Break Even para cada orden

SEGURIDAD Y CONTROL

  • Número Mágico Separado
  • Confirmación antes de Cerrar Todo
  • Comprobar lote mín./máx./paso
  • Comprobar distancia StopLevel
  • Normalizar precios por dígitos
  • Gestión completa de errores

COMPATIBILIDAD

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Todos los pares: Divisas, Índices, Materias Primas, Criptomonedas
  • Todos los plazos: M1 a MN1
  • Broker: Soporte de llenado FOK (personalizable)

DISEÑADO PARA

  • Operadores de Prop Firm: Gestión estricta del riesgo de acuerdo con la normativa
  • Operadores Swing: Órdenes pendientes con líneas
  • Scalpers: Operaciones rápidas con un solo clic
  • Operadores diarios: Trailing Stop y Break Even automáticos
  • Principiantes: Interfaz intuitiva, fácil de usar

Productos recomendados
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilidades
Una versión más estable de MetaTrader 4 está disponible aquí: Lot Calculator Tool . Esta herramienta le ayuda a calcular y gestionar automáticamente el riesgo, colocar órdenes cómodamente de forma visual, programar órdenes, rastrear stops, moverlas al punto de equilibrio y mucho más. Características Coloque órdenes de mercado o pendientes usando líneas arrastrables Programar órdenes Calcule y limite el riesgo utilizando varios métodos Vea el spread actual Ver el tiempo hasta la siguiente vela
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilidades
Auto SLTP Maker MT5 es un asistente para todos aquellos que olvidan fijar StopLoss y/o TakeProfit en los parámetros de la operación, o que operan en un mercado muy rápido y no consiguen colocarlos a tiempo. Esta herramienta rastrea automáticamente las operaciones sin StopLoss y/o TakeProfit y comprueba qué nivel debe establecerse de acuerdo con la configuración. La herramienta funciona tanto con órdenes de mercado como pendientes. El tipo de órdenes con las que se va a trabajar se puede establec
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para mantener automáticamente una posición de "bloqueo" y reabrirla cuando sea necesario, lo que resulta adecuado para estrategias de mantenimiento y protección de posiciones. Una sencilla utilidad (en adelante, el bot) que implementa una estrategia de bloqueo con una operación de bloqueo infinitamente recargable. Cómo funciona el bot: - Cuando se lanza, selecciona una orden de compra o venta con un TP especificado - Establezca el parámetro SL para la operación de blo
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilidades
Utilidad BreakEvan Es una simple herramienta en un panel con estas utilidades: Esta utilidad dibujará una Línea Dorada en el gráfico aplicado mostrando el precio de equilibrio, considerando todas las posiciones abiertas para ese símbolo específico. Además el panel de información muestra: Saldo Precio de equilibrio para ese gráfico Forzar Breakeven (para ese símbolo) como ON/OFF Force Breakeven Global (tiene en cuenta todas las operaciones abiertas) como ON/OFF Total de lotes abiertos para el sí
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Utilidades
La Utilidad de Botones de Cierre es una utilidad MQL5 compacta y flexible para la gestión manual de posiciones y órdenes pendientes directamente desde el gráfico. El panel permite cerrar grupos de órdenes y posiciones en el símbolo actual o en un grupo de símbolos seleccionados con un solo clic. Funciona con todas las órdenes, así como con una lista específica de Números Mágicos u órdenes manuales. El panel se puede minimizar o mover por la pantalla. Admite temas claros y oscuros, tamaños perso
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Una utilidad para establecer automáticamente los niveles de equilibrio, transfiere las operaciones al equilibrio al pasar una distancia determinada. Le permite minimizar los riesgos. Creado por un comerciante profesional para comerciantes. La utilidad trabaja con cualquier orden de mercado abierta por un comerciante manualmente o mediante asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Versión MT4 https://www.mq
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals EA es un potente Asesor Experto de monitoreo que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas, cambios de SL/TP, cambios d
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Asesores Expertos
OFERTA DE LANZAMIENTO: $99 (El precio subirá a $199 después de las primeras 10 ventas) Turtle Six Pattern Pro: La Evolución del Trend Following para Bitcoin Este Asesor Experto (EA) no es una simple copia de las reglas de las Tortugas. Es una reestructuración completa del sistema legendario, modernizada específicamente para la alta volatilidad de Bitcoin (BTCUSD) . Combinamos la clásica Ruptura del Canal Donchian con un Filtro de Estructura de Mercado de Seis Patrones exclusivo, diseñado para
Auto SL TP adjustable
Rattanon Hirunyakarn
Utilidades
Introduzca manualmente el precio para la posición de Compra o Venta. Este EA abrirá automáticamente 3 órdenes y también 3 Pendientes (En posición depositada) = Total 6 órdenes por un clic. Por favor, vea la captura de pantalla o videos para más explicación. - Fácil de gestionar sus diferentes órdenes. - Rápido en la modificación de SL y TP. - Puede modificar el SL y TP depende de las técnicas individuales.
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilidades
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Lo último en Asesor Experto (EA) de Gestión de Riesgo y Lote SmartRAL es una herramienta esencial para los operadores que exigen una gestión precisa del riesgo y el dimensionamiento automático de posiciones en MetaTrader 5. Deje de adivinar el tamaño de su lote y deje que el algoritmo se encargue de los cálculos. Este EA le permite operar con confianza, garantizando su exposición al riesgo en cada operación, al tiempo que ofrece una flexibilidad absolu
FTMO Protector PRO MT5
Rando Pajuste
Utilidades
Breve descripción: FTMO Protector PRO MT5 es un EA diseñado para proteger su cuenta financiada gestionando el riesgo y asegurando el cumplimiento de las reglas de trading de la Prop Firm. Este EA monitoriza automáticamente los niveles de capital, cierra las operaciones cuando se alcanzan los objetivos de beneficios o los límites de reducción, y proporciona una visualización de las métricas clave de la cuenta . El EA funciona con todos los diferentes proveedores de servicios de Prop Firm. Resu
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilidades
EA toma de ganancias automática, compra/venta automática, administrador de volumen, operación lateral, punto de apertura dinámico 1 – Apertura automática de compra/venta EA abre automáticamente la compra o venta según la configuración: beneficio, stop loss, volumen. Gestión de volumen: número total de órdenes y tamaño fijo 2 – Toma de ganancias automática: toma de ganancias con beneficio mínimo según la configuración, botón de toma de ganancias según beneficio mínimo y máximo 3 – Procesamiento
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilidades
Trailing Stop Manager PRO — Gestión profesional del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO es un Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que automatiza la gestión del trailing stop sobre las posiciones abiertas. Puede gestionar todas las posiciones de la cuenta o solo aquellas filtradas por símbolo y/o MagicNumber. El EA incluye varios modos: trailing fijo en pips, trailing basado en ATR, break-even automático, cierre parcial y un panel visual (dashboard). Objetivo de la herrami
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilidades
Equity Shield Pro 1.1 NUEVA VERSIÓN Equity Shield Pro 1.1 es un potente EA diseñado para salvaguardar su cuenta de trading mediante el control activo y la aplicación de la protección de la equidad y las normas de gestión de beneficios. Ya sea que esté operando cuentas personales o trabajando a través de desafíos de empresas propietarias, este EA garantiza el cumplimiento estricto de los objetivos de riesgo y ganancias, lo que le permite mantener la disciplina y la coherencia. Totalmente compat
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para la gestión automática de pedidos y riesgos. Le permite aprovechar al máximo las ganancias y limitar sus pérdidas. Creado por un comerciante practicante para comerciantes. La utilidad es fácil de usar, funciona con cualquier orden de mercado abierta manualmente por un comerciante o con la ayuda de asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Tiene las siguientes funciones: 1. Establecer nivele
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Otros productos de este autor
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
3 (2)
Asesores Expertos
Gold Scalp Trend – El verdadero cazador de tendencias del oro ¡Hola, traders! Soy Gold Scalp Trend, un asesor experto diseñado exclusivamente para XAUUSD. Mi fortaleza radica en el scalping a corto plazo, aprovechando tanto las tendencias principales claras como los pequeños movimientos del mercado, ofreciendo operaciones rápidas, precisas y altamente efectivas. No persigo un número excesivo de operaciones. En su lugar, selecciono cuidadosamente los escenarios con mayor probabilidad de éxito, pr
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Asesores Expertos
SQUID X – Asesor Experto (Expert Advisor) para el trading de oro (XAU/USD) Señal en vivo: Haga clic aquí SQUID X está basado en la acción del precio, herramientas clásicas y un sistema de entrada con reglas definidas. Este EA es totalmente automatizado y adecuado tanto para scalping como para trading intradía. Características principales: Sin Martingala, sin grid → entradas selectivas con stop loss fijo. Cuatro modos de riesgo (de bajo a alto) → se adapta a diferentes estilos de trading. Filtro
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
5 (2)
Indicadores
Indicador de Líneas de Tendencia Automáticas Inteligentes traza automáticamente líneas de tendencia de soporte y resistencia en tu gráfico de MetaTrader 5. Identifica niveles de precios clave utilizando dos métodos: Dos Extremos (Tipo 1) o Extremo y Delta (Tipo 2). Las líneas de tendencia se actualizan solo cuando se forma una nueva barra, garantizando un rendimiento óptimo. **Características**   - **Dos Extremos (Tipo 1):** Dibuja líneas de tendencia basadas en dos puntos extremos (máximos/mí
FREE
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Asesores Expertos
Breakout Master EA es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado para identificar configuraciones de ruptura en múltiples marcos de tiempo, incluyendo rangos intradía más pequeños. Ofrece parámetros configurables, lógica de entrada clara y funciones integradas de gestión de riesgos. PRÓXIMO PRECIO 1199 $, queda 1 copia. ¡IMPORTANTE! Después de tu compra, por favor envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. Desarrollado pens
Fibo Sniper Ea
Duy Van Nguy
Asesores Expertos
Fibo Sniper EA - Sistema de Trading con Fibonacci ¡Hola, traders! Soy Fibo Sniper EA , un Asesor Experto diseñado para aprovechar el poder de las estrategias basadas en Fibonacci. Mi especialidad es análisis puro de Fibonacci combinado con una gestión de riesgo inteligente . Ya sea que operes Forex, Oro, Índices, Cripto o Materias Primas , Fibo Sniper está preparado para ofrecer entradas precisas y resultados consistentes en cualquier mercado y temporalidad. Asegura el precio más bajo ahora — el
