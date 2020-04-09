Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
TRADE PANEL PRO - Gestión avanzada de riesgos para empresas de Prop
Herramienta de trading profesional diseñada para Prop Traders y traders individuales
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- TRES MODOS INTELIGENTES DE GESTIÓN MONETARIA
- Modo Normal: Introducción manual tradicional de lotes
- Modo de % de riesgo: Cálculo automático del lote en función del porcentaje de riesgo de la cuenta
- Modo de pérdida fija: Cálculo automático del lote en función de la pérdida máxima en USD
- LÍNEAS DE NEGOCIACIÓN - COLOCACIÓN VISUAL DE ÓRDENES
- Dibuja Entrada, TP, SL directamente en el gráfico con arrastrar y soltar
- Detección automática de tipos de órdenes: BUY STOP, SELL STOP, BUY LIMIT, SELL LIMIT
- Muestra información completa: Ratio RR, Ganancia/Pérdida en USD, % de Riesgo
- Zonas visuales de riesgo/recompensa con codificación por colores
- Etiquetas detalladas con actualizaciones en tiempo real
- SECCIÓN DE VISTA PREVIA: VEA ANTES DE OPERAR
- Visualización del precio de entrada en tiempo real
- Beneficio objetivo (USD + %)
- Pérdida máxima (USD + %)
- Estado de la orden: Listo/Pendiente/Inválido con distinción de colores
- Cálculo automático del ratio RR
- GESTIÓN AVANZADA DE POSICIONES
- Punto de equilibrio: Auto-movimiento del SL al punto de entrada cuando se alcanza el trigger
- Trailing Stop: Trailing stop inteligente siguiendo el precio
- Cierre parcial: Cierre de un porcentaje (%) de todas las órdenes o posiciones individuales
- Ocultar SL/TP: Ocultar SL/TP del broker
- ETIQUETAS DE POSICIÓN - SEGUIMIENTO RÁPIDO DE ÓRDENES
- Bonitas etiquetas que muestran todas las órdenes en curso
- Haga clic para abrir el menú contextual con las funciones:
- Cerrar orden
- Invertir
- Cerrar % (personalizable)
- Trailing Stop por posición
- Break Even por posición
- Mostrar lote, puntos TP, Profit USD, ratio RR
- ACCIONES CON UN CLIC
- Dibujar líneas: Trazado rápido de líneas TP/SL/Entry
- Restablecer: Restablecer todo a los valores por defecto
- Cerrar todo: Cerrar todas las órdenes con confirmación
- Borrar: Borrar todas las líneas y etiquetas
INTERFAZ DE USUARIO
- Tema profesional oscuro: Interfaz oscura profesional, agradable a la vista
- Diseño responsivo: Se ajusta automáticamente al gráfico
- Código de colores: Clara distinción de colores (Verde = Compra, Rojo/Naranja = Venta)
- Información sobre herramientas: Orientación detallada al pasar el ratón por encima
- Panel móvil: Personalice la posición como desee
AJUSTES FLEXIBLES
Parámetros de entrada:
- Tamaño de lote por defecto
- TP/SL por defecto (puntos)
- Deslizamiento
- Número Mágico
- % de Riesgo para Auto-Cálculo
- Pérdida fija USD
- Disparador/Beneficio de punto de equilibrio (pips)
- Trailing Start/Paso (pips)
- % Cierre Parcial
- Personalización de colores (Compra, Venta, Panel)
CÓMO USARLO
Método 1: Operaciones rápidas
- Seleccionar Modo (Normal/Riesgo%/Pérdida Fija)
- Introducir Lote/Riesgo%/Pérdida Máxima
- Introducir TP y SL (puntos)
- Revise la vista previa
- Haga clic en COMPRAR/VENDER
Método 2: Órdenes pendientes con líneas
- Haga clic en "Dibujar Líneas
- Arrastrar Línea de Entrada arriba/abajo
- Arrastre Línea TP y Línea SL
- Ver Etiquetas y Zonas
- Haga clic en "Listo para ejecutar" para colocar la orden pendiente
Método 3: Gestión de órdenes pendientes
- Haga clic en la etiqueta de posición
- Seleccione una acción del menú contextual
- Activar/desactivar Trailing Stop o Break Even para cada orden
SEGURIDAD Y CONTROL
- Número Mágico Separado
- Confirmación antes de Cerrar Todo
- Comprobar lote mín./máx./paso
- Comprobar distancia StopLevel
- Normalizar precios por dígitos
- Gestión completa de errores
COMPATIBILIDAD
- Plataforma: MetaTrader 5
- Todos los pares: Divisas, Índices, Materias Primas, Criptomonedas
- Todos los plazos: M1 a MN1
- Broker: Soporte de llenado FOK (personalizable)
DISEÑADO PARA
- Operadores de Prop Firm: Gestión estricta del riesgo de acuerdo con la normativa
- Operadores Swing: Órdenes pendientes con líneas
- Scalpers: Operaciones rápidas con un solo clic
- Operadores diarios: Trailing Stop y Break Even automáticos
- Principiantes: Interfaz intuitiva, fácil de usar